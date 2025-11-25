Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra

Ezt látnia kell: magyarul mutatkozott be a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője (VIDEÓ)
Savage-t még augusztusban nevezték ki a követség misszióvezető-helyettesének.
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
„Az elmúlt hét során a csapatommal hatalmas előrelépést tettünk az Oroszország és Ukrajna között zajló háború lezárása felé” – jelentette be Truth Social-oldalán Donald Trump amerikai elnök.
Hozzátette, az eredetileg 28 pontból álló béketervet, amelyet az Egyesült Államok dolgozott ki, a harcban álló felek együttműködésével finomhangolták, és már csak pár részlet maradt, amiről még meg kell egyezni.
Trump közölte,
Steve Witkoff különleges megbízottat Moszkvába küldi, hogy tárgyaljon Putyin elnökkel,
és bízik benne, hogy ezzel a találkozóval sikerül véglegesíteni a béketervet. Ezzel egy időben Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár az ukrán féllel fog tárgyalni.
Elmondta: remélhetőleg hamarosan találkozni fog maga is Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyinnal, de aláhúzta, erre csak akkor kerülhet sor, ha már végleges, vagy végső stádiumban van a háborút lezáró béketerv.
Nyitókép: AFP / Mandiner-archív
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.
Az európaiak és ukránok által kidolgozott javításokat a New York Post forrásai szerint nem fogják elfogadni az oroszok.
JD Vance alelnök a gyors lezárást, Macro Rubio külügyminiszter viszont az ukránoknak legideálisabb megoldást szorgalmazza.