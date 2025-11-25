Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Truth Social Egyesült Államok

Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra

2025. november 25. 22:32

Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.

2025. november 25. 22:32
null

„Az elmúlt hét során a csapatommal hatalmas előrelépést tettünk az Oroszország és Ukrajna között zajló háború lezárása felé” – jelentette be Truth Social-oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Hozzátette, az eredetileg 28 pontból álló béketervet, amelyet az Egyesült Államok dolgozott ki, a harcban álló felek együttműködésével finomhangolták, és már csak pár részlet maradt, amiről még meg kell egyezni.

Trump közölte,  

Steve Witkoff különleges megbízottat Moszkvába küldi, hogy tárgyaljon Putyin elnökkel,

és bízik benne, hogy ezzel a találkozóval sikerül véglegesíteni a béketervet. Ezzel egy időben Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár az ukrán féllel fog tárgyalni.

Elmondta: remélhetőleg hamarosan találkozni fog maga is Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyinnal, de aláhúzta, erre csak akkor kerülhet sor, ha már végleges, vagy végső stádiumban van a háborút lezáró béketerv.

Nyitókép: AFP / Mandiner-archív

 

Összesen 1 komment

Csubszi
2025. november 25. 22:42
Így kell az EU-harci kutyáival bánni! Bravó Trump!
2
0
