Foggal-körömmel védik Zelenszkij emberét – pedig nagyon bűzlik az aranybudi-botrány

Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak a regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését kezdeményezték – számolt be a beadványt kedden benyújtó parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak.
„Az Andrij Jermak menesztését célzó beadvány háromnapos vizsgálata után a hivatal honlapján közzétették, hogy a petíció (…) nem felel meg a meghatározott követelményeknek, ezért nem teszik közzé” – írta Zseleznyak Telegram-bejegyzésében.
A képviselő november 21-én jelentette be, hogy benyújtották a petíciót, amelyben Jermak lemondását követelik.
Korábban több ukrán parlamenti képviselő – köztük a Nép Szolgája kormánypárt egyes tagjai is – úgy vélekedett, hogy a korrupciós botrányba keveredett kabinetfőnöknek távoznia kell. Volodimir Zelenszkij azonban a kormánypárt frakciójával folytatott találkozón elutasította ezt a kezdeményezést.
(MTI)
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
