Foggal-körömmel védik Zelenszkij emberét – pedig nagyon bűzlik az aranybudi-botrány

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak a regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését kezdeményezték – számolt be a beadványt kedden benyújtó parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak.

„Az Andrij Jermak menesztését célzó beadvány háromnapos vizsgálata után a hivatal honlapján közzétették, hogy a petíció (…) nem felel meg a meghatározott követelményeknek, ezért nem teszik közzé” – írta Zseleznyak Telegram-bejegyzésében.