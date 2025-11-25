Ft
kabinetfőnök korrupciós botrány kormánypárt Andrij Jermak orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Foggal-körömmel védik Zelenszkij emberét – pedig nagyon bűzlik az aranybudi-botrány

2025. november 25. 20:44

Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.

2025. november 25. 20:44
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak a regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését kezdeményezték – számolt be a beadványt kedden benyújtó parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznyak.

„Az Andrij Jermak menesztését célzó beadvány háromnapos vizsgálata után a hivatal honlapján közzétették, hogy a petíció (…) nem felel meg a meghatározott követelményeknek, ezért nem teszik közzé” – írta Zseleznyak Telegram-bejegyzésében.

A képviselő november 21-én jelentette be, hogy benyújtották a petíciót, amelyben Jermak lemondását követelik.

Korábban több ukrán parlamenti képviselő – köztük a Nép Szolgája kormánypárt egyes tagjai is – úgy vélekedett, hogy a korrupciós botrányba keveredett kabinetfőnöknek távoznia kell. Volodimir Zelenszkij azonban a kormánypárt frakciójával folytatott találkozón elutasította ezt a kezdeményezést.

(MTI)

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
 

 

 

alenka
2025. november 25. 21:57
Jaj, ők nem tudják, hogy egy náci geci rezsimben tilos petíciót is beadni?
Tuners
2025. november 25. 21:54
Nyilván a beosztott nem rúghatja ki a főnökét 😝
hexahelicene
2025. november 25. 21:36
Az ukránnácit el kell pusztítani. Ez a tartós és biztonságos béke feltétele.
Smisla
2025. november 25. 21:08
Zselé nem fogja engedni a "barátját", ez ezeknél nem opció. Akkor bukhat, ha Zselé is lapátra kerül - ez pedig annak a kérdése, hogy Trump mögött milyen erő sorakozik föl. Ha az EU-ba menekült DS erősebb, akkor minden elveszik. Ha föléjük tudnak kerekedni, akkor nyerni fognak, de akkor sem lesz egy diadalmenet.
