Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború tárgyalás Zelenszkij béketerv Trump

Trump árnyékában: Zelenszkij meghátrál? – Földi László a Stratéga ünnepi adásában

2025. november 25. 19:07

A geopolitikai erőviszonyok gyorsabban változnak, mint ahogy Európa reagálni tudna. Trump visszatérése, Zelenszkij mozgásterének szűkülése és a nagyhatalmi érdekek metszéspontjában egy kérdés marad: vajon ki irányítja valójában Európa jövőjét? Földi László titkosszolgálati szakértővel beszélgetünk a Stratégában.

2025. november 25. 19:07
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Elkezdték lebontani Németországot
  • Európa nem látja a jövőt
  • Ukrajnát a rengeteg fegyvertámogatással vették meg

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 25. 22:33
Zelenszkijéknek megsúgták, hogy minden bizonyítékuk megvan ellenük, hogy korruptak, ezért vagy azt csinálják, amit mondanak, vagy mennek a kukába rögtön. Amúgy meg majd kicsit később mennek a kukába a békekötés után:)
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. november 25. 20:00
"Elkezdték lebontani Németországot..." Egy német nemzetállamra nincs szükség az EEÁ (Európai Egyesült Államok) megteremtéséhez. Ennek a tervek szerinti szuper- államnak a mai Németország lenne a központja, az ideg- és gazdasági centruma. A Deep State a libernyák germán elitet szánja a központosított birodalom irányítójának. A nemzeti tudatától megfosztott, migránsokkal fehigított és kordában tartott német népet pedig a birodalom 'első vonalú' fenntartójává, amolyan führeri gazdanéppé avanzsálnák!
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. november 25. 19:49
“Földi László a Stratéga ünnepi adásában” Mit ünneplünk? Remélem nem a békekötést. Az tán kicsit korai lenne. Remélem nem is a hálaadást. Másik földrész.
Válasz erre
1
1
figyelő4322
2025. november 25. 19:39
A geopolitikai erőviszonyok gyorsabban változnak, mint ahogy Európa reagálni tudna." Ez tényleg igaz, dehát itt van a kutya IS elásva: mi az ördögnek kellene EURÓPÁNAK mindenre reagálnia? Arról nem is szólva, hogy NINCS olyan SZUVERÉN entitás, hogy Európa! Van ugyan egy laza gazdasági szervezetnek szánt Európai Únió, de ez SEM szuverén. Még akkor sem az, ha a DS - a brüsszeli csicskái segítségével - meg is tesz MINDENT, hogy ezt a valamikor valóban hasznos entitást egy diktatórikus BIRODALOMMÁ alakítsa át!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!