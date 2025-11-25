Trump árnyékában: Zelenszkij meghátrál? – Földi László a Stratéga ünnepi adásában

Leiskolázták az EU-t, Orbán Viktor törekvései és a budapesti békecsúcs viszont terítéken maradt
„Volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele” – szúrt oda az orosz külügyminiszter a brüsszeli vezetésnek.
A geopolitikai erőviszonyok gyorsabban változnak, mint ahogy Európa reagálni tudna. Trump visszatérése, Zelenszkij mozgásterének szűkülése és a nagyhatalmi érdekek metszéspontjában egy kérdés marad: vajon ki irányítja valójában Európa jövőjét? Földi László titkosszolgálati szakértővel beszélgetünk a Stratégában.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
