Orbán Viktor világossá tette: eddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának vendége volt Rónai Egonnál, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. Az interjúban a kormányfő egyértelműen leszögezte:

amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.

„Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek” – tette hozzá Orbán Viktor.