ATV Mérleg Rónai Egon szankciók Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán Viktor világossá tette: eddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség (VIDEÓ)

2025. november 11. 17:36

Nincs több kérdés.

2025. november 11. 17:36
null

Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának vendége volt Rónai Egonnál, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. Az interjúban a kormányfő egyértelműen leszögezte:

amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.

„Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek” – tette hozzá Orbán Viktor. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

elcapo-2
2025. november 11. 17:56
Soha ilyen jó és nemzetközileg jegyzett politikusa nem volt az országnak a rendszerváltás után! A poloska még a futottak még kategóriát sem üti meg hozzá képest!
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. november 11. 17:50
Orbán kopik, egyre jobban elhasználódik. A Fidesz-médiát a túl sok balfácánkodás miatt megüti a laposguta! Hehe.
Válasz erre
1
2
gyzoltan-2
2025. november 11. 17:50
Azért csak-csak szoríthatunk Trump elnök úr hosszú életéért is...
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 11. 17:46
Pszichopetire most adja fel az utolsó kenetet Orbán. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is.
Válasz erre
3
1
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!