Orbán Viktor világossá tette: eddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Budapest már csődben van!– élőben a kormányfői interjú (VIDEÓ)
A miniszterelnök Rónai Egonnak nyilatkozik.
Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorának vendége volt Rónai Egonnál, ahol a magyar–amerikai csúcs eredményeiről és a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekről beszélt. Az interjúban a kormányfő egyértelműen leszögezte:
amíg ő az elnök és a kormányfő, addig marad a megállapodás a szankciók alóli mentesség esetében.
„Ha valami változik, akkor újra kell tárgyalni a feltételek” – tette hozzá Orbán Viktor.
