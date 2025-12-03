Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ukrajnai korrupció Ukrajna Enerhoatom

Milliárdokat szivattyúzhattak ki: az ukrán háborús maffia szálai egészen magasra vezetnek

2025. december 03. 19:44

A kijevi ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta az Enerhoatom volt megbízott első alelnökét. A botrány beleillik az ukrán háborús maffia köréhez sorolt korrupciós ügyek mintázatába, miután egy túlárazott nukleáris felelősségbiztosítási szerződés 18,6 millió hrivnyát tüntethetett el.

2025. december 03. 19:44
null

A kijevi ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta az Enerhoatom volt megbízott első alelnökét és az energetikai minisztérium egykori első helyettesét, Jurij Sejkót, akit különösen nagy értékű sikkasztással gyanúsítanak. A botrány beleillik abba a korrupciós mintázatba, amelyet a közéletben az ukrán háborús maffia tevékenységeként szoktak emlegetni, hiszen egy túlárazott biztosítási szerződés több mint 18 millió hrivnyát tüntethetett el az állami energetikai vállalattól. A letartóztatásról az Ekonomicsna Pravda számolt be.

Korrupciós botrány rázta meg az Enerhoatomot. Az ukrán háborús maffia köreihez köthető a túlárazott biztosítás és az eltűnt milliók.
Korrupciós botrány rázta meg az Enerhoatomot. Az ukrán háborús maffia köreihez köthető a túlárazott biztosítás és az eltűnt milliók.
Forrás: Ina FASSBENDER / AFP

Ukrán háborús maffia az energetikai szerződések mögött

A nyomozás szerint Sejko 2022. augusztus 1-jén 105,642 millió hrivnyás (kb. 817 millió forint) kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötött a Prosto-Insurance biztosítóval. Alig tizenkét nappal később, augusztus 12-én új megállapodást írt alá, amely gazdaságilag nem indokolható módon 130,925 millió hrivnyára (kb. 1,013 milliárd forint) emelte a szerződés összegét. A főügyész közlése szerint a belső ellenőrzések, dokumentális revíziók és a bírósági-gazdasági szakértői vizsgálat megerősítették – a szolgáltatások értékét mesterségesen 18,6 millió hrivnyával (kb. 144 millió forint) tornázták fel, és épp ez az összeg tűnt el a stratégiai vállalattól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A tulajdonosi háttér vizsgálata újabb összefonódásokat tárt fel. Az ügyészség szerint a Prosto-Insurance főrészvényese a ciprusi LAVIDIA LIMITED, amely közel 100 százalékos tulajdoni hányaddal bír. 

A céghez több ciprusi vállalat is kapcsolódik, amelyek révén a nyomozók egy örmény állampolgárhoz és az „R-Inter” leányvállalathoz jutottak el. A nyomozás megállapította, hogy mindez végső soron egyetlen pénzügyi csoporthoz vezet – az orosz RESO holdinghoz. Ennek végső kedvezményezettjei orosz állampolgárok.

Ezt is ajánljuk a témában

A botrány másik szereplője, a „Zhittja ta Penszija” biztosító szintén része a láncolatnak, és a közlés szerint a cég részvényesei között olyan személy is van, aki az orosz RESO holding elnöke.

Az Ekonomicsna Pravda információi szerint a letartóztatott tisztviselő valóban Jurij Sejko. A kijevi ügyészség szerint a gyanú szerinti manipulációk nemcsak súlyos anyagi kárt okoztak, hanem érzékeny kitettségeket is jeleznek az energetikai ágazatban, amely az orosz hátterű pénzügyi struktúrák számára is átjárhatóvá válhatott.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. december 03. 21:15
Ezek az összegek még csak porhintés. Ukrajna minden szintjén ott van a korrupció. Az eddig megjelent hírek között még semmi nincs arról, amit a fegyverüzletből beszedtek, vagy bármely más támogatás; amit a világ különböző részeiből küldtek a számukra. Banki hitelekből és a Nyugat támogatásából üzemelt az ország, a közigazgatás bérköltsége, a hadsereg fizetései, a halottak utáni kifizetések, de a sort hosszan lehetne folytatni. Soha nem fogják földeríteni - amilyen összeg itt elhangzik, az még csak egy sovány zsebpénz mértékét sem üti meg. De lehet, hogy a világ szemét ezzel fogják bekötni, mert a Nyugatnak sem lesz érdeke, hogy minden napvilágra kerüljön, mivel társtettesek velük.
Válasz erre
1
0
irizar
2025. december 03. 21:02
Mind ez egy tudván tudott maffia működéséről szól🙄! Ember életek semmibe vétele😞?! Az "elit multi milliárdos" -ok játéka, amit drüsszarból irányítanának?! igen! Köszi...ez nem kell!
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. december 03. 20:52
Többet, mint az MNB-botrányban?
Válasz erre
0
2
Csubszi
2025. december 03. 20:49
Mindezt a harcosok és a nép kárára! Nem csodálkoznék, ha lincselés lenne a vége!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!