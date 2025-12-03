Milliárdokat szivattyúzhattak ki: az ukrán háborús maffia szálai egészen magasra vezetnek

Az amerikai béketárgyalások ukrán kulcsfiguráját is kihallgatták a háborús maffia ügyében
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda szerint konstruktív beszélgetést folytattak Rusztem Umerovval.
A kijevi ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta az Enerhoatom volt megbízott első alelnökét. A botrány beleillik az ukrán háborús maffia köréhez sorolt korrupciós ügyek mintázatába, miután egy túlárazott nukleáris felelősségbiztosítási szerződés 18,6 millió hrivnyát tüntethetett el.
A kijevi ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta az Enerhoatom volt megbízott első alelnökét és az energetikai minisztérium egykori első helyettesét, Jurij Sejkót, akit különösen nagy értékű sikkasztással gyanúsítanak. A botrány beleillik abba a korrupciós mintázatba, amelyet a közéletben az ukrán háborús maffia tevékenységeként szoktak emlegetni, hiszen egy túlárazott biztosítási szerződés több mint 18 millió hrivnyát tüntethetett el az állami energetikai vállalattól. A letartóztatásról az Ekonomicsna Pravda számolt be.
A nyomozás szerint Sejko 2022. augusztus 1-jén 105,642 millió hrivnyás (kb. 817 millió forint) kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötött a Prosto-Insurance biztosítóval. Alig tizenkét nappal később, augusztus 12-én új megállapodást írt alá, amely gazdaságilag nem indokolható módon 130,925 millió hrivnyára (kb. 1,013 milliárd forint) emelte a szerződés összegét. A főügyész közlése szerint a belső ellenőrzések, dokumentális revíziók és a bírósági-gazdasági szakértői vizsgálat megerősítették – a szolgáltatások értékét mesterségesen 18,6 millió hrivnyával (kb. 144 millió forint) tornázták fel, és épp ez az összeg tűnt el a stratégiai vállalattól.
A tulajdonosi háttér vizsgálata újabb összefonódásokat tárt fel. Az ügyészség szerint a Prosto-Insurance főrészvényese a ciprusi LAVIDIA LIMITED, amely közel 100 százalékos tulajdoni hányaddal bír.
A céghez több ciprusi vállalat is kapcsolódik, amelyek révén a nyomozók egy örmény állampolgárhoz és az „R-Inter” leányvállalathoz jutottak el. A nyomozás megállapította, hogy mindez végső soron egyetlen pénzügyi csoporthoz vezet – az orosz RESO holdinghoz. Ennek végső kedvezményezettjei orosz állampolgárok.
A botrány másik szereplője, a „Zhittja ta Penszija” biztosító szintén része a láncolatnak, és a közlés szerint a cég részvényesei között olyan személy is van, aki az orosz RESO holding elnöke.
Az Ekonomicsna Pravda információi szerint a letartóztatott tisztviselő valóban Jurij Sejko. A kijevi ügyészség szerint a gyanú szerinti manipulációk nemcsak súlyos anyagi kárt okoztak, hanem érzékeny kitettségeket is jeleznek az energetikai ágazatban, amely az orosz hátterű pénzügyi struktúrák számára is átjárhatóvá válhatott.
