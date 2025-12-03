Milliárdokat szivattyúzhattak ki: az ukrán háborús maffia szálai egészen magasra vezetnek

A kijevi ügyészség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatta az Enerhoatom volt megbízott első alelnökét és az energetikai minisztérium egykori első helyettesét, Jurij Sejkót, akit különösen nagy értékű sikkasztással gyanúsítanak. A botrány beleillik abba a korrupciós mintázatba, amelyet a közéletben az ukrán háborús maffia tevékenységeként szoktak emlegetni, hiszen egy túlárazott biztosítási szerződés több mint 18 millió hrivnyát tüntethetett el az állami energetikai vállalattól. A letartóztatásról az Ekonomicsna Pravda számolt be.

Forrás: Ina FASSBENDER / AFP

Ukrán háborús maffia az energetikai szerződések mögött

A nyomozás szerint Sejko 2022. augusztus 1-jén 105,642 millió hrivnyás (kb. 817 millió forint) kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötött a Prosto-Insurance biztosítóval. Alig tizenkét nappal később, augusztus 12-én új megállapodást írt alá, amely gazdaságilag nem indokolható módon 130,925 millió hrivnyára (kb. 1,013 milliárd forint) emelte a szerződés összegét. A főügyész közlése szerint a belső ellenőrzések, dokumentális revíziók és a bírósági-gazdasági szakértői vizsgálat megerősítették – a szolgáltatások értékét mesterségesen 18,6 millió hrivnyával (kb. 144 millió forint) tornázták fel, és épp ez az összeg tűnt el a stratégiai vállalattól.