Az amerikai béketárgyalások ukrán kulcsfiguráját is kihallgatták a háborús maffia ügyében

Szerdán tanúként hallgatta ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rusztem Umerovot a „háborús maffia” ügyben. Umerov korábban védelmi miniszterként szolgált, jelenleg pedig az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkára. A találkozót a hatóság „konstruktív beszélgetésnek” minősítette, a politikus pedig a jogszabályoknak megfelelően válaszolt minden kérdésre.

A The Kyiv Independent emlékeztet: az ügyben eddig nyolc személy ellen emeltek vádat.