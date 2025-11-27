Ft
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Rusztem Umerov Nemzeti Korrupcióellenes Iroda Ukrajna

Az amerikai béketárgyalások ukrán kulcsfiguráját is kihallgatták a háborús maffia ügyében

2025. november 27. 12:30

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda szerint konstruktív beszélgetést folytattak Rusztem Umerovval.

2025. november 27. 12:30
null

Szerdán tanúként hallgatta ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rusztem Umerovot a „háborús maffia” ügyben. Umerov korábban védelmi miniszterként szolgált, jelenleg pedig az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkára. A találkozót a hatóság „konstruktív beszélgetésnek” minősítette, a politikus pedig a jogszabályoknak megfelelően válaszolt minden kérdésre.

A The Kyiv Independent emlékeztet: az ügyben eddig nyolc személy ellen emeltek vádat.

Köztük van Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfőbb bizalmasa, akit a hálózat fő irányítójaként tartanak számon.

A sajtó szerint az érintettek között jelenlegi és volt miniszterek, magas rangú vezetők és aktív politikusok is vannak.

A vád szerint Mindics – Rusztem Umerov és Herman Haluscsenko akkori energiaügyi miniszter befolyásolásával – jelentős összegeket tehetett zsebre közvetlenül vagy az általa ellenőrzött cégeken keresztül.

A pénz elsősorban az ukrán állami szektor több stratégiai vállalatától származott, főként az atomerőműveket üzemeltető Energoatomtól.

Nyitókép forrása: Yasin AKGUL / AFP

Összesen 5 komment

borsos-2
2025. november 27. 14:13
Hogy választod ki az ukrán politikai elit tagjai közül a korruptat? Találomra!
Válasz erre
0
0
Antifleto
2025. november 27. 14:00
Ha ukrán maffiózót keresnék egy filmbe Rusztem Umerov tökéletes lenne...Díszpéldány
Válasz erre
1
0
Gubbio
•••
2025. november 27. 13:18 Szerkesztve
Ijesztő, de ez csak illúzió lehet. Belül (biztosan) galamblélek...
Válasz erre
1
0
frankie-bunn
2025. november 27. 13:14
Vennék tőle használt autót.... de nem
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!