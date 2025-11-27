Az amerikai béketárgyalások ukrán kulcsfiguráját is kihallgatták a háborús maffia ügyében

Négy éve erre vár a világ: ekkor ütheti nyélbe a békét Trump és Zelenszkij Washingtonban
Az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács szerint sokkal hamarabb jöhet el a béke, mint gondoltuk.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda szerint konstruktív beszélgetést folytattak Rusztem Umerovval.
Szerdán tanúként hallgatta ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rusztem Umerovot a „háborús maffia” ügyben. Umerov korábban védelmi miniszterként szolgált, jelenleg pedig az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkára. A találkozót a hatóság „konstruktív beszélgetésnek” minősítette, a politikus pedig a jogszabályoknak megfelelően válaszolt minden kérdésre.
A The Kyiv Independent emlékeztet: az ügyben eddig nyolc személy ellen emeltek vádat.
Köztük van Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfőbb bizalmasa, akit a hálózat fő irányítójaként tartanak számon.
A sajtó szerint az érintettek között jelenlegi és volt miniszterek, magas rangú vezetők és aktív politikusok is vannak.
A vád szerint Mindics – Rusztem Umerov és Herman Haluscsenko akkori energiaügyi miniszter befolyásolásával – jelentős összegeket tehetett zsebre közvetlenül vagy az általa ellenőrzött cégeken keresztül.
A pénz elsősorban az ukrán állami szektor több stratégiai vállalatától származott, főként az atomerőműveket üzemeltető Energoatomtól.
Nyitókép forrása: Yasin AKGUL / AFP
