Négy éve erre vár a világ: ekkor ütheti nyélbe a békét Trump és Zelenszkij Washingtonban

Ukrajna arra számít, hogy Volodimir Zelenszkij elnök novemberben az Egyesült Államokba látogat, hogy találkozzon amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, és véglegesítsék a béketerv kulcsfontosságú elemeit – közölte Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának nyilatkozatát a Kyiv Independent.

A kijelentés azután érkezett, hogy amerikai médiumok arról számoltak be: Zelenszkij akár már ezen a héten Washingtonba utazhat, hogy a béketárgyalásokról egyeztessen Trumppal.