Négy éve erre vár a világ: ekkor ütheti nyélbe a békét Trump és Zelenszkij Washingtonban

Véget ért a genfi csúcs: Ukrajna óriási lépést tett a béke felé – Trump elérte amit akart
Rubio a tárgyalást az ukrajnai békefolyamatok eddigi „legproduktívabb és legjelentősebb” találkozójának nevezte.
Az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács szerint sokkal hamarabb jöhet el a béke, mint gondoltuk.
Ukrajna arra számít, hogy Volodimir Zelenszkij elnök novemberben az Egyesült Államokba látogat, hogy találkozzon amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, és véglegesítsék a béketerv kulcsfontosságú elemeit – közölte Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának nyilatkozatát a Kyiv Independent.
A kijelentés azután érkezett, hogy amerikai médiumok arról számoltak be: Zelenszkij akár már ezen a héten Washingtonba utazhat, hogy a béketárgyalásokról egyeztessen Trumppal.
Arra törekszünk, hogy Ukrajna elnökének novemberben a lehető leghamarabb megszervezzük az amerikai látogatását, hogy végrehajthassuk az utolsó lépéseket és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel”
– írta Umerov a közösségi médiában.
A béketerv eredeti, 28 pontból álló változatát a jelentések szerint 19 pontra csökkentették az ukrán és amerikai tisztviselők november 23-i, genfi egyeztetései után.
A svájci tárgyalásokat követően Zelenszkij megerősítette, hogy a tervet jelentősen visszanyesték, és a módosított változat jobban igazodik Ukrajna érdekeihez. Hozzátette, hogy az érzékeny kérdéseket majd személyesen Trump elnökkel vitatják meg.
Az amerikai és ukrán delegációk – amelyeket Marco Rubio külügyminiszter, illetve Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője irányítottak – „eredményesnek” nevezték az első konzultációkat, és jelezték, hogy tovább dolgoznak a „frissített és finomított” békekereten, részletek közlése nélkül.
Az eredeti béketervet az európai partnerek és amerikai törvényhozók hevesen bírálták, mivel túl széles körű engedményeket követelt Ukrajnától, többek között Donbasz teljes átadását Oroszországnak, a hadsereg 600 ezer főre csökkentését és a NATO-csatlakozási törekvések feladását.
Ezek között szerepel a hadsereg limitációjának emelése 600 ezer főről 800 ezerre, valamint az Ukrajna NATO-csatlakozását érintő korlátozások felülvizsgálata.
Míg Trump kezdetben azt mondta, szeretné, ha Ukrajna legkésőbb november 27-ig, Hálaadás napjáig jóváhagyná a tervet, Rubio később jelezte, hogy a határidő meghosszabbítható, és a dokumentum továbbra is változhat a tárgyalások előrehaladtával.
Trump, aki november 23-án még bírálta Ukrajnát a szerinte elégtelen „hála” miatt az amerikai békeerőfeszítések kapcsán, másnap már enyhébb hangot ütött meg, és utalt rá, hogy haladás történhetett.
Ezzel szemben a brit, német és francia kormány – Ukrajna vezető európai partnerei – állítólag saját ellenjavaslatot terjesztettek elő, amelyekben kifogásolták az eredeti terv egyes, Kijevre nézve túlzottan megterhelő feltételeit.
