Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rusztem Umerov Ukrajna Zelenszkij béketerv orosz-ukrán háború Trump

Négy éve erre vár a világ: ekkor ütheti nyélbe a békét Trump és Zelenszkij Washingtonban

2025. november 25. 15:21

Az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács szerint sokkal hamarabb jöhet el a béke, mint gondoltuk.

2025. november 25. 15:21
null

Ukrajna arra számít, hogy Volodimir Zelenszkij elnök novemberben az Egyesült Államokba látogat, hogy találkozzon amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, és véglegesítsék a béketerv kulcsfontosságú elemeit – közölte Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának nyilatkozatát a Kyiv Independent.

A kijelentés azután érkezett, hogy amerikai médiumok arról számoltak be: Zelenszkij akár már ezen a héten Washingtonba utazhat, hogy a béketárgyalásokról egyeztessen Trumppal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Arra törekszünk, hogy Ukrajna elnökének novemberben a lehető leghamarabb megszervezzük az amerikai látogatását, hogy végrehajthassuk az utolsó lépéseket és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel” 

– írta Umerov a közösségi médiában.

A béketerv eredeti, 28 pontból álló változatát a jelentések szerint 19 pontra csökkentették az ukrán és amerikai tisztviselők november 23-i, genfi egyeztetései után.

A svájci tárgyalásokat követően Zelenszkij megerősítette, hogy a tervet jelentősen visszanyesték, és a módosított változat jobban igazodik Ukrajna érdekeihez. Hozzátette, hogy az érzékeny kérdéseket majd személyesen Trump elnökkel vitatják meg.

Az amerikai és ukrán delegációk – amelyeket Marco Rubio külügyminiszter, illetve Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője irányítottak – „eredményesnek” nevezték az első konzultációkat, és jelezték, hogy tovább dolgoznak a „frissített és finomított” békekereten, részletek közlése nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eredeti béketervet az európai partnerek és amerikai törvényhozók hevesen bírálták, mivel túl széles körű engedményeket követelt Ukrajnától, többek között Donbasz teljes átadását Oroszországnak, a hadsereg 600 ezer főre csökkentését és a NATO-csatlakozási törekvések feladását.

Ezt is ajánljuk a témában

Míg Trump kezdetben azt mondta, szeretné, ha Ukrajna legkésőbb november 27-ig, Hálaadás napjáig jóváhagyná a tervet, Rubio később jelezte, hogy a határidő meghosszabbítható, és a dokumentum továbbra is változhat a tárgyalások előrehaladtával.

Trump, aki november 23-án még bírálta Ukrajnát a szerinte elégtelen „hála” miatt az amerikai békeerőfeszítések kapcsán, másnap már enyhébb hangot ütött meg, és utalt rá, hogy haladás történhetett.

Ezzel szemben a brit, német és francia kormány – Ukrajna vezető európai partnerei – állítólag saját ellenjavaslatot terjesztettek elő, amelyekben kifogásolták az eredeti terv egyes, Kijevre nézve túlzottan megterhelő feltételeit.

Nyitókép: TOM BRENNER / AFP

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 25. 16:48
Trump az EU javaslatait fogja figyelmen kívül hagyni és Zselenszkijjel állapodik meg és akkor már az EU-nak nem lesz szava. Zselenszkijt a markában tartja.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2025. november 25. 16:27
Trump megtartja a szavát. A hálaadás vagy mozgó ünnep lesz, vagy Zelenszkijjel békét köt, amihez az oroszok nem is kellenek.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. november 25. 16:18
Én nem erre várok, a vágyam az, hogy Oroszország tiporja le a banderista náci geciket... Akkor érezzük majd jól magunkat, nincs fenyegetés, zsarolás, és lesz minden földi jó az oroszoktól!.... Putin, előre!
Válasz erre
2
0
alenka
•••
2025. november 25. 16:18 Szerkesztve
Putin, előre!.. A győzelem a harctéren lesz!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!