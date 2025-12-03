Madarat tolláról: a korrupció miatt bukott EP-alelnök sajnálgatja a korrupcióval vádolt, hungarofób kollégáját

A Politico összefoglalója szerint Kaili továbbra is kitart amellett, hogy az egész vizsgálat politikai indíttatású, és az olasz politikusok ellen irányul. A görög szocialista politikus 2014 óta volt EP-képviselő, 2022 januárjától pedig alelnöki tisztséget is viselt, mielőtt a nyomozók 2022 decemberében őrizetbe vették a Katar-gate keretében.

A mostani nyilatkozat azt jelzi, hogy Kaili saját ügyének újrakonstruálásával próbálja megkeretezni Mogherini helyzetét is.

Megjegyezte, hogy megdöbbent, de nem igazán lepődött meg az eljáráson, mivel szerinte az Európai Unió külügyi szolgálatának pályázatát már eleve úgy irányították, hogy a Brugge-ben is székelő College of Europe, vagyis a Mogherini által vezetett intézmény legyen a befutó. A Politico cikke kiemeli: Kaili nyilatkozata Abu Dhabiból érkezett, vagyis továbbra is távol tartja magát a brüsszeli eseményektől, miközben újra és újra párhuzamot próbál vonni saját és Mogherini esetével.

