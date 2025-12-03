Madarat tolláról: a korrupció miatt bukott EP-alelnök sajnálgatja a korrupcióval vádolt, hungarofób kollégáját

Tovább gyűrűzik a botrány Brüsszelben: letartóztatták az unió korábbi külügyi főképviselőjét is
Durvul a legújabb EU-s korrupciós botrány.
Miután a belga nyomozók előállították Federica Mogherinit, Eva Kaili sem maradt csendben. Szerinte a korrupció most is csak ürügy, és azt hangoztatta, hogy Olaszországot célzó akció zajlik, miközben Belgium már nem biztonságos hely a politikusoknak.
Eva Kaili, akit a Katar-gate botrányban először korrupció gyanújával, majd pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel hoztak összefüggésbe, most Federica Mogherini előállítása kapcsán szólalt meg. A Politico által ismertetett La Stampa-interjúban a volt EP-alelnök azt hangsúlyozta, hogy Belgium „nem biztonságos hely” a politikusoknak, különösen az olaszoknak.
Kaili szerint az Európai Külügyi Szolgálat közbeszerzési vizsgálata – amelyben Mogherinit és Stefano Sanninót is kihallgatták, majd rövid időre őrizetbe vették – nem egyszerű adminisztratív ellenőrzés, hanem egy Olaszország ellen irányuló akció.
Úgy fogalmazott, hogy ez a folyamat politikai karriereket tesz tönkre még azelőtt, hogy a tényeket megállapítanák, és ezzel a jogállamiságot veszélyezteti.
A volt EP-alelnök szerint az egész eljárás a Katar-gate egyfajta folytatása, egy újabb fejezet ugyanabban a történetben. Mogherini előállítása és rövid fogva tartása – érvel Kaili – hasonló mechanizmus része, mint amellyel őt magát is eljárás alá vonták.
Kaili saját szerepéről ismét azt állította, hogy a nyomozók és az ügyészség teljesen félreértelmezték a brüsszeli történéseket. Szerinte amit a hatóságok tiltott külföldi befolyásnak neveztek, az valójában csak szokásos parlamenti diplomácia, amelyet civil szervezetek támogattak.
Hozzátette, hogy közel három évvel az ügy kirobbanása után még mindig nem emeltek ellene hivatalos vádat, a bizonyítékok pedig szerinte többnyire csak közvetettek.
A Politico összefoglalója szerint Kaili továbbra is kitart amellett, hogy az egész vizsgálat politikai indíttatású, és az olasz politikusok ellen irányul. A görög szocialista politikus 2014 óta volt EP-képviselő, 2022 januárjától pedig alelnöki tisztséget is viselt, mielőtt a nyomozók 2022 decemberében őrizetbe vették a Katar-gate keretében.
A mostani nyilatkozat azt jelzi, hogy Kaili saját ügyének újrakonstruálásával próbálja megkeretezni Mogherini helyzetét is.
Megjegyezte, hogy megdöbbent, de nem igazán lepődött meg az eljáráson, mivel szerinte az Európai Unió külügyi szolgálatának pályázatát már eleve úgy irányították, hogy a Brugge-ben is székelő College of Europe, vagyis a Mogherini által vezetett intézmény legyen a befutó. A Politico cikke kiemeli: Kaili nyilatkozata Abu Dhabiból érkezett, vagyis továbbra is távol tartja magát a brüsszeli eseményektől, miközben újra és újra párhuzamot próbál vonni saját és Mogherini esetével.
