Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai parlament Eva Kaili Katargate Francesco Giorgi

Folytatódik a Katar-gate: bosszúra szomjazik a börtönviselt volt szocialista EP-alelnök

2025. október 04. 19:55

Eva Kaili hamis vádaskodás miatt feljelentette az őt az EP korrupciós gigabotránya kapcsán bemártó politikust, kettőtől hat évre küldené börtönbe.

2025. október 04. 19:55
null

Csaknem három esztendő eltelt azóta, hogy kirobbant az elképesztő méreteket öltő korrupciós botrány, amely Katar-gate néven híresült el; a vád szerint Katar és Marokkó állítólag pénzzel és ajándékokkal próbálta befolyásolni az EP döntéseit.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékezetes, az ügyben letartóztatták Pier Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, Francesco Giorgit, az európai parlamenti szocialista frakció asszisztensét, aki Eva Kaili akkori EP-alelnök élettársa és Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz szoros szálakkal kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolo Figa-Talamancát, a No Peace Without Justice NGO igazgatóját. 

Nos, Kaili hat hónapot töltött börtönben és házi őrizetben, végig tagadva bűnösségét. Élettársa, Francesco Giorgi három hónapot ült, és azt állítja, kényszer hatására vallott; erről írt az Euractiv. A lap ugyanis arról értesült, hogy Kaili „hamis vád” (olaszul: calunnia) miatt feljelentést tett Panzeri ellen; a panaszt hónapokkal ezelőtt nyújtották be, és most zajlott le a kihallgatás a milánói főügyésznél.

Az olasz jog szerint a calunnia tudatosan hamis bűnvád, ami bűncselekménynek minősül, és kettőtől hat évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.

A lap emlékeztet: Panzeri korábban vádalkut kötött a belga hatóságokkal, beismerte bűnösségét, és olyan vallomást tett, amely Kailit és Giorgit is az ügybe sodorta.

Most ügyvédje szerint Panzeri nem kíván „nyilvános vitába” bocsátkozni, és elutasítja az ehhez hasonló „megfélemlítési kísérleteket”. Mindennek van egy kis reklámíze is, ugyanis Kaili közben Olaszországban turnézik a könyvével, ahol igyekszik a saját verzióját elfogadtatni, miközben a belga eljárás hibáit ismételgeti. A lap hozzáfűzi: ez a vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a vádemelés még nem történt meg, Katar és Marokkó pedig tagadja az érintettséget.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
I_Isti
2025. október 04. 20:29
Az európai elit : ez a színvonal.
Válasz erre
6
0
kovsa2
2025. október 04. 20:18
"Az olasz jog szerint a ... tudatosan hamis bűnvád, ami bűncselekménynek minősül, és kettőtől hat évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható." Hogy van ez? Nálunk mennyi a büntetése?
Válasz erre
3
0
zsugabubus-2
2025. október 04. 20:04
Jogállamiság, nem pedig igazság-államiság. Nincs itt semmi látnivaló!
Válasz erre
2
0
packó_
2025. október 04. 19:59
A bőröndben lévő 50 EUR-ós bankjegyeket pedig biztos a Zorbán dugta oda. Eszem-faszom megáll!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!