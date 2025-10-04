Folytatódik a Katar-gate: bosszúra szomjazik a börtönviselt volt szocialista EP-alelnök

Emlékezetes, az ügyben letartóztatták Pier Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, Francesco Giorgit, az európai parlamenti szocialista frakció asszisztensét, aki Eva Kaili akkori EP-alelnök élettársa és Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz szoros szálakkal kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolo Figa-Talamancát, a No Peace Without Justice NGO igazgatóját.

Nos, Kaili hat hónapot töltött börtönben és házi őrizetben, végig tagadva bűnösségét. Élettársa, Francesco Giorgi három hónapot ült, és azt állítja, kényszer hatására vallott; erről írt az Euractiv. A lap ugyanis arról értesült, hogy Kaili „hamis vád” (olaszul: calunnia) miatt feljelentést tett Panzeri ellen; a panaszt hónapokkal ezelőtt nyújtották be, és most zajlott le a kihallgatás a milánói főügyésznél.