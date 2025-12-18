Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel európai parlament videó parlament

Friss videó: Brüsszel lángol, könnygázzal fújták le a Mandiner stábját

2025. december 18. 16:35

Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az egyenruhások.

2025. december 18. 16:35
null

Az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt Brüsszelben. Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az egyenruhások. A Mandiner helyszínen lévő újságíróit is lefújták könnygázzal a rendőrök.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
•••
2025. december 18. 17:05 Szerkesztve
London, Párizs, Brüsszel, Berlin. Burn motherfucker! Burn! youtube.com/watch?v=fEuaEAkboIw&list=RDfEuaEAkboIw
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. december 18. 16:59
Felajánlok egy 50 kg-os zsák NaCl-t a sóval való behintéshez.
Válasz erre
0
0
ertonszena
2025. december 18. 16:59
Az EU-nak vége. Ez így nem mehet tovább.
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2025. december 18. 16:56
Ursulát meg a neonáci haverját kellett lefújni, hogy jöjjön meg az eszük.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!