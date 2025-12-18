Friss videó: Brüsszel lángol, könnygázzal fújták le a Mandiner stábját

Megfagyott a levegő Brüsszelben: megérkezett Zelenszkij és azonnal üzent a belgáknak (VIDEÓ)
Sok forog most kockán a belga fővárosban.
Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az egyenruhások.
Az Európai Parlament előtti téren csaptak össze a tiltakozó gazdák és a rendőrök csütörtökön délelőtt Brüsszelben. Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az egyenruhások. A Mandiner helyszínen lévő újságíróit is lefújták könnygázzal a rendőrök.
