Dömötör: Ami Brüsszelben zajlik, az merénylet a gazdák ellen (VIDEÓ)

Megjöttek a magyarok: több mint 100 magyar gazda is részt vett a brüsszeli tüntetésen
Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot! – üzenték Ursula von der Leyennek.
A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az uniós vezetés azért akarja csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy az így felszabaduló forrásokat az új uniós hadi alapokba csoportosítsák át.
A Strasbourgban és Brüsszelben zajló gazdatüntetésekre reagálva Dömötör Csaba sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a gazdák dühösek, és ha vízágyúval lépnek fel ellenük, még dühösebbek lesznek, amire minden okuk meg is van. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az uniós vezetés azért akarja csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy az így felszabaduló forrásokat az új uniós hadi alapokba csoportosítsák át – írta meg a Magyar Nemzet.
Dömötör hangsúlyozta, hogy „teljesen abszurd módon” az új hadi alap védelmében az Európai Parlament plenáris ülésén maga az uniós agrárbiztos mondott beszédet, aki mérföldkőnek nevezte Ukrajna csatlakozását a védelmi alaphoz. A politikus szerint az elhallgatott ár az, hogy az új hétéves uniós költségvetésben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, miközben megnyitnák az uniós piacokat a dél-amerikai és az ukrajnai óriásgazdaságok előtt, és úgy fogalmazott, hogy
az, ami zajlik, egy előre kitervelt merénylet az európai gazdák ellen”
A fideszes EP-képviselő szerint mindennek politikai felelőse Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt, ahonnan az agrárbiztos és az Európai Bizottság elnöke is érkezik. Különösen botrányosnak nevezte, hogy Magyar Péter letagadja a tervek létezését, miközben frakciótársai „csont nélkül” megszavazzák azokat, ő maga pedig hónapok óta nem vesz részt az üléseken, és hagyja, hogy a magyarok életét meghatározó kérdésekben mások szavazzanak helyette.
A Tisza Párt agrárpolitikájával összefüggésben Dömötör Csaba felidézte Raskó György szerepét, aki a párt tanácsadója és anyagi támogatója, és aki több nyilatkozatában támogatta Brüsszel agrárpolitikáját. Raskó korábban úgy fogalmazott, hogy „több tízezer családi gazda tönkremenetele agrárgazdasági szempontból akár jó is lehet”, valamint azt is kijelentette, hogy „azért is örülök annyira az EU-csatlakozásnak, mert akkor a mezőgazdasági politikánkat Brüsszelből fogják vezérelni, nem itthonról.”
Dömötör emellett Kökény Attila egyik megjegyzését is felidézte, aki a támogatások csökkentésével kapcsolatban azt írta, hogy „Ez egy másik téma, de ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre.” Hozzátette, hogy
ideje a tanulásnak.”
