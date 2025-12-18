Dömötör: Ami Brüsszelben zajlik, az merénylet a gazdák ellen (VIDEÓ)

A Strasbourgban és Brüsszelben zajló gazdatüntetésekre reagálva Dömötör Csaba sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a gazdák dühösek, és ha vízágyúval lépnek fel ellenük, még dühösebbek lesznek, amire minden okuk meg is van. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az uniós vezetés azért akarja csökkenteni az agrártámogatásokat, hogy az így felszabaduló forrásokat az új uniós hadi alapokba csoportosítsák át – írta meg a Magyar Nemzet.

Dömötör hangsúlyozta, hogy „teljesen abszurd módon” az új hadi alap védelmében az Európai Parlament plenáris ülésén maga az uniós agrárbiztos mondott beszédet, aki mérföldkőnek nevezte Ukrajna csatlakozását a védelmi alaphoz. A politikus szerint az elhallgatott ár az, hogy az új hétéves uniós költségvetésben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, miközben megnyitnák az uniós piacokat a dél-amerikai és az ukrajnai óriásgazdaságok előtt, és úgy fogalmazott, hogy