Megjöttek a magyarok: több mint 100 magyar gazda is részt vett a brüsszeli tüntetésen

Brüsszelben több mint 100 magyar gazda vett részt az összeurópai gazdatüntetésen – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen többek közt az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal készülő szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak.

A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte – tették hozzá.