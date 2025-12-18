Ft
Megjöttek a magyarok: több mint 100 magyar gazda is részt vett a brüsszeli tüntetésen

2025. december 18. 21:36

Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot! – üzenték Ursula von der Leyennek.

2025. december 18. 21:36
null

Brüsszelben több mint 100 magyar gazda vett részt az összeurópai gazdatüntetésen – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen többek közt az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal készülő szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak. 

A húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett tüntető demonstrációját a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezte – tették hozzá.

„Európa-szerte forrnak az indulatok, a tagországok, így hazánk termelői is fel vannak felháborodva. A gazdákkal közösen a mai tüntetésen teljes irányváltást követeltünk és továbbra is követeljük azt az Európai Bizottságtól. Határozottan tiltakozunk a Bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát (KAP).

Ezzel szemben indokolt a mezőgazdasági költségvetés legalább 2021-2027-es szintjének megtartása, valamint annak inflációval arányos emelése, miként a KAP bevált kétpilléres struktúrájának fenntartása is. Emellett nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv is elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást” – fogalmaztak a közleményben. Az Európai Bizottság alapos előkészítés nélkül, az érintettekkel való egyeztetés, és hatástanulmányok készítése nélkül tervez döntéseket hozni, ami tarthatatlan. Követeljük továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, mégis ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra” – írták.

Nem hagyjuk, hogy az Európai Bizottság tönkre tegye az agráriumot!”

– zárta közleményét a két szervezet.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/AP/Marius Burgelman

SzaboGeza
2025. december 18. 21:51
EZT NEM LEHET HAGYNI!! AZ A BIRODALOM AMI FELADJA A MEZŐGAZDASÁGÁT, "AZT EGY MÁSIK" BIRODALOM IRÁNYÍTJA!!!!!! Úgy látom, hogy lógó belekbe burkolt tetemek lesznek a végén!!!!!!
Szomszéd
2025. december 18. 21:46
Helyes. Jók vagytok! A Mercosur-egyezmény elodázása már a ti sikeretek. Hmm... 20 országból. Ez már jó arány, de hétben nincsenek gazdák?
Takagi
2025. december 18. 21:39
Hajrá Magyarok!
