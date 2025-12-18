Régi receptek, új köntösben: Magyar Péter mellett bukkant fel Bokros Lajos, célkeresztjében a rezsicsökkentéssel (VIDEÓ)

Lesújtó hírt kapott Magyar Péter: őrjöngeni fog, ha meglátja ezt az adatot! (VIDEÓ)
A Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai elképzelései között a magánszektor szerepének erősítése is megjelenik, beleértve a közműszolgáltatásokat.
Néhány hónappal ezelőtt Bokros Lajos volt pénzügyminiszter a Tisza Szigetekhez köthető Kéri László műsorában idézte fel a Horn-kormány idején folytatott gazdaságpolitika egyes elemeit – írta az Ellenpont.
A beszélgetés során a pénzügyminiszter a Horn-kormány időszakát értékelve beszélt az akkori megszorító intézkedésekről, valamint a közüzemi szolgáltatók privatizációjáról.
Bokros Lajos felidézte, hogy pénzügyminisztersége idején indult el a villamosenergia- és gázszolgáltató cégek magánosítása, amelynek révén jelentős privatizációs bevételekhez jutott az állam. Megfogalmazása szerint mindez kedvező fogadtatásra talált a nemzetközi pénzpiacokon is.
„Abban az időszakban került sor az úgynevezett közüzemi vállalatok privatizációjára, itt elsőorban a villany- és gázszolgáltató cégekről van szó, amelyeknél komoly költségvetési bevételre tettünk szert (…) És jelentős mennyiségű – akkor horribilis összegű, 4,5 milliárd dollárnyi – privatizációs bevétel keletkezett decemberig, ami egyébként a külpiacok megítélése szempontjából is nagyon pozitívan jött számításba” – fogalmazott Bokros Lajos.
A közüzemi szektor privatizációja a Horn-kormány idején átfogó átalakulást hozott az energiaszektorban. Az állami tulajdonú villamosenergia-termelő és -szolgáltató vállalatok jelentős része külföldi befektetők kezébe került, és a hazai közcélú erőművi kapacitások nagy hányada is magántulajdonba ment át. A privatizáció indoklásában hangsúlyos szerepet kapott az állami szerepvállalás csökkentése és a költségvetési bevételek növelése.
A folyamat a 2002-es kormányváltást követően is folytatódott.
A Gyurcsány-kormány időszakában tovább csökkent az állami tulajdon aránya a stratégiai ágazatokban, miközben az Állami Számvevőszék adatai szerint a privatizációs bevételek ellenére a költségvetési hiány nem mérséklődött érdemben.
2002 és 2006 között jelentős összegű köztulajdon került értékesítésre, miközben az államháztartás hiánya emelkedett.
A közüzemi szektor átalakítását az energiaárak alakulása is kísérte. A 2002-es választási kampány idején a gázárak emelésének lehetősége is felmerült, amit a kampány során a szocialista politikusok cáfoltak.
A választásokat követően azonban rövid időn belül több lépcsőben emelkedtek a gáz- és villamosenergia-árak, amelyek 2006 után tovább nőttek. A 2010-es kormányváltást követően a második Orbán-kormány jelentős közművagyont vásárolt vissza állami tulajdonba, ami később a rezsicsökkentési politika alapját képezte.
A jelenlegi politikai vitákban a közszolgáltatások és a közműszektor jövője ismét előtérbe került.
A Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai elképzelései között a közszolgáltatások átalakítása és a magánszektor szerepének erősítése is megjelenik, beleértve az egészségügyet, a nyugdíjrendszert és a közműszolgáltatásokat.
A rezsicsökkentés kérdése kapcsán a párt környezetéből több, eltérő megközelítést tükröző nyilatkozat is elhangzott. Magyar Péter például így fogalmazott: „A rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés.” Az Európai Parlamentben a Tisza képviselői pedig olyan javaslatokat is támogattak, amelyek hatással lehetnek az energiaár-szabályozás jövőjére.
Novemberhez képest számottevően javultak az üzleti szféra és a fogyasztók várakozásai.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP