Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter bokros lajos európai parlament

Régi receptek, új köntösben: Magyar Péter mellett bukkant fel Bokros Lajos, célkeresztjében a rezsicsökkentéssel (VIDEÓ)

2025. december 18. 08:55

A Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai elképzelései között a magánszektor szerepének erősítése is megjelenik, beleértve a közműszolgáltatásokat.

2025. december 18. 08:55
null

Néhány hónappal ezelőtt Bokros Lajos volt pénzügyminiszter a Tisza Szigetekhez köthető Kéri László műsorában idézte fel a Horn-kormány idején folytatott gazdaságpolitika egyes elemeit – írta az Ellenpont.

A beszélgetés során a pénzügyminiszter a Horn-kormány időszakát értékelve beszélt az akkori megszorító intézkedésekről, valamint a közüzemi szolgáltatók privatizációjáról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Bokros Lajos felidézte, hogy pénzügyminisztersége idején indult el a villamosenergia- és gázszolgáltató cégek magánosítása, amelynek révén jelentős privatizációs bevételekhez jutott az állam. Megfogalmazása szerint mindez kedvező fogadtatásra talált a nemzetközi pénzpiacokon is.

„Abban az időszakban került sor az úgynevezett közüzemi vállalatok privatizációjára, itt elsőorban a villany- és gázszolgáltató cégekről van szó, amelyeknél komoly költségvetési bevételre tettünk szert (…) És jelentős mennyiségű – akkor horribilis összegű, 4,5 milliárd dollárnyi – privatizációs bevétel keletkezett decemberig, ami egyébként a külpiacok megítélése szempontjából is nagyon pozitívan jött számításba” – fogalmazott Bokros Lajos.

A közüzemi szektor privatizációja a Horn-kormány idején átfogó átalakulást hozott az energiaszektorban. Az állami tulajdonú villamosenergia-termelő és -szolgáltató vállalatok jelentős része külföldi befektetők kezébe került, és a hazai közcélú erőművi kapacitások nagy hányada is magántulajdonba ment át. A privatizáció indoklásában hangsúlyos szerepet kapott az állami szerepvállalás csökkentése és a költségvetési bevételek növelése.

A folyamat a 2002-es kormányváltást követően is folytatódott. 

A Gyurcsány-kormány időszakában tovább csökkent az állami tulajdon aránya a stratégiai ágazatokban, miközben az Állami Számvevőszék adatai szerint a privatizációs bevételek ellenére a költségvetési hiány nem mérséklődött érdemben.

 2002 és 2006 között jelentős összegű köztulajdon került értékesítésre, miközben az államháztartás hiánya emelkedett.

A közüzemi szektor átalakítását az energiaárak alakulása is kísérte. A 2002-es választási kampány idején a gázárak emelésének lehetősége is felmerült, amit a kampány során a szocialista politikusok cáfoltak.

A választásokat követően azonban rövid időn belül több lépcsőben emelkedtek a gáz- és villamosenergia-árak, amelyek 2006 után tovább nőttek. A 2010-es kormányváltást követően a második Orbán-kormány jelentős közművagyont vásárolt vissza állami tulajdonba, ami később a rezsicsökkentési politika alapját képezte.

A jelenlegi politikai vitákban a közszolgáltatások és a közműszektor jövője ismét előtérbe került. 

A Tisza Párt kiszivárgott gazdaságpolitikai elképzelései között a közszolgáltatások átalakítása és a magánszektor szerepének erősítése is megjelenik, beleértve az egészségügyet, a nyugdíjrendszert és a közműszolgáltatásokat.

A rezsicsökkentés kérdése kapcsán a párt környezetéből több, eltérő megközelítést tükröző nyilatkozat is elhangzott. Magyar Péter például így fogalmazott: „A rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés.” Az Európai Parlamentben a Tisza képviselői pedig olyan javaslatokat is támogattak, amelyek hatással lehetnek az energiaár-szabályozás jövőjére.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 18. 09:49
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
benito
2025. december 18. 09:35
*„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” - Bod Péter Ákos, aki mint a tisza-rendezvényeken megszólaló szakértő Magyar Péter szavai szerint "értelemszerűen a tisza álláspontját képviseli". :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Még ma is azt hiszed hogy Münchausen báró létezett.
Válasz erre
1
2
benito
2025. december 18. 09:34
lqrooferibacsiPicnic Niki 2025. december 18. 09:22 Segítek, az új adónemek bevezetésére nem az országnak van szüksége, valahogy biztosítani kell a fedezetet az EU/Ukrajna pénzmosodának. Ez a faszság is benne vilt abban a 600 oldalban? Vagy az újabb AI által összerakottban lesz benne?
Válasz erre
1
1
Chekke-Faint
2025. december 18. 09:25
A baloldal szlogene volt.... -Na itt van megint ez bajszos szar-... Hát most itt van, a tietek eredetiben. A bajszán kívül már semmi nem áll fel neki. Ugyan azzal a böszme lakosságot kirabló formájában....DD
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!