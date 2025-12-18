Régi receptek, új köntösben: Magyar Péter mellett bukkant fel Bokros Lajos, célkeresztjében a rezsicsökkentéssel (VIDEÓ)

A közüzemi szektor privatizációja a Horn-kormány idején átfogó átalakulást hozott az energiaszektorban. Az állami tulajdonú villamosenergia-termelő és -szolgáltató vállalatok jelentős része külföldi befektetők kezébe került, és a hazai közcélú erőművi kapacitások nagy hányada is magántulajdonba ment át. A privatizáció indoklásában hangsúlyos szerepet kapott az állami szerepvállalás csökkentése és a költségvetési bevételek növelése.

A folyamat a 2002-es kormányváltást követően is folytatódott.

A Gyurcsány-kormány időszakában tovább csökkent az állami tulajdon aránya a stratégiai ágazatokban, miközben az Állami Számvevőszék adatai szerint a privatizációs bevételek ellenére a költségvetési hiány nem mérséklődött érdemben.

2002 és 2006 között jelentős összegű köztulajdon került értékesítésre, miközben az államháztartás hiánya emelkedett.

A közüzemi szektor átalakítását az energiaárak alakulása is kísérte. A 2002-es választási kampány idején a gázárak emelésének lehetősége is felmerült, amit a kampány során a szocialista politikusok cáfoltak.