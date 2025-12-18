Lesújtó hírt kapott Magyar Péter: őrjöngeni fog, ha meglátja ezt az adatot! (VIDEÓ)

A fogyasztói oldalon jelentős javulás volt tapasztalható: a GKI fogyasztói bizalmi indexe decemberben öt ponttal emelkedett, és ezzel kétéves csúcsra ért. Valamennyi részmutató kedvező irányba mozdult el: javult a lakosság pénzügyi helyzetének megítélése az elmúlt egy évre visszatekintve, kedvezőbbé váltak a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozások, valamint az ország gazdasági kilátásainak értékelése is. Emellett pozitívabban ítélték meg a nagyobb értékű vásárlások lehetőségét. A felmérés szerint az inflációs várakozások érdemben mérséklődtek, és a munkanélküliség jövőbeni alakulását illetően is javult a lakosság hangulata.