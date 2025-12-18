Ft
gki felmérés csúcs magyarország üzleti szféra

Lesújtó hírt kapott Magyar Péter: őrjöngeni fog, ha meglátja ezt az adatot! (VIDEÓ)

2025. december 18. 06:57

Novemberhez képest számottevően javultak az üzleti szféra és a fogyasztók várakozásai.

2025. december 18. 06:57
A GKI Gazdaságkutató decemberi felmérése alapján novemberhez képest számottevően javultak az üzleti szféra és a fogyasztók várakozásai – írta a Portfolio.

A kilátásokat összegző GKI konjunktúraindexe szerint a gazdasági optimizmus közel három ponttal emelkedett és ezzel másfél éves csúcsra jutott.

Az üzleti bizalmi index a novemberi megtorpanás után decemberben két ponttal emelkedett, ami szintén tizennyolc havi csúcsot jelent.

Az iparban és az üzleti szolgáltatásokban továbbra is többségben vannak a munkaerő-felvételt tervező vállalkozások az elbocsátásra készülőkkel szemben.

A fogyasztói oldalon jelentős javulás volt tapasztalható: a GKI fogyasztói bizalmi indexe decemberben öt ponttal emelkedett, és ezzel kétéves csúcsra ért. Valamennyi részmutató kedvező irányba mozdult el: javult a lakosság pénzügyi helyzetének megítélése az elmúlt egy évre visszatekintve, kedvezőbbé váltak a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozások, valamint az ország gazdasági kilátásainak értékelése is. Emellett pozitívabban ítélték meg a nagyobb értékű vásárlások lehetőségét. A felmérés szerint az inflációs várakozások érdemben mérséklődtek, és a munkanélküliség jövőbeni alakulását illetően is javult a lakosság hangulata.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

