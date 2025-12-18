Lesújtó hírt kapott Magyar Péter: őrjöngeni fog, ha meglátja ezt az adatot! (VIDEÓ)

A GKI Gazdaságkutató decemberi felmérése alapján novemberhez képest számottevően javultak az üzleti szféra és a fogyasztók várakozásai – írta a Portfolio.

A kilátásokat összegző GKI konjunktúraindexe szerint a gazdasági optimizmus közel három ponttal emelkedett és ezzel másfél éves csúcsra jutott.