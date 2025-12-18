Mindenkitől függünk, akitől vásárolunk bármi olyat, ami számunkra nélkülözhetetlen

„Egyébként a teljes függetlenségre még külön szó is van, az autarkia. Na az EU most erre törekszik. Szép része ennek a törekvésnek, hogy a saját maga kebelén belül viszont nem tűr el semmiféle függetlenséget, például, ha a németek háborúzni akarnak, akkor mindenkinek kell, vagy ha Ursula megkívánja Volodimirt, akkor mindenki másnak is rajongania kell. Mondjuk egy igazi autarkia nem kereskedik senkivel sem, mert mindenkitől független akar lenni. Itt jegyezném meg, hogy aki viszont mindenkivel kereskedik, az is meglepően független tud lenni, hiszen minden partnerének, igaz neki magának is, általában van konkurenciája. Ez eredetileg nem a szabad piac és szabad kereskedelem volt, ami az egyébként nagyon kívánatos globalizáció alapja egyébként?

Röviden összefoglalva, az EU gyakorlatilag kijelentette, örök időkre, ahogy az égből alászállt hatalommal bíró istencsászárok szokták, hogy soha többet nem kereskedik az oroszokkal. Nekik legyen mondva. Tudjátok mi a brüsszeli elit legnagyobb bűne? Hát az, hogy hozzájuk képest a Putyin egy kifejezetten szimpatikus figura tud lenni. A fene akar ilyet érezni, de Ursula és az elődei azért csak elintézték. Mondjuk az ukránokat is, de valahogy az az érzésem, hogy most mi leszünk soron, ha nem figyelünk. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament kitartó, mert az elmebetegek kitartóak.”