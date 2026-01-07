Kiakadtak a franciák, üzentek Trumpnak: „Európának lesz válasza az amerikai megfélemlítésekre”

„Bármilyen formában is érkezzenek a megfélemlítések, és bárhonnan is származzanak, nekiállunk (...) a külügyminisztériumban, hogy felkészüljünk a válaszadásra, a visszavágásra és arra, hogy ne egyedül válaszoljunk”, hogy „meggyőzőek és hatásosak legyünk” – mondta Jean-Noël Barrot a France Inter közszolgálati rádióban.

A diplomáciai tárca vezetője szerint ez a munka „a következő napokban” egy olyan tervhez vezet, amelyet Franciaország megoszt főbb partnereivel. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a Grönlandot érintő kijelentéseken kívül Washington nemrégiben gazdasági szankciókat vezetett be európai személyiségek, köztük a szigorú technológiai szabályozásért elkötelezett Thierry Breton volt francia biztos ellen.