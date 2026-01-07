Ft
Kiakadtak a franciák, üzentek Trumpnak: „Európának lesz válasza az amerikai megfélemlítésekre”

2026. január 07. 13:43

Az európaiak válaszadásra készülnek az Egyesült Államok megfélemlítéseire – mondta szerdán a francia külügyminiszter Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló szándékai kapcsán.

2026. január 07. 13:43
null

„Bármilyen formában is érkezzenek a megfélemlítések, és bárhonnan is származzanak, nekiállunk (...) a külügyminisztériumban, hogy felkészüljünk a válaszadásra, a visszavágásra és arra, hogy ne egyedül válaszoljunk”, hogy „meggyőzőek és hatásosak legyünk” – mondta Jean-Noël Barrot a France Inter közszolgálati rádióban. 

A diplomáciai tárca vezetője szerint ez a munka „a következő napokban” egy olyan tervhez vezet, amelyet Franciaország megoszt főbb partnereivel. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a Grönlandot érintő kijelentéseken kívül Washington nemrégiben gazdasági szankciókat vezetett be európai személyiségek, köztük a szigorú technológiai szabályozásért elkötelezett Thierry Breton volt francia biztos ellen.

„Ezekkel a megfélemlítési jelekkel szemben cselekedni akarunk, de európai partnereinkkel együtt” 

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy erről szerdán tárgyal kollégáival, a német és a lengyel miniszterrel. „Együtt alkotunk egy hármast, egy triót, amely Európára hatással bír. És ezekről a kérdésekről fogunk egyszerre tárgyalni” – tette hozzá. Jean-Noël Barrot szerint Donald Trump Grönland megszerzésére vonatkozó nyilatkozatai ellenére az Egyesült Államok „nagyon elkötelezett a transzatlanti szövetség, a NATO mellett”

A tárcavezető utalt egy beszélgetésre, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott, aki állítólag biztosította őt arról, hogy Washington elveti a katonai opciót. „Elvetette azt a gondolatot, hogy Grönlandon is megtörténhet az, ami most Venezuelában történt” – mondta a francia miniszter, utalva Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai elfogására, és az amerikai elnök azon állítására, hogy az Egyesült Államok „irányítja” az országot.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, az amerikai haderő bevetésének lehetőségét is felvetve. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

(MTI)

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP



 

