Mindenki legyen résen: szabálysértést követ el, és bírságra számíthat, aki sózza az utcát

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Nemcsak ökológiai, de jelentős gazdasági károkat is okoz az útszóró só használata.
Egy kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el, aki a hó és a jég feloldására útszóró sót szór a járdára. Ennek főképp az az oka, hogy a sós olvadéklé komoly ökológiai és gazdasági károkat is okoz.
A sózott utakról ugyanis az olvadékvízzel együtt nagy mennyiségű só kerül a talajba és a felszíni vizekbe, ami hosszútávon rontja a talaj szerkezetét, gátolja a növények vízfelvételét, és árt az út menti fáknak és zöldfelületeknek. Ráadásul a magas sótartalom károsítja az élővizek ökoszisztémáját, veszélyezteti az édesvízi élőlényeket, valamint a házi- és vadállatok mancsát is marhatja. Sőt,
a só felgyorsítja az utak, hidak és járdák korrózióját, növeli a karbantartási költségeket és károsítja a járművek alvázát
– írja a Green.hu.
A 2024-es rendelet értelmében a belterületi közhasználatú területeken – az úttest kivételével – csak olyan anyagot lehet használni csúszásmentesítésre, ami nem károsítja a fás szárú növényeket.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás