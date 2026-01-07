Mindenki legyen résen: szabálysértést követ el, és bírságra számíthat, aki sózza az utcát

Egy kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el, aki a hó és a jég feloldására útszóró sót szór a járdára. Ennek főképp az az oka, hogy a sós olvadéklé komoly ökológiai és gazdasági károkat is okoz.

A sózott utakról ugyanis az olvadékvízzel együtt nagy mennyiségű só kerül a talajba és a felszíni vizekbe, ami hosszútávon rontja a talaj szerkezetét, gátolja a növények vízfelvételét, és árt az út menti fáknak és zöldfelületeknek. Ráadásul a magas sótartalom károsítja az élővizek ökoszisztémáját, veszélyezteti az édesvízi élőlényeket, valamint a házi- és vadállatok mancsát is marhatja. Sőt,