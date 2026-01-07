Ft
01. 07.
szerda
járda szabálysértés

Mindenki legyen résen: szabálysértést követ el, és bírságra számíthat, aki sózza az utcát

2026. január 07. 13:56

Nemcsak ökológiai, de jelentős gazdasági károkat is okoz az útszóró só használata.

2026. január 07. 13:56
null

Egy kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el, aki  a hó és a jég feloldására útszóró sót szór a járdára. Ennek főképp az az oka, hogy a sós olvadéklé komoly ökológiai és gazdasági károkat is okoz.

A sózott utakról ugyanis az olvadékvízzel együtt nagy mennyiségű só kerül a talajba és a felszíni vizekbe, ami hosszútávon rontja a talaj szerkezetét, gátolja a növények vízfelvételét, és árt az út menti fáknak és zöldfelületeknek. Ráadásul a magas sótartalom károsítja az élővizek ökoszisztémáját, veszélyezteti az édesvízi élőlényeket, valamint a házi- és vadállatok mancsát is marhatja. Sőt, 

a só felgyorsítja az utak, hidak és járdák korrózióját, növeli a karbantartási költségeket és károsítja a járművek alvázát

 – írja a Green.hu.

A 2024-es rendelet értelmében a belterületi közhasználatú területeken – az úttest kivételével – csak olyan anyagot lehet használni csúszásmentesítésre, ami nem károsítja a fás szárú növényeket.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

21 gramm
2026. január 07. 14:20
Oké, értem. Mivel szabad?
sarzal
2026. január 07. 14:16
azért szükséghelyzetben a kpm is használja bekeverve....egyébként sem hallottam még olyant hogy akárki is mintát kért volna járdaszórásnál persze hogy nem jó, de fagypont alatt is hatásos....az utak mellett meg azért zöld marad a fű
nyolcadikutasagyozo
2026. január 07. 14:15 Szerkesztve
Utszoró só.😁😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️De nem szabad az utak szórására használni.😁😁👍👍👍 De orbán a kevlárbohóc közmunkás ,majd havatlapától.👏👏👍👍😁😁😁😁 Mint a lefolyótisztító amit nem szabad a lefolyóba önteni ,mert szennyezi a vizeinket.🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁👍 De cigizni szabad amire rápingálták ,hogy halált okoz.Persze csak ha megfizeted.👏👏👏
bf109g14
2026. január 07. 14:14
Ez azon a konferencián döntötték el, amire mindenki a magángépével ment?
