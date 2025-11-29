Jöhet a 32 százalékos ÁFA? Kiszivárgott: brutális adóemelésre készülhet a Tisza Párt

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
A Tisza Párt „reform” csomagja 32 százalékos ÁFA bevezetésével sokkolná a vásárlókat: autóalkatrészek, italok, motorok és hétköznapi termékek is drágulnának. Az adóemelési tervezet szerint a megemelt fogyasztási adó lenne a megszorítási csomag egyik fő pillére.
Ahogy arról korábban több írásunkban is beszámoltunk: az Index birtokába került egy több száz oldalas szakpolitikai dokumentum, amely a Tisza Párt számára készült megszorító gazdasági tervezetet tartalmazza. A gyűjtemény radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt húsz év legjelentősebb megszorító adóemelési fordulatát jelentené Magyarországon.
A dokumentum az állami újraelosztás jelentős erősítését és a társadalmi egyenlőség növelését tűzné ki célul. A tervezet több olyan intézkedést sorol fel, amely alapvetően változtatná meg a magyar adórendszer eddigi logikáját:
Mai cikkünkben az utolsó témát járjuk körül.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
Az adórendszereket tekintve alapvetően kétféle megközelítést különítenek el a közgazdászok. A – nyugaton népszerű – jövedelemadóztatás lényege, hogy az állam már fizetéskor lesápolja a dolgozók bérét, így kevesebb nettó bér érkezik meg a számlájukra, amivel gazdálkodhatnak, ugyanakkor előnye, hogy elméletben (!) egyszerűbb a nagyobb jövedelműek nagyobb társadalmi hozzájárulásra ösztönzése.
Ezt látjuk Spanyolországban (54%), Ausztriában (55%), Franciaországban (55,4%), és Dániában (55,9%), ahol az állam a fizetések több, mint felét elveszi személyi jövedelemadó néven, míg Magyarországon ez alig 15%.
Ezzel szemben a fogyasztást adóztató rendszerben az állam ÁFA bevételekből pótolja az SZJA „kiesést”. Tehát több munkabér marad a magyaroknál, amit belátásuk szerint költhetnek el és az állam majd a költekezéseik után termel ÁFA bevételt.
A Tisza szakértői számos érvet sorolnak fel a jövedelem adóztatása mellett, ennek a rendszernek része a többkulcsos jövedelemadó is.
A közép-európai adópolitikában régi alaptétel, hogy a fogyasztást terhelő adók stabilabbak és kevésbé kijátszhatók, mint a jövedelemadók. Ennek oka egyszerű: míg a jövedelmek eltitkolása, átszámlázása vagy külföldre terelése a régió számos országában máig bevált gyakorlat, addig a fogyasztás az értékesítési láncban könnyebben nyomon követhető.
A jövedelemadó a vállalkozások kreatív könyvelésével, a munkavállalók be nem jelentésével vagy részleges elszámolásával könnyen megkerülhető. Ezzel szemben az ÁFA-típusú adók a pénztárgépekhez, elektronikus számlákhoz és valós idejű adatszolgáltatásokhoz kötődnek, így a hatóság sokkal nagyobb rálátással bír.
A közgazdasági bikkfanyelvet magyarra fordítva: sokkal könnyebb valakit kevesebb fizetésre bejelenteni, mint egy boltban nem adni nyugtát egy doboz sör vásárlásakor.
Ezért tekintik a térségben – így Magyarországon is – célszerűbbnek és biztonságosabbnak a fogyasztást adóztatni, mert ebből kevesebb folyik el, kiszámíthatóbb bevételt ad, és kevésbé torzítja a gazdasági versenyt, mint a könnyen kijátszható jövedelemadók.
A Tisza adóemelési szakértői arról is meg vannak győződve – mármint azonkívül, hogy majd mindenki tisztességesen bejelenti a saját és dolgozói jövedelmét egy többkulcsos rendszerben –, hogy a magas ÁFA a feketegazdaság és az adóelkerülés melegágya.
Ezzel csak az a probléma, hogy ők maguk ismerik el több helyen a dokumentumban, hogy a jelenlegi rendszer – köszönhetően például az online pénztárgépeknek – jócskán csökkentette az ÁFA-csalások gyakoriságát. Az tény, hogy ez továbbra is jelentős probléma hazánkban, de a javuló tendencia tagadhatatlan. Tehát egy javuló problémára miért az a megoldás, hogy visszavezetnének egy korábban már csődöt mondott rendszert, új problémákat generálnának, és majd azokat toldoznák-foltoznák?
A másik problémakör, amiről gálánsan azonban gálánsan elfelejtettek nyilatkozni Magyar Péter szakértői, hogy az ÁFA csökkentésekor a kereskedelmi láncok előszeretettel teszik zsebre a korábbi és új árak közötti különbséget.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szupermarketben akkor sem fog csökkenni a műanyag karácsonyfa ára, ha 27-ről 25 százalékra csökken az ÁFA, hanem a bolt egész egyszerűen két százalékkal több hasznot tesz zsebre. Amiből így egy külföldi vállalatigazgató új luxusautója lesz, nem pedig óvodafelújítás, miközben a vásárló ugyanannyit fizet.
Ezt is ajánljuk a témában
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
A koncepcionális problémák és logikai bukfencek után nézzük, mi szerepel konkrétan a Tisza nyilvánosságra került programtervezetében. A nyilvánosságra került dokumentum öt SZJA kategóriát említ – a kisebbtől a nagyobb felé haladva:
A felsorolás eleje még akár szimpatikus is lehetne, hiszen ki ne kedvelné az adócsökkentést. A nulla százalékos kategóriába kerültek például a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, iskolaeszközök, a gyermekellátás termékei (pl. bébiétel, pelenka, ruházat, babakocsi, babaágy). Az 5 százalékos kulcs alá pedig bekerülnek az egészséges és alapvető élelmiszerek, közműszolgáltatások (víz, áram, gáz, hulladékszállítás), valamint a tűzifa.
Arról azonban már egy büdös mukkot nem szólnak a szerzők, hogy ez mekkora bevételkiesést jelentene a költségvetésnek, és ami ennél is fontosabb, hogy ezt honnan pótolnák vissza.
A 18 százalékos kategóriában maradnának bizonyos élelmiszerek és a vendéglátó szolgáltatások.
Az érdekfeszítő rész ezután következik, miszerint a jelenlegi általános kulcs 27-ről 25 százalékra csökkenne, mely a szerzők szerint mintegy 400 milliárd forintos lyukat ütne a költségvetésen. Ezt szerintük a jövedelemadó növelésével és a „vagyonadók átalakításával” kompenzálnák.
A vagyonadóval pedig meg is érkeztünk a 32 százalékos kategóriához. A szerzők az ide sorolt vagyonelemeket úgy kezelik, mint egyfajta speciális luxus termékeket és szolgáltatásokat, amit ha valaki megvásárol akkor gazdagnak számít, így fizethet többet.
A vagyonadó és az „adózzanak a gazdagok” koncepció elsőre jól hangzik, de általában csak addig, amíg a baloldal el nem dönti, hogy ki a gazdag. A Tisza tervezete alapján 32 százalékos ÁFA terhelné az alábbiakat:
A dokumentum szerint a 32 százalékos kulcs bevezetésének egyik oka a szociális igazságosság, mint írják: „a luxusfogyasztás nagyobb arányban terheli a magasabb jövedelmű háztartásokat, így progresszív jellegű elemet visz a rendszerbe”.
Eszerint a balliberális Tisza szakértők szerint luxusfogyasztásnak számít, ha valaki vesz egy 20 éves 1.9-es dízel autót [vagy egy olajszűrőt 20 éves autójához], egy 15 éves 250 cm³-s motort, vagy egy doboz sört. De ugyanígy luxusadót fizetne az a fiatal is, aki több mint egyhavi átlagfizetésből (475 100 forint) venne jegygyűrűt leendő feleségének.
És akkor a végén marad a legegyszerűbb, mégis legőszintébb kérdés: mit is jelent mindez a hétköznapi magyaroknak? A Tisza Párt programjából világosan kiolvasható, hogy ha ők kerülnek kormányra, akkor bizony nem kevesebbet, hanem sokkal többet fogunk adózni – akár jövedelemadóban, akár vagyonadóban, akár a mindennapokban elkerülhetetlen fogyasztási adókban. Miközben a kommunikációban „igazságosságról” beszélnek, a valóság az, hogy a családok pénztárcáját terhelnék meg, autótól a rezsin át a bevásárlásig. Ez nem reform, hanem klasszikus megszorítás: szépen csomagolt, szakértői nyelvre fordított adóemelés.
Cikkünk írásakor – annak autópiaci relevanciája végett – terveztük felkeresni Vályi István egykori autós újságírót, aki már jó ideje a Tisza Párt szekerét tolja, de véleményének kifejtésével megelőzött minket.
Vályi korábbi munkahelyébe, a Totalcar.hu-ba állt bele, amiért az szemlézni merte a Tisza programot bemutató Index cikket.
„Ez tényleg a legalja mindennek, nem csak, hogy szerzője nincsen, hanem full kamu az egész, ki parancsolt rátok? "Került ki az internetre", ti pedig lehozzátok, egye meg mindenki, akinek nincsen agya gondolkodni azon, hogy egy "tervezet"nek sem szerzője sem valóságalapja nincsen.”
Az álhírterjesztő Vályi érvelésével csak néhány probléma van. Először is standard eljárás a szerkesztőségeknél, hogy név nélkül jelennek meg cikkek, éppen azért, hogy a Vályi-féle acsarkodók ne tudják betámadni az újságírókat. Másodszor a nyilvánosságra került dokumentumokban ott van az összes szerző aláírása. Harmadszor pedig: általában a tervezetekből születnek meg a végső döntések, így igenis van relevanciája, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék – már amennyiben kormányra kerülnének.
Nyitókép: Mandiner grafika