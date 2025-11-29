Jöhet a 32 százalékos ÁFA? Kiszivárgott: brutális adóemelésre készülhet a Tisza Párt

Ezt látjuk Spanyolországban (54%), Ausztriában (55%), Franciaországban (55,4%), és Dániában (55,9%), ahol az állam a fizetések több, mint felét elveszi személyi jövedelemadó néven, míg Magyarországon ez alig 15%.

Ezzel szemben a fogyasztást adóztató rendszerben az állam ÁFA bevételekből pótolja az SZJA „kiesést”. Tehát több munkabér marad a magyaroknál, amit belátásuk szerint költhetnek el és az állam majd a költekezéseik után termel ÁFA bevételt.

A Tisza szakértői számos érvet sorolnak fel a jövedelem adóztatása mellett, ennek a rendszernek része a többkulcsos jövedelemadó is.

A közép-európai adópolitikában régi alaptétel, hogy a fogyasztást terhelő adók stabilabbak és kevésbé kijátszhatók, mint a jövedelemadók. Ennek oka egyszerű: míg a jövedelmek eltitkolása, átszámlázása vagy külföldre terelése a régió számos országában máig bevált gyakorlat, addig a fogyasztás az értékesítési láncban könnyebben nyomon követhető.

A jövedelemadó a vállalkozások kreatív könyvelésével, a munkavállalók be nem jelentésével vagy részleges elszámolásával könnyen megkerülhető. Ezzel szemben az ÁFA-típusú adók a pénztárgépekhez, elektronikus számlákhoz és valós idejű adatszolgáltatásokhoz kötődnek, így a hatóság sokkal nagyobb rálátással bír.