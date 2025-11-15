Vályi István nem tud leállni – ezúttal Szabó Zsófiba szállt bele két lábbal

Vályi István, egykori autós újságíró, – aki már jó ideje a Tisza Párt szekerét tolja – egyik legutóbbi Facebook-jegyzésében két lábbal állt bele Szabó Zsófi műsorvezetőbe.

A fiatal édesanya azt nyilatkozta többek között lapunknak, „halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs."

Erre Vályi úgy reagált, hogy „kedves Zsófi de, van. Mert – ellentétben veled – pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük. És zavarja őket sok minden, ami téged nem és nem csak a hangjukat, hanem a kezüket is a magasba tudják emelni, mert nincs olyan szék alattuk, amelyikbe görcsösen kapaszkodniuk kell. Vannak ellenben morális és emberi gátjaik” – írta a posztban.

Valamivel később azzal folytatta, hogy a fiataloknak véleménye szerint az nem fér bele, hogy „egy utálkozással és gyűlölettel teli ország született ott, ahol te és a hozzád hasonlók csukott szemmel mentek el minden ötödik gyerek mellett, aki hivatalosan is szegény”.