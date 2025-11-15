Ft
11. 15.
szombat
Vályi István Szabó Zsófia interjú gyerek gyűlölet figyelem sajtó ország

Vályi István nem tud leállni – ezúttal Szabó Zsófiba szállt bele két lábbal

2025. november 15. 10:50

„Jobban félsz, mint azok, akiknek már semmi veszítenivalójuk nincsen” – üzente a Magyar Péterrel szimpatizáló újságíró a műsovezetőnőnek.

2025. november 15. 10:50
null

Vályi István, egykori autós újságíró, – aki már jó ideje a Tisza Párt szekerét tolja – egyik legutóbbi Facebook-jegyzésében két lábbal állt bele Szabó Zsófi műsorvezetőbe.

A fiatal édesanya azt nyilatkozta többek között lapunknak, „halljuk, hogy milyen hangos a baloldali sajtó és az ellenzéki szimpatizánsok. Nézzük meg a fiatalokat: azt gondolják, hogy menő ellenzékinek lenni, de hogy miért, arról fogalmuk sincs."

Erre Vályi úgy reagált, hogy „kedves Zsófi de, van. Mert – ellentétben veled – pontosan értik és felfogják, hogy mi és miért történik körülöttük. És zavarja őket sok minden, ami téged nem és nem csak a hangjukat, hanem a kezüket is a magasba tudják emelni, mert nincs olyan szék alattuk, amelyikbe görcsösen kapaszkodniuk kell. Vannak ellenben morális és emberi gátjaik” – írta a posztban.

Valamivel később azzal folytatta, hogy a fiataloknak véleménye szerint az nem fér bele, hogy „egy utálkozással és gyűlölettel teli ország született ott, ahol te és a hozzád hasonlók csukott szemmel mentek el minden ötödik gyerek mellett, aki hivatalosan is szegény”.

Végtelenül hosszú listát emleget az újságíró

Vályi szerint a lista „végtelenül hosszú”, és akik olvassák, azoknak elegük van. „Eleget kaptak. Az orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, tűzoltók és navosok is, meddig lapátolja majd mindenki ennek a bagázsnak a mocskát? Minden gödör megtelt, minden pohár megtelt és nincs már hová és miből menni” – sorolta.

Neked van, neked nem elég és félsz, jobban félsz, mint azok, akiknek már semmi veszítenivalójuk nincsen. Tényleg így gondolod?”

 – szegezte a kérdést a műsorvezetőnek Vályi István.

Nem először szabadult el Vályi

Az egykori újságíró nem először hangoztatta a véleményét. Legutóbb a Tisza adatszivárgási botrányakor nyilvánult meg, mikor több mint 200 ezer felhasználó szenzitív adata került ki a világhálóra. Akkor úgy fogalmazott, 

Van itt egy kis logikai bukfenc. Ezt a pletykát hallottam ma a narancsospultnál. Biztos hülye vagyok hozzá...”

Míg a nyáron Vályi István azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy álhírt terjesztetett az Erzsébet-táborokról. 

Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
greeen
2025. november 15. 12:39
Mi az anyádnak ugatsz te bele mindenbe? Engedd már meg, hogy azt gondoljunk a világról amit akarunk. Nektek is meg van engedve, csak ahhoz társadalmi támogatottság kellene, szavazó, ami nektek láthatóan nincs elég, vagy gyors ütemben fogy.Pedig állítólag kurva szarul élünk a diktatúráról nem is beszélve. És mégsem vagytok elegen rohadék. Gondolkozz a miérten majom
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. november 15. 12:27
Ki ez a Vályi? Nem kohóba lökött kommunista pénzügyminiszter leszármazottja?
Válasz erre
1
1
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 15. 12:26
Igaza van. Hiába, a lotyó fűvel-fával. Berki után bárki. De ha bukna tavasszal a Fidesz (ha bukna), ezek hirtelen megvilágosodnak és gyorsan lelépnek. :)
Válasz erre
0
3
csulak
2025. november 15. 12:19
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!