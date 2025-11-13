Mutassuk meg, hogy jobboldalinak lenni a menő! – Szabó Zsófi a Mandinernek

Szabó Zsófia Pálma 1988-ban született Orosházán. Színésznő, műsorvezető, influenszer, Szabó Gyula Kossuth-díjas színész lánya. Gyerek­színészként kezdte a pályafutását. Tanulmányait a Szent Margit Gimnáziumban és a Budai Nagy Antal Gimnáziumban végezte, illetve a Kodolányi János Főiskolán tanult. 2009 és 2014 között a Jóban Rosszban című sorozatban szerepelt, ezenkívül tévéműsorok vezetője volt, színházi darabokban játszott, és énekesi karriert is folytatott. Egy gyermek édesanyja.

Nagy visszhangot váltott ki, hogy beállt Orbán Viktor és a Fidesz mögé. Miért most vállalta fel politikai hovatartozását?

Tizenöt éve ismeri és követi a tevékenységemet a nyilvánosság, így hozzászoktam ahhoz, hogy foglalkoznak velem, de az a mértékű visszhang, amit

a lépésem kiváltott, még nekem is meglepő volt. Az, hogy a kiállásommal hirtelen politikai jelenlétem lett, kissé ijesztő is volt. S hogy miért pont most: idősebb vagyok, van egy gyermekem, s anyaként bátrabb vagyok. Úgy éreztem, ki kell állnom az emberek elé, és azt a népszerűséget, amire szert tettem, máshogy kell használnom. Én még akkor lettem ismert, amikor autogramkártyát osztogattunk, és közönségtalálkozókon beszélgettünk emberekkel. Akkoriban jó érzés volt ismert embernek lenni, a többség kedvességgel fordult felém, sok támogató üzenetet kaptam. Ma már ennek az ellenkezője a jellemző. Hírességként sokkal inkább támadásnak vagyok kitéve, emiatt én is kénytelen voltam falakat húzni, így az életemnek csak egy kis része látszik a közösségi médiában.

Fotó: Földházi Árpád

Azzal viszont, hogy kiállt a kormány mellett, pont hogy többet mutatott az életéből.