Őrület: napok óta megcáfolt álhírt terjeszt az Erzsébet-táborokról Vályi István „újságíró”

2025. május 22. 11:40

Eddig az autókról szakértett, most méretes álhírbe szaladt bele Vályi István, aki nemrég a külföldről pénzelt Partizánban panaszkodott a világra. Öt napja hivatalosan is megcáfolták, amit most hazudik.

Annak ellenére gerjeszti a hangulatot és terjeszt álhírt az Erzsébet-táborokkal kapcsolatban Vályi István „újságíró”, hogy Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs minisztérium tárcavezetője már napokkal ezelőtt megcáfolta azt a híresztelést, hogy az évek óta népszerű táborok megszűnnének. Vályi közösségi oldalán közzétett videójában azt kérte számon a kormányon, hogy nincs 9 milliárdjuk arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozási lehetőséget biztosítson. Ha másért nem, ezért biztos utol fog érni benneteket a karma!” – üzente meg a kormánypárti politikusoknak. Az autós újságíró legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nemrég a Partizán műsorában panaszkodott egy sort a magyar közállapotokról. Erre a csúsztatásra Bohár Dániel is felhívta a figyelmet egy rövid videójában. A riporter Vályi Istvánt, a Tisza Párt „legújabb kampányarcának” nevezte. Tisza Pista azt is elfelejtette mondani, hogy 2012 óta másfél millió gyermek táborozott az Erzsébet-alapítvány támogatásával”. Bohár Dániel videóját ITT tekintheti meg. Ezer forint, tengernyi élmény Ezzel szemben az igazság az, hogy az Erzsébet-táborok az idén tovább bővülnek. Rekordlétszámú táborozó, új helyszínek, egész éves programok – az Erzsébet-táborok tovább bővülnek, miközben a kormány idén is 10 milliárd forintos támogatással áll a gyermekek és családok mögött” – hangsúlyozta öt napja megjelent Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs. A miniszter posztjából az is kiderült, hogy felújították a zánkai és a fonyódligeti táborokat. De új táborhelyeket indítottak Erdélyben és Zalaszabaron is. Így az elmúlt évek nem kevesebb, mint 38 milliárdos felújításának köszönhetően eljutottunk oda, hogy Zánkán egyszerre háromezer gyermek tud táborozni, ott aludni. Ezt egészíti ki még Fonyódliget a 800 férőhelyével – ismertette Hankó. De egyedülálló az is, hogy a táborok mind a négy évszakban fogadnak gyermekeket, és hosszú hétvégékre nagycsaládos és egyszülős programok is vannak – húzta alá. „A programok kiválóak: sport, színház, koncertek, tudományos programok, Mikulás-ünnepség, nyáron strandolás, napelemes hajózás” – sorolta mindazt, amit Szent Erzsébet jegyében a táborok jelentenek a gyerekeknek. A tárcavezető azt is kiemelte, mindez 1000 forintos jelképes hozzájárulásért vehető igénybe egy hétre. „Ez az összeg mindent tartalmaz, ami egy ötnapos feltöltődés része: szállás, étkezések, programok és ami a legfontosabb, a kikapcsolódás, az együtt töltött idő öröme. S még a vonatnak is külön megállója van a Zánkai Erzsébet-táborokban” – jegyezte meg. „Mindezek miatt bátran mondhatjuk: Európa legnagyobb államilag támogatott táboroztatási programja az Erzsébet-táborok, amelyre idén is 10 milliárd forint állami támogatás áll rendelkezésre” – szögezte le Hankó Balázs. A miniszter a bejegyzésében arra is kitért, hogy a kormány nemcsak a gyermekek táboroztatását segíti, hanem a családok számára is biztosítja a megfelelő támogatásokat, „amelyek elősegítik a családi élet fenntartását és a jövő generációjának fejlődését”. A tárcavezető bejegyzését teljes terjedelmében alább olvashatja: Nyitókép: Facebook ***

