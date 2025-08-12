Leleplezte az altábornagy: innen védenék meg Budapestet

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében Budapest körzetébe telepítik a győri rakétaezred egyik NASAMS-alegységét – jelentette be Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese az InfoRádióban. A döntés hátterében a szomszédban három éve zajló háború, valamint az ország légterének hatékonyabb védelme áll.

A NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) egy fejlett föld–levegő rakétarendszer, saját felderítő és tűzvezető egységekkel, valamint indítóállásokkal.

Az eszközöket Isaszeg és Pécel térségében állítják hadrendbe, és a telepítés a múlt hétvégén megkezdődött.

A rendszer a teljes műveleti képességet már elérte, miután az állomány kiképzése lezárult. A magyar légvédelem eddig Gripen vadászgépekre, keleti országrészben telepített 3D-s radarokra, valamint új helikopteres készültségre támaszkodott. A NASAMS-üteg telepítésével egy újabb, önálló felderítő és támadóképességgel rendelkező elemmel bővül a rendszer.

A telepített eszközök nemcsak Magyarország légterének védelmét erősítik, hanem a NATO egységes lég- és rakétavédelmi hálózatába is bekapcsolódnak.

A működésüket a Veszprémi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ koordinálja.

Kajári altábornagy az InfoRádiónak hangsúlyozta: a lépés célja, hogy szükség esetén a NASAMS képes legyen a beérkező légi fenyegetések megsemmisítésére, így teljessé téve az ország integrált légvédelmét.

Nyitókép: illusztráció / Wikipédia – Ministerie van Defensie Netherlands