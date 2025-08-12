Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program NASAMS haderő Budapest Kajári Ferenc

Leleplezte az altábornagy: innen védenék meg Budapestet

2025. augusztus 12. 20:19

Kiderült, honnan irányítják a Budapestet védő légvédelmi rakétákat.

2025. augusztus 12. 20:19
null

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében Budapest körzetébe telepítik a győri rakétaezred egyik NASAMS-alegységét – jelentette be Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese az InfoRádióban. A döntés hátterében a szomszédban három éve zajló háború, valamint az ország légterének hatékonyabb védelme áll.

A NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) egy fejlett föld–levegő rakétarendszer, saját felderítő és tűzvezető egységekkel, valamint indítóállásokkal. 

Az eszközöket Isaszeg és Pécel térségében állítják hadrendbe, és a telepítés a múlt hétvégén megkezdődött. 

A rendszer a teljes műveleti képességet már elérte, miután az állomány kiképzése lezárult. A magyar légvédelem eddig Gripen vadászgépekre, keleti országrészben telepített 3D-s radarokra, valamint új helikopteres készültségre támaszkodott. A NASAMS-üteg telepítésével egy újabb, önálló felderítő és támadóképességgel rendelkező elemmel bővül a rendszer.

A telepített eszközök nemcsak Magyarország légterének védelmét erősítik, hanem a NATO egységes lég- és rakétavédelmi hálózatába is bekapcsolódnak. 

A működésüket a Veszprémi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ koordinálja.

Kajári altábornagy az InfoRádiónak hangsúlyozta: a lépés célja, hogy szükség esetén a NASAMS képes legyen a beérkező légi fenyegetések megsemmisítésére, így teljessé téve az ország integrált légvédelmét.

Nyitókép: illusztráció / Wikipédia – Ministerie van Defensie Netherlands

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. augusztus 12. 21:15
Nem értem, hogy a légvédelem helyszínét miért hozzák nyilvánosságra.
Válasz erre
0
1
nakatomi
•••
2025. augusztus 12. 20:57 Szerkesztve
"Leleplezte az altábornagy" Az altábornagy nem leleplezte, hanem nyilvánossgára hozta. Leleplezésről akkor beszélhetnénk, ha valaki, mondjuk az újságíró, az altábornagy, mint titokgazda akarata ellenére írta volna meg a helyszínt.
Válasz erre
2
1
tasijani
•••
2025. augusztus 12. 20:37 Szerkesztve
A legfontosabb a folyamatos rettegés HANGULATÁNAK fenntartása. Erre hivatkozva aztán sok minden ERŐSZAKOT el lehet követni az emberek ELLEN, amiket amúgy nem tűrnének el! És ne feledjük, mindez honnan indult!! youtube.com/watch?v=wFJXPE0TWkM És azt se, hogy ki követte el! youtube.com/shorts/QrG0GNgBPAU
Válasz erre
1
3
massivement-1
2025. augusztus 12. 20:31
Nem kapkodták el az átrepülő drón után... Háborús vészhelyzet már szart ér?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!