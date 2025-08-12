Ft
08. 12.
kedd
Tisza Párt Kusinszki András rémhír

Rémhírterjesztés, „patkányozás” és kudarcok – így szervezett programot a Tisza Szegin

2025. augusztus 12. 20:09

Politikai botrányhős vendégelt meg egy Tisza szigetes közösséget.

2025. augusztus 12. 20:09
null

Augusztus 8-án a XVII. kerületi Tisza Sziget csoport a Szegi településen található Nyakigláb Villában tartott beszélgetős programot. A helyszín nem véletlen: a villa tulajdonosa, Kusinszki András korábban már ismertté vált közéleti szerepvállalásairól és vitatott kijelentéseiről – írta meg a Magyar Nemzet.

A rémhírterjesztés-ügy

A portál emlékeztet, Kusinszki 2020-ban került a rendőrség látókörébe, amikor a koronavírus-járvány idején azt állította: a kormány szándékosan időzítette a kijárási korlátozások feloldását a járvány tetőzésére, ami szerinte tömeges megbetegedésekhez vezetett. A hatóságok házkutatást tartottak nála, rabosították, de az ügyészség később kimondta, hogy kijelentései jogilag nem minősültek rémhírterjesztésnek.

Baloldali sajtó és imázsépítés

Az eset után a baloldali sajtó – többek között a Hvg.hu és a Partizán – áldozatként mutatta be Kusinszkit, felidézve korábbi pályafutását is. 

A Hvg.hu már 2015-ben hosszú riportban méltatta a famegmunkáló vállalkozását és kormánykritikus véleményeit.

A Magyar Nemzet cikkében arra is kitér, hogy Kusinszki az elmúlt másfél évtizedben többször is megpróbált politikai mandátumhoz jutni Szegiben, de minden alkalommal sikertelenül. 2019-ben független képviselőjelöltként indult, 26,24 százalékot szerezve; 2010-ben polgármesterjelöltként pedig mindössze 20 százalékot kapott.

A tavalyi önkormányzati választás során a kormánypártokat vádolta – bizonyíték nélkül – a szegi voksolással kapcsolatos visszaélésekkel, 

és a Fidesz-szavazókat „patkányoknak” nevezte. 

A megismételt választást a Fidesz nyerte.

Forrás: MN

Szegi és a DatAdat-ügy

A Magyar Nemzet szerint érdemes megjegyezni: a 2022-es országgyűlési kampányban épp Szegin találtak rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a választók profilozására és online kampányokra szakosodott DatAdat könyvelésére. A nyomozók azután jutottak el a vidéki kistelepülésre, hogy sem a cég hivatalos székhelyén, 

sem a bejelentett könyvelőjénél nem akadtak Bajnai Gordon és társai cége tevékenységének nyomára. 



Nyitókép: Kusinszki András Facebook-oldala

lemez
2025. augusztus 12. 21:22
A szemét aljas embereket összefújja a szél.Képzeljétek el ha nyernének.Itt megszünne Magyarország.
totumfaktum-2
2025. augusztus 12. 21:13
Csak a legkiválóbbakat sikerült beszervezniük.
gullwing
2025. augusztus 12. 20:41
Csak a frusztrált selejt mint a többi a tiszaszarban.
google-2
2025. augusztus 12. 20:14
Ezek mind a saját nagyságukba belehülyült alakok, akárcsak Magyar.
