DataDat: nem vész el, csak átalakul

A múlt évben jelentős változásokon ment keresztül a hivatalos cégadatok alapján a 2016-ban alapított DatAdat Professional Kft., amelynek neve AVSF Magyarország Kft.-re módosult 2024 április 15-én – írta részletes elemzésében a Magyar Nemzet.

Mint írják, a vállalkozás budapesti székhelye nem változott, viszont a tulajdonosi kör egyetlen cégre szűkült: ez pedig az AVSF AssetManagement GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. Ez azt jelenti, hogy a névváltoztatással együtt Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök – az érdekeltségébe tartozó Ebit Consulting Kft. kiválásával –, valamint a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-korszak több prominense, köztük Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor már nem tulajdonosai a korábbi DatAdat Professional Kft.-nek.

Az AVSF Magyarország Kft. egyetlen tulajdonosa Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egykori kabinetfőnöke, majd Bajnai Gordon titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám.

A friss cégadatok szerint Ficsor mellett a vállalkozás másik ügyvezetője Gyurcsány bizalmasa és Bajnai kabinetfőnőke Szigetvári Viktor, aki 2020-ban csatlakozott a DatAdat Professional Kft-hez.

A cikk érdekességként jegyzi meg, hogy a cégcsoport másik vállalatánál, a Datalyze Research Kft. tulajdonosi köréből szintén kivált Bajnai Gordon érdekeltsége, az Ebit Consulting Kft., valamint Ficsor Ádám is távozott, egyedül Dessewffy Tibor maradt tulajdonos, aki szintén alapító volt a DatAdatban.

Az Oraculum is átalakult

A Magyar Nemzet a DatAdat mellett áttekintette a dollárbaloldal 2022-es külföldi finanszírozási botrányában érintett másik cég, az Oraculum 2020 Kft. helyzetét is. A Hóvége (hovege.hu) internetes oldal, amely korábban az Oraculum kiadásában állt, 2024. május 22. óta az osztrák KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen nevű egyesület irányításával működik, az adatkezelési tájékoztatóban is ők szerepelnek.

A szervezet vezetője az a Molnár István, aki még a DatAdat Professional Kft., illetve a DatAdat Research Kft. egykori, valamint a Kutasóra bejegyzett Eagle Eye Marketing Kft. jelenlegi tulajdonosa, budapesti ügyvédi irodája pedig a mai napig székhelye az Oraculum 2020 Kft.-nek.

A bécsi székhelyű szervezet helyettese Hammer Ferenc, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója, aki ösztöndíjasként több évet töltött az Egyesült Államokban és Angliában, alapító tagja volt a Tilos Rádiónak, szoros barátságot ápol a fent említett datadatos Dessewffy Tiborral.

A Hóvége nevű portálon kívül egyébként szinte az összes, a 2022-es választásokra létrehozott, az Oraculum 2020 Kft.-hez köthető weboldal és azok Facebook-oldalai (Pegazus.info; Gyerekkelvagyunk.hu; Röviden.info; EzVan.tv; Covidoltás.info) megszűntek, míg mások (NERpédia, Vélemény Klub) nem frissültek a választások óta – hívta fel a figyelmet a cikk.

A Magyar Nemzet szerint mindezek fényében

gyanítható, hogy a részben átkeresztelt és tulajdonosváltozásokon átment DatAdat-csoport, illetve az Oraculum 2020 Kft. alá rendelt propagandaoldalakról még lehet majd hallani.

A lap ennek kapcsán felidézi, miképp szervezték meg a 2022-es választási kampányban az amerikai Demokrata Párt környékéről érkező külföldi finanszírozást, illetve hogy milyen módon csatornázták be a dollármilliókat az érdekeltségeikbe.

A guruló dollárok

A 2023 nyarán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből többek között kiderült, hogy bár a Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) a Korányi Dávid által az Egyesült Államokban alapított Action for Democracy nevű szervezeten (A4D) keresztül 1,85 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról, a pénz döntő hányada azonban nem maradt náluk. Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis az MMM-től tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Az A4D közvetlenül is pénzelte a DatAdatot, méghozzá 148 millió forinttal. Mindemellett azonban egy harmadik pénzcsatorna is kinyílt az A4D és Bajnaiék között, ez pedig az Oraculum 2020 Kft.-n át vezetett.