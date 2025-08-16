Ft
útfelújítás m1 Lázár János autópálya forgalom sztráda

Friss hír érkezett: erre az autópályára hamarosan rá sem fogunk ismerni (VIDEÓ)

2025. augusztus 16. 18:46

Lázár János elárulta, mi lesz az egyik legforgalmasabb magyar gyorsforgalmi út sorsa.

2025. augusztus 16. 18:46
M1 autópálya

„Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban” – jelentette be Lázár János. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az építési és közlekedési miniszter elismerte, vannak elmaradások a nagy átmenő forgalmat lebonyolító magyar közutak állapotában, de ez hamarosan megváltozhat.

A következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.

Ennek részeként elkezdődik az M1-es autópálya felújítása és bővítése – írja a Világgazdaság. A bővítés során az M0-s autóúttól az Ács és Bábolna térségében található Concó pihenőig újul meg az M1-es pálya burkolata, és bővül kétszer három sáv plusz ITS sávra (intelligens leállósáv). 

A MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) már mintegy háromnegyed éve végez előkészítő munkálatokat az M1-es hatsávosítása érdekében. Gyorsítósávokkal segítik a felhajtást, jelenleg is épp ezeket építik. Az első ütemben hat csomópontban alakítanak ki ilyen ideiglenes felhajtóágat. Ezek:

  • Concó,  
  • Tatabánya,  
  • Óbarok,  
  • Bicske,  
  • Herceghalom 
  • és a Sasfészek-tó pihenőhely.

Az ideiglenes utakhoz a korábban felmart aszfalt egy részét is felhasználják. Az M1-es autópályán két lényegi dolog történik párhuzamosan: a főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, július 8-án pedig elindulhat a főpályán is az előkészítés. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd. Az MKIF tájékoztatása szerint

2028 augusztusig elkészül az M0-ás és Bicske közötti szakasz felújítása és bővítése, ezt követően a tervek szerint 2029 augusztusára a Bicske-Concó szakaszt is átadják.

A szakértők régóta hangsúlyozzák, hogy az M0-s körgyűrű után a második legforgalmasabb sztrádánk forgalma már most is jelentős, 20-30 év múlva pedig akkora lesz a forgalom, amely már meghaladja a jelenlegi infrastruktúra korlátait. Ráadásul az M1-es egyes szakaszai 50 éve épültek, vagyis elkerülhetetlen a beruházás.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

