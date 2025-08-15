Lázár János régóta várt fejlesztéseket indít a magyar utakon – ez minden vármegyét érint

„Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatóak” – emelte ki Lázár. Arra hívta fel ugyanakkor a figyelmet, hogy az autópálya-építések jelentik az első számú prioritást, amelyekből az államnak komoly haszna származik.

Példaként említette az M4-es , az M8-as, M60-as befejezése mellett a mohácsi Duna-hidat, illetve, a 8-as út négysávosítását is. Ezt követően jönnek a prioritási sorrendben a kettes számú, nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak, amire szerinte jó példa az Dunaföldvár és Kecskemét közötti 52-es út,

ami annyira rossz állapotban van, hogy a környékbeli önkormányzatok aláírásgyűjtésbe kezdtek a felújítása érdekében. Lázár János azt ígérte, hogy

minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak.

A Világgazdaság felidézte, az uniós közbeszerzési értesítőben májusban jelent meg felhívás, amelyben a Magyar Közút 600 milliárd forint értékben keresett kivitelezőket burkolatfelújítási munkálatokra a 2025 és 2029 közötti időszakra. A keretmegállapodás összesen 6 régióra vonatkozik, amelyek lefedik a Magyar Közút üzemeltetésébe tartozó teljes magyarországi közúthálózatot. A portál felidézte, nagyon sok felújításra szoruló útszakasz van az országban, ezért a közútkezelő minden évben osztályozza a hazai útminőséget

nyomvályúmélyedés,

egyenetlenség,

teherbírás

és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva.

Bár a nyomvályúmélyedés és egyenetlenség terén érdemi javulás látható évtizedes viszonylatban, a burkolatállapot esetén már kevesebb ok van az örömre, a legutolsó, 2023-as adatok szerint az országos közúthálózat 53 százaléka rossz vagy nem megfelelő minősítést kapta, jó és megfelelőt pedig 32,6 százaléka.

Igaz, ez még mindig jobb, mint az azt megelőző tíz-tizenöt évben bármikor: 2013-ban még 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, a jó minősítést a közúthálózat mindössze 8,6 százaléka kapott. Ez tavalyelőtt már 26,5 százalék volt, tehát hosszú távon egyértelmű a fejlődés, még ha nem is látványos.