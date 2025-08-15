Ft
útfelújítás munkálatok fejlesztés Lázár János Magyar Közút

Lázár János régóta várt fejlesztéseket indít a magyar utakon – ez minden vármegyét érint

2025. augusztus 15. 15:56

Az építési és közlekedési miniszter 100 milliárd forintos útfejlesztést indít a teljes magyar úthálózaton.

2025. augusztus 15. 15:56
magyar útfelújítás

„Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban” – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live legújabb adásában. Elismerte, hogy vannak elmaradások a nagy átmenő forgalmat lebonyolító magyar közutak állapotában, de ez hamarosan megváltozhat. 

A következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok 

– foglalta össze a miniszter bejelentését a Világgazdaság. A tárcavezető beszélt arról is, hogy mi lesz azokkal az útfelújításokkal, amelyeket 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően a beruházási stop jegyében leállították.

„Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatóak” – emelte ki Lázár. Arra hívta fel ugyanakkor a figyelmet, hogy az autópálya-építések jelentik az első számú prioritást, amelyekből az államnak komoly haszna származik. 

Példaként említette az M4-es , az M8-as, M60-as befejezése mellett a mohácsi Duna-hidat, illetve, a 8-as út négysávosítását is. Ezt követően jönnek a prioritási sorrendben a kettes számú, nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak, amire szerinte jó példa az Dunaföldvár és Kecskemét közötti 52-es út, 

ami annyira rossz állapotban van, hogy a környékbeli önkormányzatok aláírásgyűjtésbe kezdtek a felújítása érdekében. Lázár János azt ígérte, hogy 

minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak.

A Világgazdaság felidézte, az uniós közbeszerzési értesítőben májusban jelent meg felhívás, amelyben a Magyar Közút 600 milliárd forint értékben keresett kivitelezőket burkolatfelújítási munkálatokra a 2025 és 2029 közötti időszakra. A keretmegállapodás összesen 6 régióra vonatkozik, amelyek lefedik a Magyar Közút üzemeltetésébe tartozó teljes magyarországi közúthálózatot. A portál felidézte, nagyon sok felújításra szoruló útszakasz van az országban, ezért a közútkezelő minden évben osztályozza a hazai útminőséget 

  • nyomvályúmélyedés, 
  • egyenetlenség, 
  • teherbírás 
  • és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva. 

Bár a nyomvályúmélyedés és egyenetlenség terén érdemi javulás látható évtizedes viszonylatban, a burkolatállapot esetén már kevesebb ok van az örömre, a legutolsó, 2023-as adatok szerint az országos közúthálózat 53 százaléka rossz vagy nem megfelelő minősítést kapta, jó és megfelelőt pedig 32,6 százaléka.

Igaz, ez még mindig jobb, mint az azt megelőző tíz-tizenöt évben bármikor: 2013-ban még 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, a jó minősítést a közúthálózat mindössze 8,6 százaléka kapott. Ez tavalyelőtt már 26,5 százalék volt, tehát hosszú távon egyértelmű a fejlődés, még ha nem is látványos.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

