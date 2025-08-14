Ft
Lázár János elárulta, mi a tiszás pökhendiség ellenszere (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 21:15

A miniszter szerint a 2026-os választások szlogenje az lehetne: „hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”

2025. augusztus 14. 21:15
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtök délután is több mint egy órán keresztül válaszolt a hozzá érkező kérdésekre. Ezek egyikében egy választó arra volt kíváncsi, hogy az egyszerű emberek mit tehetnek a digitális térben a választási győzelemért, mi az ellenszere a tiszás pökhendiségnek.

A tárcavezető erre azt felelte, hogy mindenki saját magáról szavaz. „Nem a politikusokról döntenek a választásokon, hanem mindenki saját magáról dönt” – hangzott el.

Lázár azzal folytatta, hogy szerinte, ha valaki hisz valamiben, akkor azzal teszi a legtöbbet, ha azért csatába száll: 

beszél a barátaival, beszél a szomszédaival, személyesen, offline üzemmódban. 

„S ha az online térbe beszáll, akkor is higgadtan és nyugodtan, kerülve a mocskolódást, megpróbál észérvekkel harcolni” – húzta alá a kormánypárti képviselő.

A miniszter ezután leszögezte, hogy szerinte a 2026-os választásoknak a jelszava az lehetne: 

»hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!«

Orbán Viktor már érti, miben akarnak változást a magyarok

Lázár János ezután hozzáfűzte, „racionálisan több érv szól arról, hogy maradjanak, minthogy menjenek. „Szerintem több volt a jó, mint a rossz az elmúlt 15 évben, és ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, – lehetősége, képessége, tudása – az mindenképpen mi (a Fidesz – szerk.) vagyunk” .

A tárcavezető ezekután kiemelte, 

a káosz és stabilitás között kell választani”.

„Szerintem Magyar Péter káoszt fog hozni az országra, Orbán Viktor pedig meg fogja érteni, – sőt, szerintem már pontosan érti is – miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog” – hangsúlyozta Lázár János.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

