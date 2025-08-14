Grafikon cáfolja Magyar Pétert: nem kicsit, nagyon

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője arról írt közösségi oldalán, hogy bár az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője országjárása során azt állította, hogy Magyarországon 30 százalék az infláció,

ezzel szemben az a valóság, hogy a legfrissebb adatok szerint hazánk inflációja alig haladja meg az MNB célsávjának felső határát, azaz a 4 százalékot.

A szakértő azt is megjegyezte, ogy Európában jelenleg szinte sehol nincs 30 százalékos infláció. Egyedül Törökország közelíti meg ezt a szintet, de ott is csak éppen hogy igaz az állítás.

Állításait grafikonnal is alátámasztotta, melyen jól látszik, hogy számos európai államban magasabb, vagy sokkal magasabb a drágulás üteme, mint Magyarországon.

„Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének gazdasági kihívások, ám