Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén Géza infláció Magyarország tények MNB kormányfő számok Magyar Péter gazdaságpolitika

Grafikon cáfolja Magyar Pétert: nem kicsit, nagyon

2025. augusztus 14. 20:11

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kijelentette, „a gazdaságpolitika sikeréhez elengedhetetlen a pontos adatok ismerete és korrekt kommunikációja”.

2025. augusztus 14. 20:11
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője arról írt közösségi oldalán, hogy bár az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője országjárása során azt állította, hogy Magyarországon 30 százalék az infláció, 

ezzel szemben az a valóság, hogy a legfrissebb adatok szerint hazánk inflációja alig haladja meg az MNB célsávjának felső határát, azaz a 4 százalékot.

A szakértő azt is megjegyezte, ogy Európában jelenleg szinte sehol nincs 30 százalékos infláció. Egyedül Törökország közelíti meg ezt a szintet, de ott is csak éppen hogy igaz az állítás.

Állításait grafikonnal is alátámasztotta, melyen jól látszik, hogy számos európai államban magasabb, vagy sokkal magasabb a drágulás üteme, mint Magyarországon. 

„Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lennének gazdasági kihívások, ám 

a tények makacs dolgok, és a számok egyértelműen cáfolják a politikus kijelentését”

 

Sebestyén ezután azt a kérdést tette fel, hogy ha egy kormányfői posztra esélyes közszereplő ennyire nincs tisztában az ország gazdasági mutatóival, akkor vajon mennyire várhatunk tőle felelős, megalapozott gazdasági programot, vagy kormányzást? 

„Ráadásul egy félrevezető nyilatkozat nemcsak a vitákat torzíthatja, hanem a közbizalmat is rombolja. Miért jó nekünk az, ha a nemzetközi porondon is ismert véleményvezérek pánikhangulatot keltenek a külföldi befektetőkben?” – folytatta.

A közgazdász végül azt is leszögezte, hogy 

a gazdaságpolitika sikeréhez (legyen szó bármelyik kormányról) elengedhetetlen a pontos adatok ismerete és korrekt kommunikációja”. 

Adja magát tehát a kérdés, szerinted elfogadható, hogy egy lehetséges miniszterelnök-jelölt ennyire ne ismerje a tényeket?” – írta Sebestyén Géza. 

A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

