Bajnai Gordon holdudvarához köthető személy írta Magyarék mozgalmának adatvédelmi tájékoztatóját

Magyar Péterék mozgalmának adatvédelmi tájékoztatójában feltűnő másik entitás a Lundadonate.org, vagy röviden Lunda volt, amely a Datadat által fejlesztett adománygyűjtő platform. A Lunda angol nyelvű oldalán, a Rólunk menüpontban korábban még anyacégként a Datadat szerepelt, mára viszont az Estratos. Miután a lap ezt megírta, felgyorsultak az események. Ugyanazon a napon – vagyis múlt csütörtökön – Szigetvári Viktor, a Datadat ügyvezetője először közleményben tagadta, hogy a cégháló bármilyen üzleti kapcsolatban állna Magyarral, vagy mozgalmával,

ám néhány órával később furcsa, önleleplezésnek is értelmezhető változás történt a talpramagyarok.hu honlapján.

A mozgalom adatkezelési tájékoztatójából ugyanis hirtelen eltűnt az Estratos és a Lunda, miközben a változás tényét semmilyen módon nem jelezték a weboldalon.

Magyar Péter állítja, valakitől kaptak egy adatvédelmi mintát és azt tették ki a weboldalra.

Fotó: MTI-archív/Lakatos Péter.



Másnap a Mediaworks elérte Magyar Pétert, aki azzal a magyarázattal állt elő, hogy egy másik szervezettől gyakorlatilag lenyúlták az adatkezelési tájékoztatót. Szó szerint így fogalmazott: „Valakitől kaptunk egy adatvédelmi tájékoztató-mintát, és azt kitettük. Ennyi történt. Nem akartunk érte külön fizetni.” Kérdés, ha Magyarék pusztán a mintát vették át valahonnan, akkor miként kerülhettek abba olyan tartalmi elemek, amelyek nem felelnek meg a tényeknek a talpramagyarok.hu vonatkozásában. Erről, valamint az adatkezelési tájékoztató forrásáról és az „átvétel” körülményeiről írásban érdeklődött a Magyar Nemzet Magyar mozgalmánál, ám eddig semmilyen választ nem kaptak.

Magyarék tisztázatlan eredetű, részben vagy egészben kitöltött adatkezelési tájékoztatója jogszerűségi aggályokat is felvet.

Amint Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke a lap kérdésére rámutatott: a talpramagyarok.hu adatkezelője mindazokkal szemben nem járt el tisztességesen és jogszerűen, akik a honlapon esetleg hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, amennyiben a dokumentumban tényleg nem valós információk voltak megadva.

További szabálytalanságok is történhettek, ugyanis a Magyar Nemzetnek több olvasó is arról számolt be, hogy a beleegyezésük nélkül kéretlen agitáló üzeneteket, hírlevelet kapnak Magyar Péter csapatától. A datadatos kör Magyar Péter mozgalma körüli felbukkanását követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálódni kezdett, nevezetesen a külföldi finanszírozási kísérlet gyanúját felvető információk miatt.