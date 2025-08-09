Ft
csodatévő hegyvidék Magyar Péter 444 Kovács Gergely

Tovább üti a 444 Kovács Gergelyt, a kutyapárt vezetőjét

2025. augusztus 09. 13:48

Majd keresnek egy negyedik csodatévő Pétert. Hiszen csodát várni sokkal szórakoztatóbb, mint bonyolult összefüggéseket elemezni.

2025. augusztus 09. 13:48
null
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Tovább üti a 444 Kovács Gergelyt, a kutyapárt vezetőjét, hegyvidéki polgármestert. Az ok nyilvánvaló: lerugdosni a kutyapártot is a pályáról, hogy Magyar Péter egyedül maradjon a kihívó szerepben.

Csépányi Balázs

Facebook

Idézőjel

A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

Kiadták az ukázt: mindenkinek vesznie kell.

Amikor majd ez a harmadik Péter is megbukik, és az ellenzéki térfélen végképp nem marad senki komolyan vehető politikus, vajon a 444 munkatársai legalább maguknak bevallják, hogy ők is tevékeny munkásai voltak az újabb, még súlyosabb kudarcnak? Nem hiszem. Majd keresnek egy negyedik csodatévő Pétert. Hiszen csodát várni sokkal szórakoztatóbb, mint bonyolult összefüggéseket elemezni.”

Nyitókép: Magyar Nemzet/Bach Máté

 

Amerigo
2025. augusztus 09. 14:04
A vén varangy utódja a sanyi cicus tovább müködteti a nyilt társadalmi polipot. Nincs hálózat ugyebár? Most spangli gergely kutyulival is szembejön egy erösebb kutya? Vége a jópofi vicceskedésnek? Kérdés: van-e töke a kutyának, vagy behúzza mindkét farkát?
johannluipigus
2025. augusztus 09. 14:02
Én arra tippelnék, hogy a kutyákat mások pénzelik vagy csak fel akarják hajtani az árfolyamukat. Tulajdonképpen mindegy is, mert mindkét esetben kártékonyak a társadalomra.
Perczel Éva
2025. augusztus 09. 13:58
Tovább üti a 444 a kétfarkút....és? nekünk ehhez mi közünk?
johannluipigus
2025. augusztus 09. 13:51
Nyugodtan üssék a drogost.
