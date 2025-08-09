Balliberális politikus a 444 munkatársáról: három nap alatt se tudta leírni semelyik hazugságáról, hogy tévedett
Folytatódik a csörte a kutyapárti hegyvidéki polgármester és a 444 munkatársa között.
Majd keresnek egy negyedik csodatévő Pétert. Hiszen csodát várni sokkal szórakoztatóbb, mint bonyolult összefüggéseket elemezni.
„Tovább üti a 444 Kovács Gergelyt, a kutyapárt vezetőjét, hegyvidéki polgármestert. Az ok nyilvánvaló: lerugdosni a kutyapártot is a pályáról, hogy Magyar Péter egyedül maradjon a kihívó szerepben.
Kiadták az ukázt: mindenkinek vesznie kell.
Amikor majd ez a harmadik Péter is megbukik, és az ellenzéki térfélen végképp nem marad senki komolyan vehető politikus, vajon a 444 munkatársai legalább maguknak bevallják, hogy ők is tevékeny munkásai voltak az újabb, még súlyosabb kudarcnak? Nem hiszem. Majd keresnek egy negyedik csodatévő Pétert. Hiszen csodát várni sokkal szórakoztatóbb, mint bonyolult összefüggéseket elemezni.”
Nyitókép: Magyar Nemzet/Bach Máté