Amikor majd ez a harmadik Péter is megbukik, és az ellenzéki térfélen végképp nem marad senki komolyan vehető politikus, vajon a 444 munkatársai legalább maguknak bevallják, hogy ők is tevékeny munkásai voltak az újabb, még súlyosabb kudarcnak? Nem hiszem. Majd keresnek egy negyedik csodatévő Pétert. Hiszen csodát várni sokkal szórakoztatóbb, mint bonyolult összefüggéseket elemezni.”