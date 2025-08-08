Balliberális politikus a 444 munkatársáról: három nap alatt se tudta leírni semelyik hazugságáról, hogy tévedett

Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), a Hegyvidék polgármestere érdemi, tételes választ adott a 444 cikkének állításaira: szerinte a publikáció többször csúsztat, névtelen forrásokra épít, és a bemutatott számok valójában az ő állításait igazolják.

„»Tényfeltáró« Ákos három nap alatt se tudta leírni semelyik hazugságáról, hogy tévedett” – ezzel a mondattal kezdte most Facebook-bejegyzését Kovács Gergely, miután a 444 újságírója több ponton is megkérdőjelezte az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolatos korábbi állításait.

A sajtótörténeti vita érdekes, pláne annak fényében, hogy a 444 szerzője politikát – padlássöprést, revansot, elzárkózást – kér számon a kutyapárti városvezetőn, és nem az elmúlt egy év teljesítményét.

Ha egyáltalán bármit is fel lehet mutatni.

Mert mint arra Fonti Krisztina (a Fidesz-KDNP XII. kerületi frakcióvezetője) felhívta a figyelmet, Kovács Gergelyék hivatalba lépésüket követően drasztikusan megemelték az adóterheket és a kerületiek parkolási kiadásait.

Tőlünk 3 milliárd forint készpénzt örököltek a bankszámlán, az adókból közel plusz 2 milliárd forintot szednek be, de semmire sincs pénzük”

– emlékeztetett a fideszes képviselő. Mindeközben állítása szerint sok a tanácsadó, megemelték a saját fizetésüket, drágulnak a közbeszerzések. Például: a közétkeztetés ajánlati ára idén 30 százalékkal lett magasabb, mint a tavalyi év végén volt.

„A Közbeszerzési Tanács már két ügyben is indított eljárást ellenük közbeszerzési elkerülés miatt. Ebből az egyik 1 milliárd forint feletti tétel. A jogellenesen feldarabolt közbeszerzések meg még sorra sem kerültek” – tette hozzá.