08. 09.
szombat
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Soros György Magyar Péter 444 Kovács Gergely

A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

2025. augusztus 09. 07:05

Kiadták az ukázt: mindenkinek vesznie kell.

2025. augusztus 09. 07:05
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
„Ahogy közelednek a választások, úgy lesz egyre nagyobb a helyezkedés az ellenzéki térfélen. A Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a baloldali ellenzéki pártokat, most benne bíznak az Orbán-gyűlölők, ezért mellé álltak. (…)

A másik kilövésre váró csapat a Kutyapárt.

Nagyon úgy tűnik, hogy meg is kapták a kilövési engedélyt rájuk a balos médiában.

A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Nem vitás, a 444 teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Ez nem meglepő, hiszen az kéri a nótát, aki a zenészt fizeti.

Elkezdődött a Kutyapárt vezetője, Kovács Gergely ellen egy karaktergyilkosság. A cél, hogy a »kutyák« lépjenek vissza az indulástól, illetve az egyéni jelöltállítást olyan forgatókönyv szerint alakuljon, ahogy az a legoptimálisabb Magyar Péternek.

Ez ma a demokrácia a baloldalon.”

Fotó: Földházi Árpád

 

Fotó: Földházi Árpád

civilina-2
2025. augusztus 09. 08:21
Az ellenzék annyira gyenge és enervált, hogy a bukott gyurcsányit évekig sem tudta kitessékelni a politikai életből. Külföldről intézték el nekik, pillanatok alatt. A magyar balliberális pártok szégyene, hogy amíg az Orbán-kormányt diktatúrázzák, addig külföldről azt csinálnak velük, amit akarnak. Egymás után veszik le őket a sakktábláról, és nincs bennük ellenállás, nem mernek tiltakozni sem. 2026-ban, ha veszít a jobboldal, ebben az országban külföldről rosszabb világot fognak működtetni, mint Ukrajnában, itt kivétel nélkül mindenkit leprásként fognak kezelni.
Perczel Éva
2025. augusztus 09. 08:18
Karaktergyilkossághoz karakter is kell! A kétfarok nem az.
Élő Éva
2025. augusztus 09. 08:01
Kutyába sem veszik őket.
Héja
2025. augusztus 09. 07:46
Egyikért sem kár.
