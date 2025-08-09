„Ahogy közelednek a választások, úgy lesz egyre nagyobb a helyezkedés az ellenzéki térfélen. A Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a baloldali ellenzéki pártokat, most benne bíznak az Orbán-gyűlölők, ezért mellé álltak. (…)

A másik kilövésre váró csapat a Kutyapárt.

Nagyon úgy tűnik, hogy meg is kapták a kilövési engedélyt rájuk a balos médiában.

A Soros György által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Nem vitás, a 444 teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Ez nem meglepő, hiszen az kéri a nótát, aki a zenészt fizeti.

Elkezdődött a Kutyapárt vezetője, Kovács Gergely ellen egy karaktergyilkosság. A cél, hogy a »kutyák« lépjenek vissza az indulástól, illetve az egyéni jelöltállítást olyan forgatókönyv szerint alakuljon, ahogy az a legoptimálisabb Magyar Péternek.

Ez ma a demokrácia a baloldalon.”