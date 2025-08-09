„Ez nem a Lázárinfó, ez a Tisza Pártnak a gyűlése” – jelentette ki Magyar Péter, majd elfordították a mikrofont a kérdezőtől (Videó)

„Támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban? Csak egy igent vagy egy nemet kérek” – kérdezte Magyar Pétert Kecskeméten Laczkó-Zsámboki Angéla, a Fidesz helyi fideszes önkormányzati képviselője.

A politikust Magyar Péter támogatói közül néhányan már megjelenésekor fújjolással fogadták, de Magyar Péter ekkor még azt kérte, hogy hallgassák meg egymást,

„ez nem a Lázárinfó, ez a Tisza Pártnak a gyűlése”

és kérte, hogy tiszteljék meg egymást.

Miután azonban szót adott a helyi képviselőnek, aki három gyors kérdést szeretett volna feltenni, azzal kezdte, közölte a helyi képviselővel, hogy egy kérdésre ad neki lehetőséget, „mint mindenkinek”. (Mintegy azonnal bízonyítva, hogy valóban nem a Lázárinfón vannak, ahol az érdeklődők bátran kérdezhetnek a kormány építési és közlekedési miniszterétől – a szerk.).

A helyi fideszes képviselő Magyar szabályát tiszteletben tartva aztán elmondta kérdését, amelyre igen van nem helyett Magyar Péter válaszként közölte, hogy „azon gyerekek, akiknek nem segít a Van Helyed Alapítvány Bódis Krisztával, hanem a kormány oktatás- és egészségpolitikájára vannak hagyatkozva, ott 60-70 százalékban végzik el az általánost.” Arra is kitért, hogy szerinte Bódis többet tett a magyar szegény gyerekekért, mint a kormány 15 év alatt, és aki „őt vádolja mindenféle hazugsággal, szégyellje magát”, azonban sem igent, sem nemet mondott a helyi képviselő kérdésére.

A fideszes képviselő erre rámutatott, hogy Magyar Péter nem válaszolta meg a kérdést és közölte:

tisztában vagyunk Bódis Krisztinának a szakmai munkájával, elismerjük. Mégis megírta a Csipke Józsikát, több programban elmondta, hogy igen, ő támogatja a genderpropagandát”.

Magyar erre belekötött abba, hogy nem „gender”, hanem „dzsender” lenne a helyes kifejezés, majd közölte, hogy vannak olyan kérdések, amikre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni és hozzátette, hogy szerinte a képviselő akkor is hazudik mikor kérdez.

„Megírta Bódis Kriszta a Csipke Józsikát?” – kérdezett vissza a fideszes politikus. Erre a közönség „mocskos fideszeszésbe” kezdett. Magyar Péter ezt leállította, majd Dopemanről és arról kérdezte a kormánypárti képviselőt, hogy hallotta-e, hogy ő miket énekel.

Miután a helyi politikus Magyarnak szegezte, hogy „nem a Dopemanről van szó, önről van szó”, Magyar Péter elveszíthette a türelmet, ugyanis közölte embereivel:

vegyük el a szót és szeretnék válaszolni, elég volt abból. Nem a Megafonba vagyunk képviselőasszony, ez nem a Megafon”

– közölte Magyar Péter, majd elfordították a mikrofont a képviselőtől. Mikor a helyi politikus szerette volna visszaszerezni azt, Magyar rászólt, hogy

ne vegye vissza,Képviselőasszony!”

Majd kihasználva, hogy immár csak őt hallják a jelenlévők, megerősítve, hogy Bódis megírta a könyvet többek között arról beszélt, hogy nem arról szól a könyv, amit a politikus mond. Miután a fideszes politikushoz visszakerült a mikrofon, és még néhány szót váltottak kiabálva Magyar Péterrel, a Tisza párt elnöke közölte, hogy „Képviselőasszony, vége van!”

