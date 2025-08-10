Ft
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott győr Fodor Csenge kézilabda

„Nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni” – kíváncsi a Fradira a BL-győztes játékos

2025. augusztus 10. 06:20

A kilencedik idényét kezdi meg a Győri ETO KC női kézilabdacsapatában Fodor Csenge, aki a jelenlegi keretből a leghosszabb ideje szolgálja a Bajnokok Ligája-címvédőt. A Mandinernek adott interjúban szóba került a nyári felkészülés, a rivalizálás a Ferencvárossal, valamint a magyar válogatottba való visszatérés is.

2025. augusztus 10. 06:20
Szabó Péter

Győri-Lukács Viktória a nyári felkészülés első hetében jelentette be, hogy anyai örömök elé néz. Milyen érzésekkel fogadták a hírt?
Nagyon megható volt, amikor megtudtuk. Mindenkit rendkívül boldoggá tett, amikor Vica közölte a csapattal. Elérzékenyültünk, könnyek szöktek a szemünkbe, hiszen ez óriási dolog. Nagyon örültünk a hírnek, az pedig külön nagyszerű, hogy az edzéseken a közelünkben van. Jó lesz majd látni azt is, hogyan fejlődnek a picik.

Hogyan tudják őt pótolni a jobb szélen?
A játékos és a klub profizmusa is megmutatkozott ebben a szituációban, mivel már korábban szóba került ez a téma, így volt idő felkészülni rá. Érkezett Nathalie Hagman, aki majd megoldja a szélen Vica pótlását. Az egész folyamat gördülékenyen zajlott, így mindenki a lelki, emberi oldalát nézi inkább, és még jobban tud örülni a társa boldogságának.

Mennyire tudott feltöltődni a nyári szünet alatt?
Nagyon szeretek utazni, Olaszországban töltöttem néhány napot, aztán meglátogattam a családomat a Balatonon, illetve a nagymamámat. Számomra az a kikapcsolódás, ha úgy utazhatok el valahova, hogy nem csak a repülőteret és a csarnokot látom, hanem kifeküdhetek a tengerpartra is pihenni. Több csapattársammal ellentétben nem vagyok az a túrázós típus, inkább a lazulásra és a családra szavazok.

Most is igyekeztem »szétszakadni«, hogy mindenkire jusson egy kis idő, de már a nyári szünet alatt is az motoszkált a fejemben, hogy munka van.

Jönnek az üzenetek, az edzéstervek, ilyenkor is céltudatosan és ambiciózusan kell készülni, hogy az ember megkönnyítse magának az alapozást és ne a nulláról kelljen majd kezdenie. A két hét teljes leállás alatt csak arra figyeltem, hogy utazzak, töltődjek és pihenjek, de már annyira megszoktam a nyári felkészülési programot, hogy nem esett nehezemre végigcsinálni. Rugalmasan alakítható edzésprogramot kaptunk, amely kül- és beltéri futásokból, illetve konditermi edzésekből állt, ezeket bárhol elvégezhettük. Látszik a többieken is, hogy feltalálták magukat.

Fejest ugrottunk a munkába, mindenki nagyon pozitív, a fizikai tesztek is azt mutatják, hogy aktívan telt a szabadság. Az egész csapat profin végezte a nyári feladatokat. Kell is az erő, mert megvannak a céljaink. Az alapozás alatt elő kell hívnunk azt a fizikai állapotot, amelyre szükségünk lesz az idény során. Nehéz az újrakezdés, a monoton felkészülés után várjuk már a meccseket, de mindig jók az arányok a terhelést, pihenést, regenerálódást illetően.

Tökéletesen zártuk az előző kiírást a Bajnokok Ligája-győzelemmel, ez újabb motivációt ad, hogy minden sorozatban az első helyen végezzünk.

Ez lesz a kilencedik idénye az ETO-ban, így van összehasonlítási alapja. Mitől lesz más ez a Győr?
Tényleg van már tapasztalatom ezen a téren. Az elvárások nem változnak, de minden év más egy kicsit, egy-két új játékos személyisége is tudja formálni a csapatot. Eddig mindig jó irányba mentek a dolgok, az elmúlt nyolc szezonban is remekül éreztem magam az öltözőben. A közeg adott a nagyszerű munkához, a két edzőnk pedig olyan sztenderdeket állított fel, amelyeket követve rendre bebizonyosodik, hogy sikereket érhetünk el. A társaság nagyon elhivatott, jónak érzem a kémiát, ez pedig extra motivációt ad ahhoz, hogy elhiggyük, képesek vagyunk újabb trófeákat nyerni.

Hogy látja, újabb „kétcsapatos” hazai bajnokságra van kilátás vagy beleszólhat a zöld-fehér együttesek csatájába ezúttal más is?
Évről évre élesebb a verseny, az előző idényben az Esztergom és a Debrecen is kemény csatákra késztetett minket, de alapvetően a Ferencváros elleni párharc az igazán különleges.

Kíváncsi leszek a Fradi elleni mérkőzésekre, mert Andrea Lekicset hatalmas egyéniségnek tartom, így nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni.

Ahogy elnéztem az igazolásaikat, nagyon jó játékosokat szerződtettek, úgyhogy gyengébbek biztosan nem lesznek. Izgatottan várom a rangadókat, mert mindenki tudja, mit jelentenek ezek a találkozók a magyar kézilabdának.

Az év elején kihagyta a válogatott meccseit. Van még visszaút a nemzeti csapatba?
Természetesen, de ez egyelőre a jövő zenéje. Jelenleg a klubcsapatom felkészülésére kell koncentrálnom, hogy egyáltalán aktuális legyen a kérdés.

Fotó: Instagram/Fodor Csenge

