„Nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni” – kíváncsi a Fradira a BL-győztes játékos

Győri-Lukács Viktória a nyári felkészülés első hetében jelentette be, hogy anyai örömök elé néz. Milyen érzésekkel fogadták a hírt?

Nagyon megható volt, amikor megtudtuk. Mindenkit rendkívül boldoggá tett, amikor Vica közölte a csapattal. Elérzékenyültünk, könnyek szöktek a szemünkbe, hiszen ez óriási dolog. Nagyon örültünk a hírnek, az pedig külön nagyszerű, hogy az edzéseken a közelünkben van. Jó lesz majd látni azt is, hogyan fejlődnek a picik.

Hogyan tudják őt pótolni a jobb szélen?

A játékos és a klub profizmusa is megmutatkozott ebben a szituációban, mivel már korábban szóba került ez a téma, így volt idő felkészülni rá. Érkezett Nathalie Hagman, aki majd megoldja a szélen Vica pótlását. Az egész folyamat gördülékenyen zajlott, így mindenki a lelki, emberi oldalát nézi inkább, és még jobban tud örülni a társa boldogságának.

Mennyire tudott feltöltődni a nyári szünet alatt?

Nagyon szeretek utazni, Olaszországban töltöttem néhány napot, aztán meglátogattam a családomat a Balatonon, illetve a nagymamámat. Számomra az a kikapcsolódás, ha úgy utazhatok el valahova, hogy nem csak a repülőteret és a csarnokot látom, hanem kifeküdhetek a tengerpartra is pihenni. Több csapattársammal ellentétben nem vagyok az a túrázós típus, inkább a lazulásra és a családra szavazok.

Most is igyekeztem »szétszakadni«, hogy mindenkire jusson egy kis idő, de már a nyári szünet alatt is az motoszkált a fejemben, hogy munka van.

Jönnek az üzenetek, az edzéstervek, ilyenkor is céltudatosan és ambiciózusan kell készülni, hogy az ember megkönnyítse magának az alapozást és ne a nulláról kelljen majd kezdenie. A két hét teljes leállás alatt csak arra figyeltem, hogy utazzak, töltődjek és pihenjek, de már annyira megszoktam a nyári felkészülési programot, hogy nem esett nehezemre végigcsinálni. Rugalmasan alakítható edzésprogramot kaptunk, amely kül- és beltéri futásokból, illetve konditermi edzésekből állt, ezeket bárhol elvégezhettük. Látszik a többieken is, hogy feltalálták magukat.

Fejest ugrottunk a munkába, mindenki nagyon pozitív, a fizikai tesztek is azt mutatják, hogy aktívan telt a szabadság. Az egész csapat profin végezte a nyári feladatokat. Kell is az erő, mert megvannak a céljaink. Az alapozás alatt elő kell hívnunk azt a fizikai állapotot, amelyre szükségünk lesz az idény során. Nehéz az újrakezdés, a monoton felkészülés után várjuk már a meccseket, de mindig jók az arányok a terhelést, pihenést, regenerálódást illetően.

Tökéletesen zártuk az előző kiírást a Bajnokok Ligája-győzelemmel, ez újabb motivációt ad, hogy minden sorozatban az első helyen végezzünk.

Ez lesz a kilencedik idénye az ETO-ban, így van összehasonlítási alapja. Mitől lesz más ez a Győr?

Tényleg van már tapasztalatom ezen a téren. Az elvárások nem változnak, de minden év más egy kicsit, egy-két új játékos személyisége is tudja formálni a csapatot. Eddig mindig jó irányba mentek a dolgok, az elmúlt nyolc szezonban is remekül éreztem magam az öltözőben. A közeg adott a nagyszerű munkához, a két edzőnk pedig olyan sztenderdeket állított fel, amelyeket követve rendre bebizonyosodik, hogy sikereket érhetünk el. A társaság nagyon elhivatott, jónak érzem a kémiát, ez pedig extra motivációt ad ahhoz, hogy elhiggyük, képesek vagyunk újabb trófeákat nyerni.