08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
albérlet Otthon Start Program Németország lakhatás Magyarország New York kapitalizmus

A lakáspolitika a magyar jobboldal legjobb baloldali politikája

2025. augusztus 10. 06:00

A bérlakás adósrabszolgaság. Minden követ meg kell mozgatni azért, hogy Magyarország lakástulajdonos ország maradhasson.

2025. augusztus 10. 06:00
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Van valami, amit sosem értettem a baloldalban. Nem szigorúan véve a magyar baloldalban – az egyrészt nem baloldal, másrészt abban sokkal több mindent nem értek –, hanem a nyugati baloldal egészében.

Ez a valami a bérlakáspártiság.

A baloldali gazdaságpolitika vezércsillaga a társadalmi igazságosság: többet elvenni a legjobban teljesítőktől azért, hogy a leggyengébbek se éljenek nyomorban. Ezért alkalmaznak a baloldali kormányok akár a gazdasági növekedés kárára is magas társasági adókat, a jobban keresőket jobban terhelő progresszív adórendszert, és ezért üzemeltetnek bőkezű szociális segélyrendszereket is. A gazdaságpolitikai jobboldal ezzel szemben szabadság- és érdempárti, s ebből vezeti le az egykulcsos adót, az alacsony társasági adókat és a szűkmarkú segélyeket.

Mindennek ellenére Németország legbaloldalibb pártjának legfőbb politikai üzenete a lakbérsapka. Az amerikai baloldal új sztárja, minden jel szerint New York következő polgármestere, Zohran Mamdani hetvenmilliárd dollárnyi hitelből kétszázezer új önkormányzati szövetkezeti bérlakást ígér stabilizált lakbérrel. S ismerjük a magyar baloldal rutinszerű válaszát is tizenöt év minden lakhatási intézkedésére az eredeti csoktól annak városi és falusi mutációin át a frissen bejelentett Otthon Start programig, mely lánykori nevén a három százalékos hitel: követelünk a gazdagok közforintokból való támogatása helyett tüstént állami bérlakásprogramot!

Az egész Nyugaton, Magyarországot is ideértve a baloldal a bérlakás mellett tette le a voksát – érthetetlen módon, hiszen a bérlakás a társadalmi igazságtalanság létező legnagyobb reproduktora.

Egyenlőtlenítő mechanizmus, adósrabszolgaság. A bérlakás nem szól másról, mint arról, hogy egy vagyontalan ember havi jövedelmének jó esetben harmadát, rossz esetben felét minden hónapban átlapátolja egy vagyonos ember pénztárcájába. Az a vagyonos ember lehet lakástulajdonos, ingatlanfejlesztő, mindegy – a lényeg, hogy a bérlakás perverz újraelosztás, amely a vagyontalanok vagyonszerzését akadályozza (kinek van pénze egyszerre albérelni és jelentős összegeket megtakarítani?), a vagyonosok vagyonát pedig növeli. Vagyonos albérlők esetén a helyzet persze máshogy áll, alakulhat úgy az élet, hogy az ember olyan városban végzi az egyetemet, ahol később nem akar élni, kerülhet az ember kiküldetésbe, élhet egy ideig kétlaki életet. Ezekre az élethelyzetekre a lakásbérlés kiváló megoldást nyújthat.

De életvitelszerűen, tartósan, vagyontalanul albérelni – tartom: adósrabszolgaság. Noch dazu örökletes.

Minden olyan országban, ahol a bérlakás uralkodóvá válik, létrejön a semmit sem öröklő, vagyontalan, gyermekeikre vagyont hagyni nem tudó adósrabszolgák és a minden generációval egyre gazdagabb vagyonosak kasztja – s igaz ez az adott ország bérszínvonalától függetlenül. Ez a nyugat-európai és amerikai társadalmi feszültségek egyik komoly forrása: a vagyonosok és vagyontalanok politikai érdekei durván egymásnak feszülnek. 2005 óta vezet az Eurostat statisztikát a bérlők és lakástulajdonosok arányáról a tagállamokban. Azóta Németországban a tulajdonosok aránya 53,3 százalékról 47,2 százalékra csökkent – így csúszik szét egy társadalom: hat százalékkal több vagyontalan, ugyanennyivel kevesebb vagyonos.

Azonos időtávon Magyarországon 3,5 százalékkal, 88,1-ről 91,6 százalékra nőtt a saját ingatlanban lakók aránya. Ez az egyik legszebb indikátora az európai összehasonlításban viszonylag egyenlő magyar társadalomnak: nálunk a szegény ember sem vagyontalan. A már-már Európa-rekorder magyar lakástulajdonlás – egyedül Szlovákia és Románia van a lakástulajdonosok arányát tekintve előttünk –

érték, amit a kapitalista Nyugaton mindenütt nehéz lakáshelyzet és növekvő ingatlanárak mellett is foggal-körömmel védeni kell.

Minden követ meg kell mozgatni azért, hogy Magyarország lakástulajdonos ország maradhasson. Olyan megfontolásból, ami egyébként a baloldalnak lenne tankönyv szerint a legfontosabb: a társadalmi igazságosság érdekében. Hogy ne csússzon szét Magyarország is a kapitalizmus szétforgácsoló erői révén vagyonosok és vagyontalanok örökletes kasztjaira. Ezért van minden tisztességes kormánynak a lakástulajdonlás pártján a helye.

Nyitókép: MTI/Balaton József

megtorlas26
2025. augusztus 10. 08:22
"A bérlakás adósrabszolgaság" Erre is rajott szarban 20 ev uralkodas utan, par honappal azelott mielott picsanrugja a nep az alkalmatlan balfaszt
lolkabolka
2025. augusztus 10. 08:13
Ha nem tudnám, hogy ez csak egy béna uszító eszmefuttatás egy propagandistától, akkor csak fognám a fejem, hogy hogyan lehet egyetlen cikkbe ilyen mennyiségű ostobaságot összerhordani, amikből nyilvánvaló hogy az írójának a leghalványabb lila fingja nincsen se a közgazdaságtanról, se a szociológiáról.
angie1
2025. augusztus 10. 07:38
A hitel egyszer letelik és nem másnak fizetsz bérleti díjakat, hanem magadnak ilyen formán rakod félre a pénzt, és folyamatosan gyarapítod a vagyonod. Úgy alakítod a lakásod, ahogy akarod. Egy bérleményben nem csinálhatsz kedved szerint semmit, csak amit a tulaj megenged, a bérleményt bármikor kihúzhatják alólad, mert eladják, stb. Addig, amíg ez a kormány van, védi a tulajdonjogot, amitől a globalisták prüszkölnek. Az ingatlan áremelkedések tavasz óta folyamatosak ezt abszolút látjuk, mivel szakmában dolgozunk, tehát nem ez a hitel drágította meg. Pontosan ezért találta ki a kormány a 3%-os hitelt mert látra a tendenciát Európa szerte és szeretnék, hogy a magyarok már fiatalon tudjanak saját lakást venni és nem küszködni egy életen át.
Ízisz
2025. augusztus 10. 07:23
Z. "Egy másik 2030-ra szóló Great Reset elképzelés megvalósítása is jól halad, a koronavírus után beköszönő háborús infláció miatt Nyugaton ugyanis egyre többen veszítik el tulajdonukat, vállalkozásukat és élik fel megtakarításukat, vagyis tulajdonosból alkalmazottá válnak, középosztálybeliből pedig kiszolgáltatottá. A Great Reset hívei szerint nem kell emiatt aggódni. Aki elveszíti éttermét, üzletét, vagy vállalkozását, az tulajdonosból váljon alkalmazottá. Nem kell saját lakás és autó sem, elég lesz ezeket bérelni. Szerintük az emberek egyenesen “boldogok” lesznek. Azt már nem teszik hozzá, hogy ebben a “boldog jövőben” vajon mindenki egyformán “bérelhet-e” lakást, autót, nyaralót, vagy csak azok, akik ukrán és szivárványos zászlós profilképet tesznek ki a közösségi médiában rendszerkonform módon viselkednek? Az év elején tiltakozó kanadai kamionsofőrök esete mutatja, hogy a globalista rendszer ellen tüntetőknek egy gombnyomással megszüntethetik a – bankszámlához – hozzáférését."
