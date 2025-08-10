Ft
08. 10.
vasárnap
Felhévizy Kéri László szakadék vereség Magyar Péter

Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

2025. augusztus 10. 07:40

Az ilyen megnyilvánulások a vészkorszakot idézik. A náci és a kommunista rémuralmat.

2025. augusztus 10. 07:40
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Azonban, ezen a héten történt egy szintlépés. A Magyar Péter zsoldjában álló és a politikai törekvéseit nyíltan támogató Kéri László olyat tett, amire eddig egy magára valamit is adó közszereplő, elemző, médiaszemélyiség eddig soha.

»Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!«

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. 

Tovább hergeli, uszítja Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra. Milyen világot vetít ez előre, mi lenne, ha ezek hatalomra kerülnének? 

Az ilyen megnyilvánulások a vészkorszakot idézik. A náci és a kommunista rémuralmat. Ebből elég, nem akarunk gyűlöletországot! Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – gondolta magában Felhévizy, és miután készített magának egy nyugtató jázminteát, kiült az erkélyére Krúdyt olvasni, ugyanis a nagy mesélő mindig megnyugtatta.”

 

Nyitóképünk: Képernyőfotó/YouTube

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2025. augusztus 10. 08:15
A hülye kommunista 15 év alatt nem tanulta meg még azt sem, hogy a fideszszavazók gyalázása borítékolja a következő Orbán-kétharmadot is. Dehát azért kommunista, mert hülye, és azért hülye, mert kommunista.
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 10. 08:03
Kéri a kommunista rémuralomból maradt ránk és a megélhetéséért dolgozik. Azt csinál ami mindg, ennyit tud. Ami pedig a tettlegességig fajuló gyűlöletet illeti, azt hiszem túl vagyunk a fordulóponton. Nem sikerült tömegbázist teremteni neki, ez azonban nem azt jelenti, hogy magányos elmebetegek, mint Kéri, nem szánják rá magukat.
[email protected]
2025. augusztus 10. 07:52
UGYE NYILVÁNOSSAN KI KÖLL HERÉLNI MINDEN FIDESZ-KDNP SZAVAZÓT meg megnyúzni őket kérilacibá'......?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!