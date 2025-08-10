»Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!«

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában.

Tovább hergeli, uszítja Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra. Milyen világot vetít ez előre, mi lenne, ha ezek hatalomra kerülnének?

Az ilyen megnyilvánulások a vészkorszakot idézik. A náci és a kommunista rémuralmat. Ebből elég, nem akarunk gyűlöletországot! Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – gondolta magában Felhévizy, és miután készített magának egy nyugtató jázminteát, kiült az erkélyére Krúdyt olvasni, ugyanis a nagy mesélő mindig megnyugtatta.”

