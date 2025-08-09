Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna béketerv telefon békefolyamat partner eu

Sarokba szorult Zelenszkij: még jobban sürgetné az EU-csatlakozást

2025. augusztus 09. 22:21

Az ukrán elnök egyáltalán nem elégedett azzal, hogy az amerikai és orosz elnök nélküle egyeztet egy lehetséges béketervről.

2025. augusztus 09. 22:21
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel. Az államfő tájékoztatta Sánchezt a diplomáciai helyzetről és a partnerekkel folytatott egyeztetésekről, valamint megosztotta elképzeléseit a békefolyamat következő lépéseiről – olvasható az ukrán elnöki hivatal oldalán.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a legfőbb prioritás jelenleg az, hogy Oroszország ne tudja ismét rákényszeríteni senkire a saját, irreális feltételeit”.

A két vezető egyetértett abban, hogy Európa hangját figyelembe kell venni a diplomáciai tárgyalások során. A felek összehangolják az egységes európai álláspontot, és készek a lehető leggyorsabban és legkonstruktívabban előrelépni egy igazságos béke felé.

A megbeszélésen szóba került Ukrajna európai integrációs folyamata is. Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna minden vállalását teljesítette, és teljes mértékben felkészült az első tárgyalási klaszter megnyitására

 A felek megvitatták a lehetséges opciókat, és megállapodtak abban, hogy keresik a megoldásokat, valamint folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője, kérdésünkre egy gyors helyzetértékelést adott az Ukrajna előtt álló választási lehetőségekről. Mint fogalmazott: amennyiben létrejön egy orosz-amerikai megállapodás.

Szerinte „Ukrajnának nem lesz sok választása, ha létrejön egy orosz-amerikai megállapodás, mert akkor alapvetően a Donbassz átadásáról lenne szó.”

A szakértő kifejtette, hogy ha a területi csere megtörténik, akkor Ukrajnának a Donbassz még el nem foglalt részeit kellene átadnia Oroszországnak, cserébe az oroszok által elfoglalt területekért, mint Sumi, Harkiv, Mikoláiv és Dnyipropetrovszk megyék egyes részei.

Demkó szerint ráadásul ha Ukrajna nem hajlandó politikai úton beleegyezni ebbe a területi csereügyletbe, akkor katonailag lesznek kénytelenek rákényszeríteni az oprszágot.

„Ha Ukrajna nem megy bele a politikai úton történő területi csere ügyletbe, akkor katonailag rákényszerül erre. Ukrajnának nincs választása, ha katonailag is előbb-utóbb elveszíti ezt a térséget” – értékelt a szakértő, aki szerint Ukrajnának nincs választása.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajna akkor is kénytelen lesz elfogadni a megoldást, ha először nem akarja, mivel a háború folytatása hosszú távon még rosszabb helyzetet eredményezhet számukra. Erről részletesebben itt írtunk.

Trump: Mindkét fél számára előnyös területcserékre kerül sor

Donald Trump ráadásul a minap a Fehér Házban kijelentette: az Ukrajnára vonatkozó békeegyezményben „mindkét fél számára előnyös területcserékre” kerül sor.

„Olyan területről van szó, amiért három és fél évig harcoltak. Sok orosz halt meg. Sok ukrán halt meg” – fogalmazott az amerikai elnök.

Hangsúlyozta: „Tulajdonképpen azt nézzük, hogyan szerezzünk vissza területeket, és hogyan cseréljünk. Ez valójában bonyolult. Semmi sem egyszerű. Nagyon bonyolult. De vissza fogunk szerezni területeket. Cserélni fogunk. Lesz területcsere mindkét fél javára”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit”

– szögezte le Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

Dübörög a diplomáciai nagyüzem

J. D. Vance amerikai alelnök is bekapcsolódott a diplomáciai egyeztetésekbe. Mint a Telex rámutat: az alelnök nemrég Nagy-Britanniába utazott, ahol David Lammy brit külügyminiszterrel, valamint ukrán és európai tisztviselőkkel tárgyalt.

A BBC információi szerint az amerikai fél kezdeményezte a találkozót, amelyet a kenti Cheveningben, Lammy hivatalos vidéki rezidenciáján tartottak. Részt vett rajta Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonság vezetője, Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke, valamint brit, amerikai, uniós, francia, német, olasz, finn és NATO-diplomaták is.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. augusztus 09. 23:19
A nyuvadt, tönkretett Európa hős államai mi okból támogatják a náci ukiiiikiiikriiiijni csőcseléket?....hiszen pár éve már a drogos stöpszli naci kobold a cár!....kussoljanak, még időben van...Putin, előre!
Válasz erre
0
0
tetx
2025. augusztus 09. 23:14
Európa hangja? lol. Eddig csak ment az ész nélküli ugatás. Erre ki lesz kiváncsi? Odakülditek kajlát? max nézhet az utcán kordon közönség oldaláról.
Válasz erre
1
0
erlich-2
2025. augusztus 09. 23:10
Felejtsd el.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. augusztus 09. 23:09
A bohócnak nehezen esik le, hogy ö csak egy proxi volt és marad😀
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!