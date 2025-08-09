Sarokba szorult Zelenszkij: még jobban sürgetné az EU-csatlakozást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel. Az államfő tájékoztatta Sánchezt a diplomáciai helyzetről és a partnerekkel folytatott egyeztetésekről, valamint megosztotta elképzeléseit a békefolyamat következő lépéseiről – olvasható az ukrán elnöki hivatal oldalán.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a legfőbb prioritás jelenleg az, hogy Oroszország ne tudja ismét rákényszeríteni senkire a saját, irreális feltételeit”.

A két vezető egyetértett abban, hogy Európa hangját figyelembe kell venni a diplomáciai tárgyalások során. A felek összehangolják az egységes európai álláspontot, és készek a lehető leggyorsabban és legkonstruktívabban előrelépni egy igazságos béke felé.

A megbeszélésen szóba került Ukrajna európai integrációs folyamata is. Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna minden vállalását teljesítette, és teljes mértékben felkészült az első tárgyalási klaszter megnyitására

A felek megvitatták a lehetséges opciókat, és megállapodtak abban, hogy keresik a megoldásokat, valamint folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője, kérdésünkre egy gyors helyzetértékelést adott az Ukrajna előtt álló választási lehetőségekről. Mint fogalmazott: amennyiben létrejön egy orosz-amerikai megállapodás. Szerinte „Ukrajnának nem lesz sok választása, ha létrejön egy orosz-amerikai megállapodás, mert akkor alapvetően a Donbassz átadásáról lenne szó.” A szakértő kifejtette, hogy ha a területi csere megtörténik, akkor Ukrajnának a Donbassz még el nem foglalt részeit kellene átadnia Oroszországnak, cserébe az oroszok által elfoglalt területekért, mint Sumi, Harkiv, Mikoláiv és Dnyipropetrovszk megyék egyes részei. Demkó szerint ráadásul ha Ukrajna nem hajlandó politikai úton beleegyezni ebbe a területi csereügyletbe, akkor katonailag lesznek kénytelenek rákényszeríteni az oprszágot. „Ha Ukrajna nem megy bele a politikai úton történő területi csere ügyletbe, akkor katonailag rákényszerül erre. Ukrajnának nincs választása, ha katonailag is előbb-utóbb elveszíti ezt a térséget” – értékelt a szakértő, aki szerint Ukrajnának nincs választása. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna akkor is kénytelen lesz elfogadni a megoldást, ha először nem akarja, mivel a háború folytatása hosszú távon még rosszabb helyzetet eredményezhet számukra. Erről részletesebben itt írtunk.

Trump: Mindkét fél számára előnyös területcserékre kerül sor

Donald Trump ráadásul a minap a Fehér Házban kijelentette: az Ukrajnára vonatkozó békeegyezményben „mindkét fél számára előnyös területcserékre” kerül sor.

„Olyan területről van szó, amiért három és fél évig harcoltak. Sok orosz halt meg. Sok ukrán halt meg” – fogalmazott az amerikai elnök.

Hangsúlyozta: „Tulajdonképpen azt nézzük, hogyan szerezzünk vissza területeket, és hogyan cseréljünk. Ez valójában bonyolult. Semmi sem egyszerű. Nagyon bonyolult. De vissza fogunk szerezni területeket. Cserélni fogunk. Lesz területcsere mindkét fél javára”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek fel kell készülnie arra, hogy aláírjon valamit”

– szögezte le Trump.