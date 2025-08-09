Ft
Felbolydult a Nyugat: rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Trump béketerve miatt

2025. augusztus 09. 18:47

David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök szombaton Nagy-Britanniában egyeztettek a Trump-féle béketerv részleteiről.

2025. augusztus 09. 18:47
Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak szombaton Nagy-Britanniában, ahol David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök találkozik ukrán és európai szövetségesek képviselőivel, hogy megvitassák Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervének részleteit – írta meg a Reuters.

A Downing Street szóvivője szerint a biztonsági találkozó előtt Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A két vezető áttekintette Trump javaslatait az ukrajnai háború lezárására, amelyeket az amerikai elnök augusztus 15-én, az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozón kíván megvitatni Vlagyimir Putyinnal.

A miniszterelnök ma reggel beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel. Előretekintettek a brit külügyminiszter és az amerikai alelnök által szervezett nemzetbiztonsági tanácsadói találkozóra, amelyen európai, ukrán és amerikai képviselők vesznek részt”

 – közölte a szóvivő.

„Egyetértettek abban, hogy ez kulcsfontosságú fórum lesz az igazságos és tartós béke megteremtése felé vezető úton elért eredmények megvitatására” – tette hozzá.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

egyszeri
2025. augusztus 09. 21:21
Nagyon megijedhettek, hogy közeleg a háború vége. Épp most mikor már az egyszerű ágyú lövedékeket is tízszeres áron lehet eladni a három évvel előttihez képest! Nem beszélve a többi fegyverről. Az egyszerű póré-nép meg fizet, meghal és szenved!
Hangillat
2025. augusztus 09. 21:10
Az európai háború pártoló béke -eltökéltek a világihékáért hadibéka vartyogást hallatmak. A rossz háború is jobb, mint a jó béke. Háromnemű, transz non-bináris, kék -sárgává váló zöldek... Bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb, helyett balliberális bal-bal-bal menet csosszanás indulat,in Dulj!
Treeoflife
2025. augusztus 09. 20:51
Az EU-t beküldte az USA a málnásba - de egy nagy erdőt találtak.... Az EU szinte teljesen le lett fegyverezve, ami itt még fellelhető, a komolyabbak az USA rányítása alá tartozik. Európában jóformán az ukránok rendelkeznek fegyverrel, amire viszont az oroszoknak van "rálátása". Ha az EU sokat ugrál, Trump valóban kiszállhat, akár megvonhat minden támogatást, a logisztikát is beleértve (Starlink). Ebben az esetben, ha Trump és Putyin megállapodott, Putyin akár teljesen szabadkezet is kaphat. Ha Trump a főbb geopolitikai kérdésekben Kínával és Indiával is megállapodott, akkor tiszta ügy, az EU "szopni" fog, Putyin szabadkezet kap, mindenki más pedig lehet nézőközönség. Ehhez Ursula még kisszéket sem kap, legfeljebb térdeplőt.
mirage-2
2025. augusztus 09. 20:41
MIT UGAT A BRIT ??? ÚGY CSINÁL MINT HA TÉNYEZŐ LENNE......
