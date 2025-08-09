Felbolydult a Nyugat: rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Trump béketerve miatt

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak szombaton Nagy-Britanniában, ahol David Lammy brit külügyminiszter és JD Vance amerikai alelnök találkozik ukrán és európai szövetségesek képviselőivel, hogy megvitassák Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervének részleteit – írta meg a Reuters.

A Downing Street szóvivője szerint a biztonsági találkozó előtt Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A két vezető áttekintette Trump javaslatait az ukrajnai háború lezárására, amelyeket az amerikai elnök augusztus 15-én, az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozón kíván megvitatni Vlagyimir Putyinnal.

A miniszterelnök ma reggel beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel. Előretekintettek a brit külügyminiszter és az amerikai alelnök által szervezett nemzetbiztonsági tanácsadói találkozóra, amelyen európai, ukrán és amerikai képviselők vesznek részt”

– közölte a szóvivő.

„Egyetértettek abban, hogy ez kulcsfontosságú fórum lesz az igazságos és tartós béke megteremtése felé vezető úton elért eredmények megvitatására” – tette hozzá.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

***