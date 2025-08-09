Ft
Túltolta Pottyondi a „politikai hisztit” – szakértő zúzta porrá a magyar gazdaságról szóló érveit

2025. augusztus 09. 17:09

Sebestyén Géza szerint alaptalan a balliberális influenszer riogatása.

2025. augusztus 09. 17:09
null

Ahogy Francesca Rivafinoli lapunkban megjelent legújabb publicisztikájában rámutatott, Pottyondy Edina közéleti megnyilvánulásaiban rendszeresen visszatérő elem a sablonos, negatív paneleket ismétlő narratíva az ország helyzetéről – például „nincs orvos”, „bezárják a postákat” – ahelyett, hogy árnyalt, tényszerű vagy megoldásokat kínáló véleményeket fogalmazna meg.

Szakértő: a gazdaságról szóló közbeszédet tényszerű adatoknak kellene alakítaniuk

Hasonló okból írt bejegyzést közösségi oldalán az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, Sebestyén Géza is. 

A szakértő Pottyondy Edina kijelentésére reagált, aki szerint Magyarország csődközelben van.

Sebestyén szerint az állítás tényekkel nem támasztható alá, és számos gazdasági mutató ennek ellenkezőjét igazolja. A közgazdász kiemelte, hogy a magyar államadósság-ráta alacsonyabb, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország vagy Belgium adatai. 

Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi hitelminősítők Magyarországot stabil befektetési kategóriában tartják nyilván. Hozzátette:

a költségvetési hiány csökkenő pályán van, a foglalkoztatottság magas, a reálbérek pedig emelkedtek.

Sebestyén szerint a gazdaságról szóló közbeszédet nem hangzatos mémeknek, hanem tényszerű adatoknak kellene alakítaniuk. Posztja végén arra kérte az olvasókat, hogy saját véleményük alapján döntsék el, valóban csőd fenyeget-e, vagy csak „politikai hiszti” zajlik.

Nyitókép: Pottyondy Edina Facebook-oldala

***

fabatka
2025. augusztus 09. 19:02
Pedig nálunk is bezárt a posta...felújítják.
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 18:30
Edus is keresgéli a határait, hogy meddig mehet el. De érdemes lenne azért előállítani és az állításai mögé bizonyítékokat, tényeket követelni tőle. Aztán ha az nem megy, akkor kötelezni azonos terjedelemben egy helyesbítés közzétételére: "Én, Pottyondi Edina hazudtam, aljas, előre megfontolt szándékkal, nyereségvágyból....etc, etc..
Csendesgyöngy
2025. augusztus 09. 18:22
Pocskondi Edina viszont majdnem kétszeresére növelte éves bevételét (2023-ról 2024-re) a kormány munkájáról és a gazdasági helyzetről szóló hazudozásaival. Tehát ne várjuk, hogy abbahagyja, hiszen azt tartja a mondás, hogy "amíg lószar van, addig verebek is vannak". Nos, ezek a "verebek" pedig jó jövedelmet biztosítanak az ország "konyhás nénijének".
Hangillat
2025. augusztus 09. 18:19
Betelefonáló is ijesztget a rádiós műsorban. Szerinte a bevásárlóköiuzpontokban telezsúfolt kocsik 4-5 embernek való együttes bevásárlás eredmnye! Nincs pénze a sok szegénxnek. Nem is telik nyaralásra! (Aki nyaral, az mások helyett is teszi?)
