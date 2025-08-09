Túltolta Pottyondi a „politikai hisztit” – szakértő zúzta porrá a magyar gazdaságról szóló érveit

Forrt a levegő a NATO légterében: orosz gépeket fogtak be a magyar Gripenek
Sebestyén Géza szerint alaptalan a balliberális influenszer riogatása.
Ahogy Francesca Rivafinoli lapunkban megjelent legújabb publicisztikájában rámutatott, Pottyondy Edina közéleti megnyilvánulásaiban rendszeresen visszatérő elem a sablonos, negatív paneleket ismétlő narratíva az ország helyzetéről – például „nincs orvos”, „bezárják a postákat” – ahelyett, hogy árnyalt, tényszerű vagy megoldásokat kínáló véleményeket fogalmazna meg.
Hasonló okból írt bejegyzést közösségi oldalán az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, Sebestyén Géza is.
A szakértő Pottyondy Edina kijelentésére reagált, aki szerint Magyarország csődközelben van.
Sebestyén szerint az állítás tényekkel nem támasztható alá, és számos gazdasági mutató ennek ellenkezőjét igazolja. A közgazdász kiemelte, hogy a magyar államadósság-ráta alacsonyabb, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország vagy Belgium adatai.
Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi hitelminősítők Magyarországot stabil befektetési kategóriában tartják nyilván. Hozzátette:
a költségvetési hiány csökkenő pályán van, a foglalkoztatottság magas, a reálbérek pedig emelkedtek.
Sebestyén szerint a gazdaságról szóló közbeszédet nem hangzatos mémeknek, hanem tényszerű adatoknak kellene alakítaniuk. Posztja végén arra kérte az olvasókat, hogy saját véleményük alapján döntsék el, valóban csőd fenyeget-e, vagy csak „politikai hiszti” zajlik.
