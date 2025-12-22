Pottyondy Edina padlóra került, fényesen bevált Orbán mesterterve

„Harcosok Klubja és a digitális polgári körök meghódították a világhálót. Ugyan még ma is többségben vannak a baloldali vélemények, a baloldali kommentelők az interneten, de jól látható, tapasztalható, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett digitális honfoglalás megkezdődött. Egyre markánsabban vannak jelen a jobboldali vélemények, egyre több jobboldali véleményvezér ér el magas nézettséget, jut el nagyon sok emberhez.

Ennek a jobboldal számára örvendetes, szívet melengető változásnak a baloldalon nem örülnek. Sőt egyre nagyobb a kétségbeesés a kormánypárti hangok felerősödése miatt. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az egyik legnagyobb Orbán-gyűlölő, baloldali megmondóember, Pottyondy Edina nagyon durván kifakadt.