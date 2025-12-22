Pottyondy Edina padlóra került, fényesen bevált Orbán mesterterve

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
Nagy a kétségbeesés, immár van ellenfél is a pályán.
„Harcosok Klubja és a digitális polgári körök meghódították a világhálót. Ugyan még ma is többségben vannak a baloldali vélemények, a baloldali kommentelők az interneten, de jól látható, tapasztalható, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett digitális honfoglalás megkezdődött. Egyre markánsabban vannak jelen a jobboldali vélemények, egyre több jobboldali véleményvezér ér el magas nézettséget, jut el nagyon sok emberhez.
Ennek a jobboldal számára örvendetes, szívet melengető változásnak a baloldalon nem örülnek. Sőt egyre nagyobb a kétségbeesés a kormánypárti hangok felerősödése miatt. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az egyik legnagyobb Orbán-gyűlölő, baloldali megmondóember, Pottyondy Edina nagyon durván kifakadt.
Az internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán próbált meg piszkoskodni:
»Ahol egykor Pokorni, Kövér és Áder volt, vagy később Rogán, Lázár és Pintér állt, most Bohár, Deák és a Kopasz, aki oszt hesszel. A hatalmuk minimális, mert könnyebb őket lecserélni, mint egy minisztert vagy egy négy évre választott képviselőt. Mindannyian csereszabatosak, de mégis ők azok, akik ott vannak a döntések közelében, ők azok, akik megvívják a politikai küzdelmeket, ők azok, akik az intellektuális és az erkölcsi tőkesúlyt adják a Fidesznek. (LOL)«
Nagy a kétségbeesés, mert immár van ellenfél is a pályán, ezt pedig annyira nem szokták szeretni a módfelett pc, befogadó és elfogadó liberálisok.
Tisztán látszik, hogy Orbán zseniális mesterterve fényesen bevált.”
Nyitókép: Pottyondy Edina Facebook-oldala