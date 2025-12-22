Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Digitális Polgári Kör ellenfél digitális Pottyondy Edina Orbán Viktor

Pottyondy Edina padlóra került, fényesen bevált Orbán mesterterve

2025. december 22. 05:51

Nagy a kétségbeesés, immár van ellenfél is a pályán.

2025. december 22. 05:51
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Harcosok Klubja és a digitális polgári körök meghódították a világhálót. Ugyan még ma is többségben vannak a baloldali vélemények, a baloldali kommentelők az interneten, de jól látható, tapasztalható, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett digitális honfoglalás megkezdődött. Egyre markánsabban vannak jelen a jobboldali vélemények, egyre több jobboldali véleményvezér ér el magas nézettséget, jut el nagyon sok emberhez.

Ennek a jobboldal számára örvendetes, szívet melengető változásnak a baloldalon nem örülnek. Sőt egyre nagyobb a kétségbeesés a kormánypárti hangok felerősödése miatt. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az egyik legnagyobb Orbán-gyűlölő, baloldali megmondóember, Pottyondy Edina nagyon durván kifakadt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát
Tovább a cikkhezchevron

Az internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán próbált meg piszkoskodni:

»Ahol egykor Pokorni, Kövér és Áder volt, vagy később Rogán, Lázár és Pintér állt, most Bohár, Deák és a Kopasz, aki oszt hesszel. A hatalmuk minimális, mert könnyebb őket lecserélni, mint egy minisztert vagy egy négy évre választott képviselőt. Mindannyian csereszabatosak, de mégis ők azok, akik ott vannak a döntések közelében, ők azok, akik megvívják a politikai küzdelmeket, ők azok, akik az intellektuális és az erkölcsi tőkesúlyt adják a Fidesznek. (LOL)«

Nagy a kétségbeesés, mert immár van ellenfél is a pályán, ezt pedig annyira nem szokták szeretni a módfelett pc, befogadó és elfogadó liberálisok.

Tisztán látszik, hogy Orbán zseniális mesterterve fényesen bevált.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Végre volt egy bátor politikus, aki helyre tette Pottyondy Edinát. Az internet vicsorgó démona már nagyon hosszú ideje mérgezi a közéletet a lázító, pökhendi és sok esetben alpári stílusban előadatott videóival.

Nyitókép: Pottyondy Edina Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
•••
2025. december 22. 07:23 Szerkesztve
Megitéléshez elég csak ránézni, ugyanis a nőknél általában a két széle a mentalitásuknak dominál. Vagy normálisok, kedvesek, vagy gonoszok, viazstaszitóak! S nem is tehetnek róla valójában , mivel náluk a két XX kromoszómájuk közül az egyik inaktív, tehát nem igen tudja befolyásolni, semlegesíteni, az aktív által kódolt jellegeket. Ehhez nagyobb mértékű önkontrollra lenne szükségük, de nem mindegyiknél van kéznél. A hormonjaik gyakran jobban befolyásolják őket mindenben mint a két szinkronban működö agyféltekéjük. A férfiak társasága sem szűkölködik selejtes áruban, de nincs akkora szélsőségesség mint a nőknél, köszönhetően annak, hogy nekik XY ivari kromoszóma párjuk van s mindkettő aktív marad, s a két agyféltekéjük nem szinkronban, hanem félig-meddig egyszerre működik és nincsenek annyira hormonhatás alatt sem, a tesztoszteron főleg agresszivitást okoz, ha nagyon felgyűl. Idősödve a nők rossz tulajdonságai erősödnek, mig a férfiaknál az agyi érelmeszesedés okozhatja ezt.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. december 22. 06:17
A liberálisok csak addig hirdették a befogadást, míg valamelyik tökkelütött be nem fogadta őket. Azóta minden elfogadás nélkül súlyos károkat okoznak az emberiségnek. Azért csak a kisebbségeket tudják befogadni, mert azok nem nőhetnek a nyakukba, csak elfelejtik, hogy valaha ők is kisebbség voltak... A libsik éppen olyanok, mint a kismalac mesében, először csak a lábát...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!