Orbán Balázs Európa fogaskerék analógia influenszer Pottyondy Edina

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

2025. november 07. 05:46

Végre volt egy bátor politikus, aki helyre tette Pottyondy Edinát. Az internet vicsorgó démona már nagyon hosszú ideje mérgezi a közéletet a lázító, pökhendi és sok esetben alpári stílusban előadatott videóival.

2025. november 07. 05:46
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon büszke vagyok Orbán Balázsra. Végre volt egy bátor politikus, aki helyre tette Pottyondy Edinát. Az internet vicsorgó démona már nagyon hosszú ideje mérgezi a közéletet a lázító, pökhendi és sok esetben alpári stílusban előadatott videóival. Természetesen ezek a megjelenések mindig, tudatosan a baloldali álláspontot hivatottak megerősíteni, megjeleníteni.

Orbán Balázs ezt elégelte meg és rendesen kiosztotta a háborúpárti megmondóembert:

»Azt nem tudjuk, hogy Pottyondy Edina önként, csupán liberális dicsérő szavakért állt-e be ebbe a háborús gépezetbe fogaskeréknek, vagy rendesen megfizetik ezért a munkásságáért. Nyilvánvalóan egyik sem elfogadható, de utóbbi esetben legalább valamifajta racionális magyarázattal is szolgálhatnánk arra, hogy valaki miért dolgozik ekkora lelkesedéssel a magyar érdekkel szemben – előbbi esetben viszont a megvetés marad. Az viszont masszívan velünk van.«

Mivel Pottyondy konkrét, releváns, cáfoló választ nem tudott adni Orbán Balázs írására, a szokásos baloldali, ha úgy tetszik, háborúpárti analógiát mondta fel szóról szóra:

»Abban egyetértünk, hogy a háborús pszichózis életekbe kerül, és súlyos gazdasági károkat okoz. Amiben viszont eltér a véleményünk, hogy szerintem a háborús pszichózisban nem Európa és a liberálisok, hanem Moszkva szenved.«

Majd önfényezésképpen egy kis személyes vonalat is becsempészett a posztjába:

»A személyemre vonatkozó sorait – bár tudom, hogy sértésnek szánta – megtiszteltetésnek veszem. Az Ön megvetése számomra egyszerre jutalom és elismerés.«

Kedves Edina, szeretném önt megnyugtatni. Én pontosan ugyanígy érzek önnel kapcsolatban. Minden bíráló sora öröm számomra, mert gyakorlatilag mindenben ellentétes a véleményünk, és erre nagyon büszke vagyok. Minden vicsorgó, gyűlölettel átitatott posztja tovább erősít, mert ami önnél kiveri a biztosítékot, az csak nagyszerű, előremutató dolog lehet, ráadásul az olvasóink és az egész politikai közösségünk osztja ezt az álláspontot.”

Nyitókép: YouTube-képernyőkép


 

 

sagirdilsiz-2
2025. november 07. 09:19
Vannak ilyen mazochisták..... emlékszem, amikor fehér sapkában üvöltötte Vadai a Kossuth téren: Üss László üss! ( így akart randizni Kövérrel)
Válasz erre
0
0
kisnyugdijas-2
2025. november 07. 08:24
de mégis... ki f@szom ez a pottyantós. mi reteknek kell ezzel a szarkupaccal foglalkozni?
Válasz erre
3
0
Zafír
2025. november 07. 07:48
Hont a múltkor kissé nyersebb volt a fogalmazást illetően, viszont egyértelmű, félreérhetetlen! Nem olvastam rá reakciót! Lehet, hogy cáfolhatalan is??
Válasz erre
4
0
A1111a
2025. november 07. 07:21
Ezekkel a nyomingerekkel egyáltalán nem lenne szabad foglalkozni. Csak az ismeretségüket növelik és a hiúságukat legyezgetik azzal, hogy állandóan írnak róluk. A kutyákkal sem állunk le az utcán vitatkozni, ha a kerítés mögül megugatnak.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!