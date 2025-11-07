„Nagyon büszke vagyok Orbán Balázsra. Végre volt egy bátor politikus, aki helyre tette Pottyondy Edinát. Az internet vicsorgó démona már nagyon hosszú ideje mérgezi a közéletet a lázító, pökhendi és sok esetben alpári stílusban előadatott videóival. Természetesen ezek a megjelenések mindig, tudatosan a baloldali álláspontot hivatottak megerősíteni, megjeleníteni.

Orbán Balázs ezt elégelte meg és rendesen kiosztotta a háborúpárti megmondóembert:

»Azt nem tudjuk, hogy Pottyondy Edina önként, csupán liberális dicsérő szavakért állt-e be ebbe a háborús gépezetbe fogaskeréknek, vagy rendesen megfizetik ezért a munkásságáért. Nyilvánvalóan egyik sem elfogadható, de utóbbi esetben legalább valamifajta racionális magyarázattal is szolgálhatnánk arra, hogy valaki miért dolgozik ekkora lelkesedéssel a magyar érdekkel szemben – előbbi esetben viszont a megvetés marad. Az viszont masszívan velünk van.«

Mivel Pottyondy konkrét, releváns, cáfoló választ nem tudott adni Orbán Balázs írására, a szokásos baloldali, ha úgy tetszik, háborúpárti analógiát mondta fel szóról szóra:

»Abban egyetértünk, hogy a háborús pszichózis életekbe kerül, és súlyos gazdasági károkat okoz. Amiben viszont eltér a véleményünk, hogy szerintem a háborús pszichózisban nem Európa és a liberálisok, hanem Moszkva szenved.«