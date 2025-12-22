Orbán Viktor: Az a jó választás, mikor az emberek gőzölgő úton mennek szavazni (VIDEÓ)

– húzta alá.

„Tőle tanultam az a böcsességet is, hogy az a jó választás, amikor az emberek a gőzölgő úton mennek szavazni” – hangzott el.

De viccesen azt is megjegyezte, hogyha gond lesz az úttal, akkor az út építettőjére Lázár János miniszterre gondoljanak, aki nemcsak a legnagyobb útépítettő, hanem a legnagyobb útjavíttató is. „Erről a Strabag tudna beszélni” – tette hozzá.

Orbán Viktor azzal folytatta, „jó is, hogy végre elkészültünk ezzel az úttal, mert itt minden mandátumot megkaptunk Önöktől az elmúlt időszakban. Ezért köszönetet szeretnék mondani”. Orbán Viktor itt arra is kitért, hogy nemcsak a mögötte álló két országgyűlési képviselő mandátumát köszöni meg, hanem „le egészen a határig, meg föl Pestig, nagyjából ez így rendben is van. Erre volna szükségünk most is” – tekintett előre.

A beszédben elhangzott, hogy azért jöttek össze, hogy egy ígéretüket teljesítsék: azt vállalták, hogy gyorsforgalmi utakat hoznak a Kunságra, ennek része a mostani Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz átadása.