Hírek
Vélemények
lázár jános kenderes kisújszállás autóút építés ország orbán viktor

Orbán Viktor: Az a jó választás, mikor az emberek gőzölgő úton mennek szavazni (VIDEÓ)

2025. december 22. 10:24

Folytatódott az országépítés. Az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát adták át december 22-én, hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor az átadón kiemelte, az egyedüli polgári közösség, melynek van Alföld-programja az a Fidesz.

2025. december 22. 10:24
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb fontos pillanat jött el az országépítésben. Kenderes határában hétfőn avatták az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter is részt vett.

A miniszterelnök beszédében felidézte, hogy Fazekas Sándor volt az, aki még miniszterként ragaszkodott ahhoz, hogy ez az út bekerüljön az országos útépítési hálózatba 2010-2012 környékén. „Ezért külön köszönöttel tartozunk neki, az egykori vidékfejlesztési miniszternek, hogy 

mindig is ragaszkodott hozzá, hogy ez az útfejesztés sose kerüljön le a napi rendről” 

– húzta alá.

„Tőle tanultam az a böcsességet is, hogy az a jó választás, amikor az emberek a gőzölgő úton mennek szavazni” – hangzott el.

De viccesen azt is megjegyezte, hogyha gond lesz az úttal, akkor az út építettőjére Lázár János miniszterre gondoljanak, aki nemcsak a legnagyobb útépítettő, hanem a legnagyobb útjavíttató is. „Erről a Strabag tudna beszélni” – tette hozzá.

Orbán Viktor azzal folytatta, „jó is, hogy végre elkészültünk ezzel az úttal, mert itt minden mandátumot megkaptunk Önöktől az elmúlt időszakban. Ezért köszönetet szeretnék mondani”. Orbán Viktor itt arra is kitért, hogy nemcsak a mögötte álló két országgyűlési képviselő mandátumát köszöni meg, hanem „le egészen a határig, meg föl Pestig, nagyjából ez így rendben is van. Erre volna szükségünk most is” – tekintett előre.

A beszédben elhangzott, hogy azért jöttek össze, hogy egy ígéretüket teljesítsék: azt vállalták, hogy gyorsforgalmi utakat hoznak a Kunságra, ennek része a mostani Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz átadása. 

Itt megjegyezte, hogy nem is volt más választásuk, mint, hogy ezt az ígéretüket teljesítsék, hiszen történelemből is megtanultuk, „a kunokkal nem jó ujjat húzni. S a kunok erősen képviselik magukat a magyar parlamentben. A kunok adják a jegybankelnököt, Önök adták az utolsó kormányzót, és időnként egy Nobel-díjassal is megajándékoznak bennünket” – utalt Orbán Karikó Katalinra.

Egyedül a Fidesznek van Alföld-programja

A kormányfő arra is rámutatott, hogy a Fidesz-KDP az egyedüli olyan politikai közösség, amely Alföld-programmal rendelkezik. Részben ennek az az oka, hogy az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is dél-alföldi, hódmezővásárhelyi, de részben azért is, mert a miniszterelnök anyai ágon mezőtúri. S mint kiderült „Szolnokról vitt asszonyt is”.

Ezt követően ismertette, hogy 

  • 2010-ben az érintett térségben a munkanélküliség 12 százalékos volt, napjainkban ez 5 százalék. 
  • A Demján Sándor -programban 4,5 milliárd forint érkezett a szolnok vármegyei vállalkozókhoz.
  • Karcagon teljesen felújították a kórházat, és építettek egy szabadidőközpontot is.
  • De a két út az M4-es és az M44-es is nagyon fontos volt.

„Mert egyébként az Alföldnek ez a középső része elzárt terület maradt volna. S van még hátra 60 kilométernyi hiányzó útszakasz. Kisújszállástól. Az is épülni fog, de azt egy koncessziós építési rendszerben fogjuk megalkotni” – sorolta Orbán Viktor.

Így épült Magyarország az elmúlt 15 évben

A kormányfő arról is beszélt, hogy aho utak vannak, ott kamionok és teherautók is járnak. Épp ezért arról döntöttek, hogy 2026 januárjától a 20 tonnánál nagyobb kamionok csak az autópályákat használhatják. 

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 évben annyi autópályát és utat építettek, amellyel a hazai hálózat lakosság arányosan számolva eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 

2010-ben a gyorsforgalmi utak 1273 kilométer volt, és ez 2025-re – 35 kilométer híján – 2000 kilométerre emelkedett.

„Emellé felépítettünk még 8 Duna- és Tisza-hidat, és most már mind a 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton. Ez mindent egybevetve azt jelenti, hogy 

a magyar emberek 90 százaléka félóra autóút távolságra lakik valamely sztrádától.

S ha minden beruházásunkat meg tudjuk valósítani, akkor ez a szám felmegy 100-ra, és az idő pedig 30 percről 20-ra fog szűkülni” – vázolt fel egy optimista forgatókönyvet.

De az átadón az is elhangzott, hogy ha majd elérnek Berettyóújfaluig, és ha addig a románok is elvágzik a szükséges munkálatokat, akkor ott majd fel lehet közvetlenül hajtani a Nagyvárad-Kolozsávár felé vezető gyorsforgalmi utakra. „Ez azt jelenti a legóvatosabb becslések szerint is, hogy így 

a Budapest-Kolozsvár távolság másfél órával rövidebb lesz.  Ezért is a nemzetegyesítésnek egy fontos pillanata a mai”

 – jelentette ki a kormányfő.

Ilyen jövő vár Kelet-Magyarországra

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Kelet-Magyarország északi részét, Nyíregyházát és környékét „jól meglökték”, jelentős beruházások és fejlesztések történtek. 

„S miután megépültek itt az utak tenni fogunk azért, hogy itt is megszülessenek azok a nagy ipari beruházások, amelyek hasonló fejlődési távlatokat nyitnak meg, mint az Alföld északi részén. Ugyanis 

a terv az, hogy itt egy olyan ipari régiót hozzunk létre, amit mi úgy hívunk, hogy Debrecen-Nagyszalona-Békéscsaba. Egy határokon átnyúló nagy gazdasági térség. 

Ezért majd megépítjük, – már tervezás alatt is van – a Békéscsaba-Debrecen négysávos autóútunkat is” – mondta el a miniszterelnök.

Ukrajna nevű kisgömböc helyett út- és országépítés

Orbán Viktor leszögezte, hogy az útépítéshez pénz kell. Ennél  a pontnál felidézte, hogy most tért haza nemrég Brüsszelből, ahol egy „Ukrajna nevű kisgömböcnek” az európai vezetők megszavaztak egy újabb 90 milliárd eurós hitelcsomagot, abban a reményben, hogy majd jó nagy kamattal visszakapják. 

„De úgy nyerje a Tisza a választást, ahogy az ukránok visszafizetik ezt a hitelt. Ha nem tudtunk volna kimaradni ebből a bolond brüsszeli ötletből, akkor ennek a ránk eső része 400 milliárd forint lett volna. Ez az útszakasz, amit most átadunk, ez 170 milliárd forint, ami előttünk van, az pedig nagyjából ugyanennyi. Tehát azt az összeget kellett volna átadnunk Brüsszelben, ami lényegében ennek az autóútnak a teljes megépítési költsége” – hozott egy jól érthető példát.

A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarcha mellékzsebében. Ez a jövő évi választás tétje is. (...) Most már jól látható, hogy 

két út van előttünk: haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik valahova máshova. A másik lehetőségünk, hogy rajta maradunk a magyar úton, és haladunk úgy, ahogy tettük ezt az elmúlt 15 évben.

S akkor Magyarország fejlődni, növekedni és erősödni fog” – vázolta fel Orbán Viktor.

„A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön”

Az átadó előtt a kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy 

amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is”. 

Felidézte, 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Ezzel elérték, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától.

A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában”.

„Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

galancza-2
2025. december 22. 13:12
Azok a fanatikus fidesz-szavazók akik felháborodnak a szavaimon, gondolkozzanak el lentulai-lázár interjún. lázár sem zárja ki a poloskás győzelmet.És azt is jól látja hogy a kegyelmi ügy miatt van esélye poloskának. Sajnos a kegyelmi ügy lényegét a mai napig rengeteg fideszes politikus,elemző,újságíró, fanatikus szavazó nem értette meg, ezért az ügy kommunikációja a mai napig szar. Sok fideszes megdöbbentő módon örülne v.jucus indításának.... Én nagyon nagyra tartom Orbán Viktort,de borzasztó látni, hogy ő sem értette meg teljesen a kegyelmi ügy fontosságát és tragikusság a Fidesz szempontjából. Mondhat akárki akármit,de a 2022-es 3 millió Fidesz--szavazóból legalább 1 millát taszít kati és jucus személye és még fél milla kritikus velük szemben. Sajnos egyértelműen az látszik hogy a Fidesz kezdi elbízni magát.Túlértékelik OV-ék saját rendezvényeik jelentőségét.Jók a fideszes rendezvények, de oda 95%-ban a fanatikus Fidesz-szavazók mennek.
galancza-2
2025. december 22. 13:02
Ez mind szép és jó,de ideje lenne megértenie OV-nak hogy igenis el kéne fogadnia függetlenobjektívpoloskás média meghívásait,mert azt többen követik mint a Fideszes és állami médiákat. Sokszázezer nem fanatikus ellenzéki szimpatizáns is a libsibolsi médiájat követi,mert sajnos a Fideszes és állami médiák tragikusan egysíkúak, és szájbarágósak: lényegileg persze jót mondanak, de ezen a stíluson rég túlépett a világ, ez a stílus csak a fanatikus Fidesz-szavazóknak jön be. Ott kell nyilatkozni ahol legtöbb a nézettség. A 2022-es fideszes 3 millió szavazóból 800000 elbizonytalanodott,és ezek nem a fideszes és állami médiákat követik. Jó kommunikációval ebből a 800000-ből 500000 megtartható lenne és akkor biztos maradna a Fidesz. OV simán le tudná mosni a gulyó marcsi-féle poloskás patkányokat. poloska kicsit leszállóágba került de továbbra is 40% fanatikusan gyűlöli a Fideszt, további 20% többé-kevésbé. Brutális tévedésben vannak azok akik azt hiszik hogy biztos a Fidesz győzelme.Folyt.k.
states-2
2025. december 22. 12:53
Ezért kap állandó méretes verést a komcsi csürhe 15 éve, mert miközben rombolnak, háborús uszítanak, hazudnak, rágalmaznak, lopnak, Orbánék kormányoznak az ország, a nemzet javára. Ezért is van úton már megint a következő Orbán-kétharmad, mai legfrissebb közvélemény-kutatás szerint is.
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 22. 12:23 Szerkesztve
Így épült Magyarország az elmúlt 15 évben A kormányfő arról is beszélt, hogy aho utak vannak, ott kamionok és teherautók is járnak. """ 😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️Igen "aho" járnak ott utak is vannak.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékkal emelik a fuvardíjakat.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁 MI NEM EMELÜNK ADÓKAT ,AZT A TISZA AKARJA🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁😁😁😁😁😁 hétfőn lesz tüntetés, JÖN INNEN VALAKI?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!