Orbán Viktor: Az a jó választás, mikor az emberek gőzölgő úton mennek szavazni (VIDEÓ)

Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában
A miniszterelnök szerint amit vállaltak, azt megcsinálják, lépésről lépésre, ellenszélben is.
Folytatódott az országépítés. Az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát adták át december 22-én, hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor az átadón kiemelte, az egyedüli polgári közösség, melynek van Alföld-programja az a Fidesz.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb fontos pillanat jött el az országépítésben. Kenderes határában hétfőn avatták az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter is részt vett.
A miniszterelnök beszédében felidézte, hogy Fazekas Sándor volt az, aki még miniszterként ragaszkodott ahhoz, hogy ez az út bekerüljön az országos útépítési hálózatba 2010-2012 környékén. „Ezért külön köszönöttel tartozunk neki, az egykori vidékfejlesztési miniszternek, hogy
mindig is ragaszkodott hozzá, hogy ez az útfejesztés sose kerüljön le a napi rendről”
– húzta alá.
„Tőle tanultam az a böcsességet is, hogy az a jó választás, amikor az emberek a gőzölgő úton mennek szavazni” – hangzott el.
De viccesen azt is megjegyezte, hogyha gond lesz az úttal, akkor az út építettőjére Lázár János miniszterre gondoljanak, aki nemcsak a legnagyobb útépítettő, hanem a legnagyobb útjavíttató is. „Erről a Strabag tudna beszélni” – tette hozzá.
Orbán Viktor azzal folytatta, „jó is, hogy végre elkészültünk ezzel az úttal, mert itt minden mandátumot megkaptunk Önöktől az elmúlt időszakban. Ezért köszönetet szeretnék mondani”. Orbán Viktor itt arra is kitért, hogy nemcsak a mögötte álló két országgyűlési képviselő mandátumát köszöni meg, hanem „le egészen a határig, meg föl Pestig, nagyjából ez így rendben is van. Erre volna szükségünk most is” – tekintett előre.
A beszédben elhangzott, hogy azért jöttek össze, hogy egy ígéretüket teljesítsék: azt vállalták, hogy gyorsforgalmi utakat hoznak a Kunságra, ennek része a mostani Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz átadása.
Itt megjegyezte, hogy nem is volt más választásuk, mint, hogy ezt az ígéretüket teljesítsék, hiszen történelemből is megtanultuk, „a kunokkal nem jó ujjat húzni. S a kunok erősen képviselik magukat a magyar parlamentben. A kunok adják a jegybankelnököt, Önök adták az utolsó kormányzót, és időnként egy Nobel-díjassal is megajándékoznak bennünket” – utalt Orbán Karikó Katalinra.
A kormányfő arra is rámutatott, hogy a Fidesz-KDP az egyedüli olyan politikai közösség, amely Alföld-programmal rendelkezik. Részben ennek az az oka, hogy az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is dél-alföldi, hódmezővásárhelyi, de részben azért is, mert a miniszterelnök anyai ágon mezőtúri. S mint kiderült „Szolnokról vitt asszonyt is”.
Ezt követően ismertette, hogy
„Mert egyébként az Alföldnek ez a középső része elzárt terület maradt volna. S van még hátra 60 kilométernyi hiányzó útszakasz. Kisújszállástól. Az is épülni fog, de azt egy koncessziós építési rendszerben fogjuk megalkotni” – sorolta Orbán Viktor.
A kormányfő arról is beszélt, hogy aho utak vannak, ott kamionok és teherautók is járnak. Épp ezért arról döntöttek, hogy 2026 januárjától a 20 tonnánál nagyobb kamionok csak az autópályákat használhatják.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 évben annyi autópályát és utat építettek, amellyel a hazai hálózat lakosság arányosan számolva eléri a legfejlettebb nyugat-európai országok szintjét.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy
2010-ben a gyorsforgalmi utak 1273 kilométer volt, és ez 2025-re – 35 kilométer híján – 2000 kilométerre emelkedett.
„Emellé felépítettünk még 8 Duna- és Tisza-hidat, és most már mind a 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton. Ez mindent egybevetve azt jelenti, hogy
a magyar emberek 90 százaléka félóra autóút távolságra lakik valamely sztrádától.
S ha minden beruházásunkat meg tudjuk valósítani, akkor ez a szám felmegy 100-ra, és az idő pedig 30 percről 20-ra fog szűkülni” – vázolt fel egy optimista forgatókönyvet.
De az átadón az is elhangzott, hogy ha majd elérnek Berettyóújfaluig, és ha addig a románok is elvágzik a szükséges munkálatokat, akkor ott majd fel lehet közvetlenül hajtani a Nagyvárad-Kolozsávár felé vezető gyorsforgalmi utakra. „Ez azt jelenti a legóvatosabb becslések szerint is, hogy így
a Budapest-Kolozsvár távolság másfél órával rövidebb lesz. Ezért is a nemzetegyesítésnek egy fontos pillanata a mai”
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Kelet-Magyarország északi részét, Nyíregyházát és környékét „jól meglökték”, jelentős beruházások és fejlesztések történtek.
„S miután megépültek itt az utak tenni fogunk azért, hogy itt is megszülessenek azok a nagy ipari beruházások, amelyek hasonló fejlődési távlatokat nyitnak meg, mint az Alföld északi részén. Ugyanis
a terv az, hogy itt egy olyan ipari régiót hozzunk létre, amit mi úgy hívunk, hogy Debrecen-Nagyszalona-Békéscsaba. Egy határokon átnyúló nagy gazdasági térség.
Ezért majd megépítjük, – már tervezás alatt is van – a Békéscsaba-Debrecen négysávos autóútunkat is” – mondta el a miniszterelnök.
Orbán Viktor leszögezte, hogy az útépítéshez pénz kell. Ennél a pontnál felidézte, hogy most tért haza nemrég Brüsszelből, ahol egy „Ukrajna nevű kisgömböcnek” az európai vezetők megszavaztak egy újabb 90 milliárd eurós hitelcsomagot, abban a reményben, hogy majd jó nagy kamattal visszakapják.
„De úgy nyerje a Tisza a választást, ahogy az ukránok visszafizetik ezt a hitelt. Ha nem tudtunk volna kimaradni ebből a bolond brüsszeli ötletből, akkor ennek a ránk eső része 400 milliárd forint lett volna. Ez az útszakasz, amit most átadunk, ez 170 milliárd forint, ami előttünk van, az pedig nagyjából ugyanennyi. Tehát azt az összeget kellett volna átadnunk Brüsszelben, ami lényegében ennek az autóútnak a teljes megépítési költsége” – hozott egy jól érthető példát.
A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarcha mellékzsebében. Ez a jövő évi választás tétje is. (...) Most már jól látható, hogy
két út van előttünk: haladhatunk a brüsszeli úton, ami azt jelenti, hogy a pénzünket innen elviszik valahova máshova. A másik lehetőségünk, hogy rajta maradunk a magyar úton, és haladunk úgy, ahogy tettük ezt az elmúlt 15 évben.
S akkor Magyarország fejlődni, növekedni és erősödni fog” – vázolta fel Orbán Viktor.
