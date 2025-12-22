Szia, mentő!

Mert a baj most nem a lassan megszokott mértékű. Hogy mit művel ez a rendszer az ország szellemi, gazdasági, erkölcsi állapotával, azt eddig is láttuk. Igaz, ahogy most ránk ömlenek a gyermekvédelmi botrány újabb és újabb taszító részletei, az eddiginél csupaszabban áll előttünk a nagy hazugság a kormány gyermekbarátságáról. Amit csak az új ellenség kijelölése, a pedofilokkal gonoszul összemosott melegek meggyűlöltetése kedvéért tűzött a zászlajára.

Még magunkhoz sem térhettünk, jött az újabb lelepleződés. Ez a kormány sok éve azt sugallja: szemben az őt kritizálókkal, ő aztán a feje búbjától a talpáig „nemzeti”. Csakis ő egyedül az. Jó, kicsit (sokat) lop, kicsit (nagyon) lezülleszti az állami szolgáltatásokat és a gazdaságot, de nemzeti külpolitikát folytat! Megvéd minket és szuverenitásunkat mindenáron.