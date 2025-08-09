Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gép Balti-tenger Gripenek NATO magyar

Forrt a levegő a NATO légterében: orosz gépeket fogtak be a magyar Gripenek

2025. augusztus 09. 16:33

A célpontok nem létesítettek rádiókapcsolatot a légiirányítással.

2025. augusztus 09. 16:33
null

Orosz katonai gépek elfogásával kezdődött a magyar Gripenek első éles bevetése a Balti-tenger felett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombat délelőtt egy

»Éles riasztás« feliratú fotót posztolt egy Gripen vadászrepülőről, amely a NATO Balti Légrendészeti missziója keretében teljesített feladatot.

A miniszter beszámolója szerint a magyar gépek „azonosítatlan repülőgépeket” fogtak el, majd azonosításuk után visszatértek a litvániai bázisra. A honvédség hivatalos közleménye pontosította, hogy péntek délelőtt orosz gépek miatt riasztották a magyar vadászokat. A célpontok nem létesítettek rádiókapcsolatot a légiirányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak.

Magyarország augusztus 1-jétől négy hónapon keresztül, vezető nemzetként, 80 katonával és négy Gripen vadászrepülővel látja el a balti államok légrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal közösen, NATO-parancsnokság alatt. Ez már a negyedik alkalom, hogy hazánk részt vesz ilyen küldetésben, a mostani misszióban pedig ez volt az első éles riasztás.

Nyitókép forrása: A MUC-Spotter YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2025. augusztus 09. 16:53
"Forrt a levegő" és még kapcsolat sincs. Micsoda világ, ez tűrhetetlen,sőt egyenesen besz@rás.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 09. 16:49
Szabadságot Forrt Levegőnek!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 09. 16:48
RA-85426 Tupolev Tu-154B-2 Moszkva Zsukovszkij - Kalinyingrád RFF64773 Russia - Air Force flightradar24.com/2025-08-08/08:57/20x/64773/3ba1ba65 Ez volt az UFÓ, amit hősiesen elfogtak. Talán nem kellene nekünk ennyire lemenni "Alphába"... NATO-küldetés, ez a dolgunk, de ezt az atlantiszopkodást nem kellene..
Válasz erre
2
0
ChongLi
2025. augusztus 09. 16:46
Most jelentették, hogy Putin alsóneműt cserélt és elmenekült a Kremlből az uráli bunkerébe. Holnaptól a kettes számú testdublőre teljesít szolgálatot. (Az egyes számúról kiderült, hogy angol ügynök, azóta nem látták).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!