Forrt a levegő a NATO légterében: orosz gépeket fogtak be a magyar Gripenek

Orosz katonai gépek elfogásával kezdődött a magyar Gripenek első éles bevetése a Balti-tenger felett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombat délelőtt egy

»Éles riasztás« feliratú fotót posztolt egy Gripen vadászrepülőről, amely a NATO Balti Légrendészeti missziója keretében teljesített feladatot.

A miniszter beszámolója szerint a magyar gépek „azonosítatlan repülőgépeket” fogtak el, majd azonosításuk után visszatértek a litvániai bázisra. A honvédség hivatalos közleménye pontosította, hogy péntek délelőtt orosz gépek miatt riasztották a magyar vadászokat. A célpontok nem létesítettek rádiókapcsolatot a légiirányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak.

Magyarország augusztus 1-jétől négy hónapon keresztül, vezető nemzetként, 80 katonával és négy Gripen vadászrepülővel látja el a balti államok légrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal közösen, NATO-parancsnokság alatt. Ez már a negyedik alkalom, hogy hazánk részt vesz ilyen küldetésben, a mostani misszióban pedig ez volt az első éles riasztás.

Nyitókép forrása: A MUC-Spotter YouTube-oldala

***