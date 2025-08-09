Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tilalom csapadékhiány hőség lakosság tűz Nébih

Országos tűzgyújtási tilalom jön vasárnaptól – extrém tűzveszély fenyeget

2025. augusztus 09. 15:53

A tartós hőség és a csapadékmentes idő miatt a kiszáradt erdőkben a lángok akár másodpercek alatt elharapózhatnak.

2025. augusztus 09. 15:53
null

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton a honlapján. Azt írták, a tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelik el.

Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza.

A Nébih közölte, az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.

Jelezték, a fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek.

Hozzátették, az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjed a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Nőhet továbbá a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek, és nő a tüzek úgynevezett ugrótűzpotenciálja is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Már egy másodpercnyi odafigyelés százórás tűzoltást és százéves erdészeti helyreállítást előzhet meg - írták.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyaljai-2
2025. augusztus 09. 16:23
És mi a helyzet a tűzijátékokkal? Nem csak Budapestre gondolok. Ott szoktak lenni tűzoltók. A legszegényebb falu polgármestere is csinál ilyenkor valamit. A legközelebbi tűzoltóság meg 10 kilométerre van, és Főutca két tűzcsapját 3 éve nem próbálták kinyitni.
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. augusztus 09. 16:11
Jól teszik. Sőt a lakosságot is fel kellene szólitani, h. éberen FIGYELJEN az esetleges gyújtogatókra és jelentsék. Mert sajnos a tűzesetek 98%-a szándékos gyújtogatás. Cordobában égett ma reggel a gyönyörű egykori Mecset, ma kat. Katedrális, az UNESCO öröksége. Szerencsére sikerült a lángokat megfékezni. Az emberekben még él az 5 évvel ezelőtti párizsi Notre Dame pusztulása, melyet nagy erőfeszitéssel és hatalmas összeggel sikerült újra felépiteni . Dél-Franciao., É-Spanyo-ban, Görögo-ban is nagy erdőtüzek vannak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!