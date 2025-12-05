Ft
12. 05.
péntek
Ezt aligha hagyja szó nélkül Putyin: vérszemet kapott az Európai Unió, brutális tervet dolgoztak ki Oroszország ellen

2025. december 05. 21:11

Az EU és a G7 országai új szankciót fontolgatnak.

2025. december 05. 21:11
A G7 országai és az Európai Unió tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a jelenleg érvényben lévő orosz olajárplafont teljes tengeri szolgáltatási tilalommal váltsák fel – írta a Reuters.

A cél, hogy tovább csökkentsék az Oroszország ukrajnai háborúját finanszírozó olajbevételeket.

Jelenleg Oroszország olajexportjának több mint egyharmadát nyugati tankerek szállítják, főként Indiába és Kínába, nyugati hajózási szolgáltatások igénybevételével.

A tervezett tilalom ezt a kereskedelmet tenné lehetetlenné, mivel nagyrészt EU-tagországok, például Görögország, Ciprus és Málta flottái bonyolítják.

A fennmaradó exportot a nyugati felügyelet és szabványok alól kivont, több száz hajóból álló úgynevezett „sötét flotta” szállítja, amelyet Oroszországnak tovább kellene bővítenie a tilalom esetén.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a tilalom az EU következő szankciós csomagjának része lehet, amelyet 2026 elejére terveznek. Az EU 27 tagállama a tervek szerint a G7 országaival egyeztetve fogadná el a tilalmat, mielőtt hivatalosan beépítenék a csomagba.

Brit és amerikai tisztviselők már technikai G7-megbeszéléseken is szorgalmazzák az intézkedést. A szankció végső formája azonban a Trump-adminisztráció által választott Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlási taktikától függ majd, ami az ukrajnai békét hívatott elősegíteni.

A tervezett intézkedés minden eddiginél közelebb vinné a világpiaci gyakorlatot a teljes tiltáshoz, amely nemcsak az importot, hanem a szállítást és a tengeri szolgáltatásokat is érintené.

A G7 2022-ben vezette be az árplafont az orosz olajra, hogy korlátozza a Kreml bevételeit, miközben az Uniótól független országok továbbra is vásárolhattak olajat nyugati szolgáltatásokkal, de csak az árplafon alatti áron. Oroszország emiatt exportjának nagy részét saját hajóival Ázsiába irányította, amelyek közül sokat azóta a nyugati országok szankcionáltak.

A Biden-adminisztráció úgy vélte, hogy Oroszország minél több pénzt költ a saját tankerflottájára, annál kevesebb marad a háború folytatására. Ezzel szemben a Trump-kormányzat szkeptikusabb az árplafonnal kapcsolatban, és nem támogatta, amikor 2025 szeptemberében a nyugati országok az olajár plafonját 60 dollárról 47,6 dollárra csökkentették hordónként.

Nyitókép: YAMIL LAGE / AFP

Összesen 8 komment

Takagi
2025. december 05. 22:33
Megoldják okosban, mert mindig van más lehetőség.
Válasz erre
0
0
Potymog
2025. december 05. 22:21
"A tervezett tilalom ezt a kereskedelmet tenné lehetetlenné, mivel nagyrészt EU-tagországok, például Görögország, Ciprus és Málta flottái bonyolítják." Görögország, Ciprus, Málta ezek szerint el fog esni egy rakás pénztől. A többiek hajókból álló flottái pedig erősödhetnek.
Válasz erre
3
0
123321
2025. december 05. 22:11
öngyilkos bagázs.
Válasz erre
3
0
zsocc44
2025. december 05. 21:59
Hiába! A szankciók működnek… ja, nem… ha 19x próbáltad és nem sikerült a 20. azonos próbálkozás biztosan bejön! Őrület => mindig, mindent ugyanúgy csinálni és más eredményre számítani!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!