Ezt aligha hagyja szó nélkül Putyin: vérszemet kapott az Európai Unió, brutális tervet dolgoztak ki Oroszország ellen

A fennmaradó exportot a nyugati felügyelet és szabványok alól kivont, több száz hajóból álló úgynevezett „sötét flotta” szállítja, amelyet Oroszországnak tovább kellene bővítenie a tilalom esetén.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a tilalom az EU következő szankciós csomagjának része lehet, amelyet 2026 elejére terveznek. Az EU 27 tagállama a tervek szerint a G7 országaival egyeztetve fogadná el a tilalmat, mielőtt hivatalosan beépítenék a csomagba.

Brit és amerikai tisztviselők már technikai G7-megbeszéléseken is szorgalmazzák az intézkedést. A szankció végső formája azonban a Trump-adminisztráció által választott Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlási taktikától függ majd, ami az ukrajnai békét hívatott elősegíteni.

A tervezett intézkedés minden eddiginél közelebb vinné a világpiaci gyakorlatot a teljes tiltáshoz, amely nemcsak az importot, hanem a szállítást és a tengeri szolgáltatásokat is érintené.

A G7 2022-ben vezette be az árplafont az orosz olajra, hogy korlátozza a Kreml bevételeit, miközben az Uniótól független országok továbbra is vásárolhattak olajat nyugati szolgáltatásokkal, de csak az árplafon alatti áron. Oroszország emiatt exportjának nagy részét saját hajóival Ázsiába irányította, amelyek közül sokat azóta a nyugati országok szankcionáltak.