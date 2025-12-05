Megvan a hír, amire mindenki várt: mégis találkozhat Trump és Putyin

A Mandiner pénteken beszámolt róla, Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán erőknek ki kell vonulniuk Ukrajna keleti, Donbasz régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt. A BBC szerint az orosz elnök minden kompromisszumot elutasított a háború lezárásának módjával kapcsolatban.