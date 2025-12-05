Ft
12. 05.
péntek
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donbasz Jurij Usakov Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin

Megvan a hír, amire mindenki várt: mégis találkozhat Trump és Putyin

2025. december 05. 16:23

Az orosz elnök tanácsadója biztató nyilatkozatot tett.

2025. december 05. 16:23
„Ez minden bizonnyal megtörténhet” – válaszolta Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója arra a kérdésre, találkozik-e a közeljövőben Trump és Putyin. A Portfolio a TASZSZ alapján arról ír, Usakov aláhúzta: a moszkvai béketárgyalásokon ragaszkodtak a nyári, alaszkai csúcstalálkozón kötött megállapodásokhoz.

A Mandiner pénteken beszámolt róla, Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán erőknek ki kell vonulniuk Ukrajna keleti, Donbasz régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt. A BBC szerint az orosz elnök minden kompromisszumot elutasított a háború lezárásának módjával kapcsolatban.

akitiosz
2025. december 05. 18:54
Senki sem vár ezekre a találkozhat, de nem találkozik "hírekre".
csulak
2025. december 05. 17:36
csak batran egyezenek meg
templar62
2025. december 05. 16:47
AIDA FAUST PUCCINI VERDI . UNDSOWEITER , UNDSOWEITER
Csigorin
2025. december 05. 16:39
meseljetek milyen "kompromisszumot" utasitott el? az "add meg magad es fizess hadisarcot" nem kompromisszum hanem hagymazas lazalom. Kivancsi vagyok mi az ami "kompromisszum" ? Mert az nem az hogy az oroszok adjak fel a minimalis celkituzeseiket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.