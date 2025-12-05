Elképesztő fordulat: már Moszkva diktál, Washington Putyin elvárásaihoz igazodik
Jurij Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően hatottak a tárgyalások légkörére.
Az orosz elnök tanácsadója biztató nyilatkozatot tett.
„Ez minden bizonnyal megtörténhet” – válaszolta Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója arra a kérdésre, találkozik-e a közeljövőben Trump és Putyin. A Portfolio a TASZSZ alapján arról ír, Usakov aláhúzta: a moszkvai béketárgyalásokon ragaszkodtak a nyári, alaszkai csúcstalálkozón kötött megállapodásokhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Jurij Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően hatottak a tárgyalások légkörére.
A Mandiner pénteken beszámolt róla, Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán erőknek ki kell vonulniuk Ukrajna keleti, Donbasz régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt. A BBC szerint az orosz elnök minden kompromisszumot elutasított a háború lezárásának módjával kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas pofont kapott a diplomácia: az orosz elnök minden kompromisszumot lesöpört az asztalról, és nyíltan megfenyegette Kijevet.
Fotó: Drew ANGERER / AFP