12. 03.
szerda
12. 03.
szerda
Washington Jurij Usakov orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin

Elképesztő fordulat: már Moszkva diktál, Washington Putyin elvárásaihoz igazodik

2025. december 03. 22:28

Jurij Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően hatottak a tárgyalások légkörére.

2025. december 03. 22:28
null

Az Index arról számolt be, hogy Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója sajtótájékoztatóján közölte: a moszkvai tárgyalásokon az amerikai fél jelezte Vlagyimir Putyinnak, hogy készek figyelembe venni Oroszország álláspontját. A tanácsadó szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően befolyásolták a tárgyalások légkörét, majd így folytatta: 

az orosz haderő fellépése „józanabbá tette a nyugati megítélést” az ukrajnai békéről, és ez „nem csak az amerikaiakra vonatkozik”.

Usakov közlése szerint Oroszország jelenleg kizárólag az Egyesült Államokkal folytat tárgyalásokat az ukrajnai rendezésről. Washington megerősítette, hogy figyelembe veszi Moszkva szempontjait, és mindent megtesz a tartós rendezés elérése érdekében. A kremlbeli találkozón szóba került Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdése is.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A forrás szerint, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kijev is egyeztetett Washingtonnal a moszkvai tárgyalások után. Az amerikai delegáció tagjai szerint a kremlbeli megbeszélés „pozitívan járult hozzá” a békefolyamathoz. Az amerikai fél meghívta az ukrán küldöttséget, hogy hamarosan folytassák az egyeztetéseket az Egyesült Államokban.

Nyitókép forrása: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

akitiosz
2025. december 03. 23:21
Hoppá megint hazudik. Se nem elképesztő, se nem fordulat. Már régóta ez a tendencia.
Válasz erre
3
0
counter-revolution
•••
2025. december 03. 23:19 Szerkesztve
„Putyin szerint Ukrajna kalózakciói miatt »kiterjeszti a támadások körét« az ukrán kikötőkre és a kikötőbe érkező hajókra és megtorló intézkedéseket hozhat az Ukrajnát támogató országok hajói ellen. »A legradikálisabb lehetőség az, hogy elvágjuk Ukrajnát a tengertől, akkor elvileg lehetetlen lesz a kalózkodás« – tette hozzá.”
Válasz erre
4
0
NeMá
•••
2025. december 03. 22:56 Szerkesztve
Oroszország a teknős, a nyugati komcsik Akhilleusz és a paradoxon szerint a nyugat hiába gyorsabb, hiába teper, sosem éri utol a lassú teknőst. A nyugat 5 év mulva akarja lerohani Oroszországot, de Oroszok is fejlesztik a hadiképességeit, a nyugat azt hitte elég fejlet, 5 év alatt Oroszok annyi oresnyiket gyártanak, hogy letarol bárkit aki közelit az Orosz határhoz! Kína meg mindent bevásárolt a Kuka robottól(Kukaával hegesztik Muskék a SpaceX StarShipeket, csak szolok), a Volvo, Puma, stb... Libantak az anyukat is eladták, csak pislog az ember, ezek mindent elkúrnak!
Válasz erre
2
0
In_memoriam_fleto
2025. december 03. 22:51
Ez a jó irány, meghunyászkodni a ruszkik előtt, a történelem egyértelműen azt mutatja, hogy békeszerető népről van szó, akik véletlenül sem fogják ezt a gyengeség jelének venni, és tovább terjeszteni befolyásukat Európában.
Válasz erre
0
3
