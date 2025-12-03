Elképesztő fordulat: már Moszkva diktál, Washington Putyin elvárásaihoz igazodik

A forrás szerint, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kijev is egyeztetett Washingtonnal a moszkvai tárgyalások után. Az amerikai delegáció tagjai szerint a kremlbeli megbeszélés „pozitívan járult hozzá” a békefolyamathoz. Az amerikai fél meghívta az ukrán küldöttséget, hogy hamarosan folytassák az egyeztetéseket az Egyesült Államokban.