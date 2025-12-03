Ez kevés lesz Putyin ellen: több katonát akarnak látni a NATO egyik legerősebb országában
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
Jurij Usakov szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően hatottak a tárgyalások légkörére.
Az Index arról számolt be, hogy Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója sajtótájékoztatóján közölte: a moszkvai tárgyalásokon az amerikai fél jelezte Vlagyimir Putyinnak, hogy készek figyelembe venni Oroszország álláspontját. A tanácsadó szerint az orosz hadsereg harctéri eredményei kedvezően befolyásolták a tárgyalások légkörét, majd így folytatta:
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
az orosz haderő fellépése „józanabbá tette a nyugati megítélést” az ukrajnai békéről, és ez „nem csak az amerikaiakra vonatkozik”.
Usakov közlése szerint Oroszország jelenleg kizárólag az Egyesült Államokkal folytat tárgyalásokat az ukrajnai rendezésről. Washington megerősítette, hogy figyelembe veszi Moszkva szempontjait, és mindent megtesz a tartós rendezés elérése érdekében. A kremlbeli találkozón szóba került Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdése is.
A forrás szerint, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Kijev is egyeztetett Washingtonnal a moszkvai tárgyalások után. Az amerikai delegáció tagjai szerint a kremlbeli megbeszélés „pozitívan járult hozzá” a békefolyamathoz. Az amerikai fél meghívta az ukrán küldöttséget, hogy hamarosan folytassák az egyeztetéseket az Egyesült Államokban.
Nyitókép forrása: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP