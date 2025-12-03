Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Guido Crosetto NATO orosz-ukrán háború Oroszország Olaszország hadsereg katona

Ez kevés lesz Putyin ellen: több katonát akarnak látni a NATO egyik legerősebb országában

2025. december 03. 18:31

„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.

2025. december 03. 18:31
null

Önkéntes katonai szolgálat bevezetését kezdeményezte Guido Crosetto olasz védelmi miniszter, aki szerint a hibrid háború fenyegetése miatt több ezer magasan képzett biztonsági szakértőre van szükség Olaszországban.

Crosetto bejelentette, hogy az önkéntes katonai szolgálat működését a védelmi tárca a fegyveres erőkkel közösen dolgozza ki. Első lépésben a kormánypártok vitatják meg a javaslatot, majd a parlament elé terjesztik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk.

Fegyveres erőink alapvető feladata mostanáig a békemissziók biztosítása volt, most viszont a hivatásos katonák munkáját újfajta és szükség esetén aktiválható szaktudással kell segíteni: olyan civilekre van szükségünk, akik ha kell, készen állnak segíteni hazájuk védelmében” – jelentette ki Crosetto.

A miniszter a tengeri és űrbiztonságnak szentelt római konferenciára küldött üzenetében szerdán hangoztatta, hogy a hibrid háború fenyegetése Olaszország életének minden szintét érinti az energetikai és technológiai szektortól kezdve a közlekedési infrastruktúrán át az információ-szolgáltatásig.

Úgy vélte, a védekezéshez minőségi ugrásra van szükség, első lépésben több mint ezer, napi 24 órában rendelkezésre álló szakértőre, akiknek számát ötezerre akarják növelni. A miniszter hozzátette, hogy a hibrid háború ellen nemzeti központot akarnak létrehozni.

Elmondta, hogy 2025 első felében 53 százalékkal emelkedett a kibertámadások száma.

Megjegyezte, hogy az energia ma már nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági tényezőnek számít, amely az ipari versenyképességet valamint a lakosság mindennapjait ugyanúgy befolyásolja. „Hozzáférhető és biztonságos energia nélkül nincsen versenyképesség, növekedés és foglalkoztatás” – hangoztatta Crosetto.

Emlékeztetett, hogy az energiabiztonság terén egyre jelentősebb szerep jut a tengereknek, amelyek fenekén lesznek az új technológiai, ipari és gazdasági kihívások. Kiemelte, hogy a Földközi-tenger mélyén több mint kétezer-ötszáz kilométer hosszú gázvezeték fekszik, ami négyezer fölé emelkedik majd az EastMed projekttel. Róma kormányügynökséget hozott létre a tengeralatti biztonság, amelyet a következő tizenöt évben több mint 8 milliárd euróval támogatnak.

Isabella Rauti védelmi államtitkár szerdán bejelentette, hogy az olasz kormány olyan „fegyvernemek közti” gimnázium bevezetését tervezi, amely a fegyveres erők számára akar képezni katonai és civil munkatársakat.

Az olasz fegyveres erők létszáma 170 ezer fő.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mikhail Metzel / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 03. 19:58
ORWELL
Válasz erre
0
0
templar62
•••
2025. december 03. 19:56 Szerkesztve
A keleti fronton ( Ukirainia ) , a hazáját védi ?
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. december 03. 19:18 Szerkesztve
Nagy játékos Putyin, jól összekeverte a hamiskártyás brüsszeli liberálisok lapjait. Skizofrén pánikba kergette a bornírt EU-s tagállamok 26 vezetőjét - akik hajlandóak ("willing") SAJÁT országukat, kultúrájukat, nemzetgazdaságukat és MINDEN állampolgárukat beáldozni, nyomorba dönteni egy gyakorlatilag 30 éven át csak papíron létező Ukrajnáért. Elnyomott, elbutított európai népek és nemzetek, ébresztő! 2 világháború nem volt elég? A harmadikat nem élitek túl!
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2025. december 03. 18:52
Talán nem kellett volna annyit b....szogatni a ruszkikat!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!