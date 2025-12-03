Megkongatták a vészharangot Brüsszelben: Mark Rutte egyetlen mondattal kiverte a biztosítékot

Elszólta magát az ukrán politikus: ész nélkül háborúzna tovább Putyinnal
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.
A NATO-főtitkár szerint állandó éberségre van szükség.
Oroszország egyre vakmerőbb viselkedést tanúsít a NATO-val szemben, megsérti a szövetséges országok légterét, kibertámadásokat hajt végre, és kémkedésre használ hajókat a tagállamok tengeri infrastruktúrájának feltérképezésére – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán.
A szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját követően a NATO-főtitkár kijelentette, az Oroszország jelentette fenyegetés és az incidensek rávilágítanak a nem lankadó éberség szükségességére.
Mindannyian azt akarjuk, hogy véget érjen a vérontás Ukrajnában.
E tekintetben határozottan üdvözlöm Donald Trump amerikai elnök folyamatos erőfeszítéseit az igazságos és tartós béke megteremtése érdekében” – fogalmazott. Mivel az amerikai erőfeszítés létfontosságú a konfliktus megoldásához, a szövetségesek támogatják az Egyesült Államokat ezen törekvésében – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.
(MTI)
Nyitókép: DANIEL PETER / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
Bóka János figyelmeztette az EU-t.
Orbán Viktor szerint egy pillanat alatt politikai földrengést idézhetnek elő az uniós vezetők.