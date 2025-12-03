Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel béke NATO orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Mark Rutte Európai Unió

Megkongatták a vészharangot Brüsszelben: Mark Rutte egyetlen mondattal kiverte a biztosítékot

2025. december 03. 17:48

A NATO-főtitkár szerint állandó éberségre van szükség.

2025. december 03. 17:48
null

Oroszország egyre vakmerőbb viselkedést tanúsít a NATO-val szemben, megsérti a szövetséges országok légterét, kibertámadásokat hajt végre, és kémkedésre használ hajókat a tagállamok tengeri infrastruktúrájának feltérképezésére – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben szerdán.

A szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját követően a NATO-főtitkár kijelentette, az Oroszország jelentette fenyegetés és az incidensek rávilágítanak a nem lankadó éberség szükségességére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Mindannyian azt akarjuk, hogy véget érjen a vérontás Ukrajnában.

E tekintetben határozottan üdvözlöm Donald Trump amerikai elnök folyamatos erőfeszítéseit az igazságos és tartós béke megteremtése érdekében” – fogalmazott. Mivel az amerikai erőfeszítés létfontosságú a konfliktus megoldásához, a szövetségesek támogatják az Egyesült Államokat ezen törekvésében – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hoked_ly
2025. december 03. 18:38
Mintha a NATO nem ugyan ezeket tenné, az Orosszal szemben, úgyhogy az anyja picsáját a Router🤡-nak!
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 03. 18:08
Ukrajna meg ül a sarokban, rettegve. Csak a szemét forgatja, eszelősen. Ez a Rutte is egy eszelős.
Válasz erre
2
0
panka45
2025. december 03. 18:01
Éberség elvtársak, éberség!!!
Válasz erre
2
0
a straight cold player
2025. december 03. 18:00
,,Mivel az amerikai erőfeszítés létfontosságú a konfliktus megoldásához, a szövetségesek támogatják az Egyesült Államokat ezen törekvésében" Amennyiben? Melyik szövetséges? Na jó Magyarország valóban és intenzíven támogatja. Talán még Szlovákia és Törökország. És még kik? Franciák? Németek? Belgák? Spanyolok? Olaszok? ???
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!